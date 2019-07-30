Поиск бомб и потасовка на Ибице: как отдыхают Месси и Суарес

30 июля в аэропорту Барселоны случилось чрезвычайное происшествие. Телефонные террористы сообщили, что в двух автомобилях, припаркованных на стоянке воздушной гавани, заложены взрывные устройства.

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Речь шла о машинах суперзвезд футбольной «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые оставили свои авто в аэропорту перед вылетом на Ибицу, где решили провести вместе последние дни отдыха перед началом предсезонной подготовки. По информации Mundo Deportivo,

служба безопасности аэропорта отреагировала на ситуацию, оперативно проверив оба транспортных средства на предмет наличия взрывных устройств.

Однако внутри не обнаружилось никаких бомб, и был констатирован ложный вызов.

В данный момент Месси и Суарес находятся в отпуске после Кубка Америки. Напомним, нападающий сборной Уругвая дошел на этом турнире до четвертьфинала, где команда уступила в серии послематчевых пенальти Перу как раз из-за нереализованного форвардом «Барсы» 11-метрового.

Суарес вернется к тренировкам уже 31 июля, а вот Месси приступит к подготовке только 4 августа, так как его сборная Аргентины прошла на Кубке Америки дальше и проиграла лишь в полуфинале,

а затем еще приняла участие в матче за третье место против Чили, в котором завоевала бронзовые медали. Любопытно, что капитан «альбиселесте» был удален в той встрече в конце первого тайма за стычку с Гари Меделем.

Напомним, после получения красной карточки Месси обвинил Южноамериканскую футбольную конфедерацию (КОНМЕБОЛ) в коррупции и назвал это удаление местью за свои же слова после проигранного Бразилии полуфинала. После того поединка «десятка» Аргентины заявил, что арбитры работали против его команды, сделав все для обеспечения победы бразильцев, являвшихся хозяевами Кубка Америки.

В итоге пятикратный обладатель «Золотого мяча» получил ту самую красную карточку за стычку с Меделем, которая, хоть и выглядела неприглядно, вряд ли тянула на обоюдное удаление.

В итоге оба игрока были дисквалифицированы на одну игру и оштрафованы финансово, но Месси еще грозит куда более серьезное отстранение. За критику своих действий КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать футболиста на весь отборочный цикл к чемпионату мира — 2022.

Но пока что лучший, по мнению многих, футболист мира отдыхает на Ибице, где они с Суаресом и еще одним игроком «Барселоны» — защитником Жорди Альбой — встретили бывшего одноклубника Сеска Фабрегаса, ныне выступающего за французский «Монако» вместе с полузащитником сборной России Александром Головиным.

Совместные фотографии футболистов опубликовала супруга Фабрегаса Даниэлла Семаан, подписав снимок, где игроки запечатлены вместе со своими женами: «Другой день, другой год, те же удивительные люди».

Но даже во время отдыха на Ибице не обошлось без приключений. В разгар воскресной вечеринки на острове к Месси подошел с недобрыми намерениями неизвестный мужчина. После возникшей словесной перепалки футболист и его оппонент начали толкаться, и в этот момент в дело вступила служба охраны звезды «Барселоны».

Телохранители Месси взяли в кольцо футболиста и его жену Антонеллу Рокуццо, проводив их обратно в отель. Продолжение стычки могло привести к травме пятикратного обладателя «Золотого мяча», что, несомненно, поставило бы «Барселону» в весьма затруднительное положение.

Недавно президент каталонской команды Жозеп Бартомеу признался, что в клубе уже задумываются, что будет после эры Месси, но в данный момент рассчитывают, что он будет выступать за клуб еще много лет.

«Думаю, мы обязаны работать ради эры, которая будет после Месси. Клуб уже привлекает новых футболистов на перспективу. Как президент я надеюсь, что Лео будет в команде еще много лет, но нужно подумать о том времени, когда он перестанет играть», — цитирует Бартомеу AS.

В прошлом сезоне Месси и Суарес на двоих забили 57 мячей в чемпионате Испании, при этом аргентинец стал лучшим бомбардиром Примеры с 36 голами, а также сделал 15 результативных передач. На счету Суареса шесть ассистов.

В нынешнее межсезонье атаку сине-гранатовых еще больше усилил француз из мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, но на этом трансферная кампания не окончена: «Барселону» теоретически может пополнить бразилец Неймар, который два года назад перешел во французский «ПСЖ» за 222 млн евро.

Неймар мечтает вернуться в «Барсу», чтобы снова составить знаменитую связку MSN с Месси и Суаресом, хотя для его возвращения чемпионам Испании придется раскошелиться примерно на 180 млн евро.