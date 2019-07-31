«Узнав, отец бросил трубку»: как дочь Знарка ушла к Панарину

Один из лучших российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин известен в кругу любителей хоккея не только своей яркой игрой за океаном, но и особенностями личной жизни. Их отличительной чертой является девушка, с которой звездный новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» связал свою жизнь. А именно — Алиса Знарок, дочь бывшего главного тренера сборной России и петербургского СКА, ныне возглавляющего московский «Спартак».

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Пара познакомилась еще в 2015 году, когда Панарин выступал за армейский клуб из Санкт-Петербурга. Тогда же он был подопечным Олега Валерьевича в национальной команде. Встреча Панарина с Алисой Знарок произошла именно благодаря отцу девушки. После чемпионата мира — 2015, где сборная России уступила Канаде в финальном матче со счетом 1:6, Олег Знарок представил своей дочери одного из лучших бомбардиров команды. Тогда на счету Панарина было пять голов и столько результативных передач в десяти матчах.

«После финала с Канадой организовали банкет. Папа подвел ко мне Артемия: «Он едет играть в НХЛ». Ну, замечательно, «удачи». Мы сфотографировались. Вот такая первая встреча. Летом того же года он вместе с другом приехал к моим родителям в Ниццу. Артемий почему-то думал, что я там живу. Мама — человек проницательный, первая обо всем догадалась. Набрала мне: «Ребята тут, но явно не с нами хотели увидеться», — цитирует Алису Знарок РИА «Новости».

В тот же момент, по словам девушки, Панарин обратился к ней с просьбой выслать ему общие фотографии с ее родственниками. В итоге пара обменялась телефонными номерами, и стороны стали чаще переписываться. Об этом рассказывал и сам хоккеист в своем мартовском интервью.

«Она скинула номер, я чего-то пописал, давай подкатывать тихо, но там вообще без шансов. Шлагбаум мне выписывала такой... Потом оказалось, что у нее молодой человек был просто.

А я сидел, злился. Курица, думал, болтать не хочет со мной. Номер удалил, все забыл. Хрен с ней, думаю. Через год она про видео написала и как раз уже свободная была»,

— приводит слова Панарина Sports.ru.

Спустя год пара начала серьезные отношения. По словам Знарок, в Панарине ей нравятся такие качества характера, как доброта и внимательность к окружающим людям.

«У него так много положительных черт, что я не могу зацепиться за что-то одно. Но по-особенному трогает его доброта к окружающим, милосердие, то, насколько он чувствителен и внимателен к другим людям. Не припомню, чтобы мне приходилось дважды его о чем-то просить. Порой он и сам все замечает. Артемий очень отзывчивый, в любой момент придет на помощь. Я всегда могу на него положиться, он — моя стена», — заявила Алиса, вспомнив эпизод, произошедший во время их совместной жизни в Чикаго, где Панарин выступал за местный клуб НХЛ «Блэкхоукс».

В частности, девушка рассказала о том, как хоккеист, захотев подбодрить свою возлюбленную, подарил ей мольберт. Так, Алиса Знарок ранее увлекалась рисованием, и, по ее словам, данный жест показался ей «безумно приятным».

«Он подарил не просто предмет, цветы или какую-то одежду, а задумался, возможно, даже уточнил у родных, что мне действительно нужно. И попал в точку», — отметила она.

Особое внимание к отношениям Артемия с Алисой было вызвано во многом из-за фигуры Олега Знарка, который известен своим непростым характером и строгостью. Болельщики, узнав о романе между хоккеистом и дочерью именитого тренера, опасались, что Панарину может «прилететь» за связь с ней. Боялся этого и сам Артемий. Однако ситуация сложилась совершенно иным образом.

«Да он меня так стеснялся потом! Мы с Алисой смеялись по этому поводу. Такая была неудобная обстановка на Кубке мира. Мы вместе только пару месяцев – и начинается турнир. Он все знал, но мы не разговаривали на эту тему. Обычно подойдет: «Ну че ты, слышь, че ты базаришь, сейчас как дам». А меня обходил, стеснялся. Было видно, что ему неудобно. И мне неудобно – как так, меня главный тренер стесняется», — говорил Панарин.

Алиса Знарок же рассказала о подробностях того, как ее отец узнал про ее отношения с хоккеистом. Так, Панарин пригласил девушку на прогулку в Италию, чему был крайне удивлен Олег Знарок.

«За день до выезда, уже собрав вещи и оформив документы, набрал папа.

— Алиса, что завтра делаешь?

— Улетаю.

— Куда?

— В Италию.

— А с кем?

— С Артемием.

— Я тебе перезвоню,

— и бросил трубку. Папы не было два часа. Не знаю, что он делал, — дома никого не было. Потом он снова позвонил и, как ни в чем не бывало, заговорил на отвлеченные темы. Ни слова о нас с Темой. Уже на следующем турнире сборных они поговорили по-мужски. Артемий сказал, что берет ответственность за меня, хочет, чтобы я переехала к нему в Чикаго. И папа дал свое благословение: «Ну, поезжайте, я тебе доверяю», — подчеркнула Алиса.

По словам девушки, отношения между ее родителями и Панариным складываются в позитивном тоне. Более того, она отметила, что Олег Знарок даже сблизился с хоккеистом, который называет теперь своего бывшего наставника «тестяриком». Об этом рассказывал и сам Артемий, подчеркнув, что 56-летний специалист на данное прозвище никак не обижается.

«Я с ним на вы. Олег Валерьевич. В шутку могу назвать его тестяриком. Но ему нравится,, когда я на вы. Илоне Николаевне (супруга Олега Знарка — «Газета.Ru») – нет, она просит на ты. Но просто Илона мне сложно, у меня такое воспитание, что со взрослыми я на вы», — говорил Панарин.

От шуток про «тестярика» Алиса Знарок перешла и к серьезной теме, а именно — о браке. Однако, по ее словам, решение сыграть свадьбу лежит полностью на Панарине. При этом пара не торопится заключать отношения «штампом в паспорте» из-за того, что не видит на данный момент в этом смысла.

«Многие как думают: раз мы встречаемся, значит, нужно жениться. И выносят друг другу мозг. Зачем? Жениться нужно по обоюдному желанию. Чтобы это было вовремя, а всем — кайфово. Родители иногда что-то говорят, но в то же время видят, какие у нас отношения. Мы уже как муж и жена живем много лет. Брак особо ничего не изменит. Когда созреем, тогда и созреем», — заявила Алиса.

Летом этого года в жизни Панарина произошло важное изменение. В июле 27-летний форвард официально покинул «Коламбус Блю Джекетс», с которым по итогам прошедшего сезона дошел до второго раунда плей-офф НХЛ, и подписал контракт с «Рейнджерс». По словам Алисы Знарок, данное решение далось Хлебушку тяжело.

«Мы изначально настроили себя неправильно. Думали: сейчас приедем, увидим десять контрактов, выберем наиболее интересный и пойдем гулять. Но вскоре отпал наш фаворит: агент вел переговоры, но клуб не потянул по деньгам. Затем Тема ходил на встречи, их итоги нервировали: «Да просто ни о чем поговорили. Вообще непонятно, куда мы идем». И только в восемь вечера 30 июня все завершилось. Я приехала в офис агента, Тема сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жесткий стресс. Осталось два варианта: «Рейнджерс» и «Колорадо». Выбрали Нью-Йорк», — сказала она.

К слову хоккей, по словам Алисы Знарок, является главной сложностью в ее отношениях с Панариным. Из-за плотного графика у Артемия пара не имеет полной свободы действий для совместных развлечений.

«Даже банальную поездку, потому что не знаешь, когда у Артемия закончится сезон. Я полностью завишу от его календаря. Он просыпается в семь-восемь утра и до 12-13 часов тренируется. Каждый день. У него отпуск — две недели в году. Все, больше отдыха нет. Он занимается и между играми, которых за сезон набирается под 90», — отметила девушка.