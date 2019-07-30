Поцеловал и осыпал купюрами: Ковалев устроил скандал в самолете

Чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев вновь оказался в центре скандала. По информации интернет-портала The Athletic, очередной инцидент с участием спортсмена произошел 15 июля. Россиянин был снял с внутреннего рейса из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес из-за того, что якобы приставал к женщине в салоне самолета перед взлетом.

По словам пострадавшей, боксер схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами.

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Впоследствии пассажирка расплакалась и начала жаловаться авиаперсоналу, что чувствует себя «некомфортно и небезопасно». Ковалев же, более того, вступил в оживленную перепалку с другими пассажирами, после чего ему удалили из самолета.

Согласно протоколу служб безопасности, который оказался в распоряжении издания, арест 36-летнего Ковалева и дальнейшее расследование этого дела не проводились.

Напомним, что это уже не первый скандал за последнее время с участием российского спортсмена. 18 января стало известно, что против Ковалева выдвинула обвинения неназванная девушку, сообщившая в правоохранительных органах, что боксер избил ее и нанес серьезные травмы.

Спустя несколько недель было обнародовано имя предполагаемой жертвы – ей оказалась американская актриса и модель Джейми Фронтц. Она уверяет, что Ковалев был задержан 9 июня 2018 года в Калифорнии в городе Биг-Бэр-Сити по обвинению в избиении после того, как между ними произошла стычка.

Согласно показаниям Фронтц, события развивались следующим образом: 35-летний боксер долго ухаживал за ней на вечеринке, однако она отклонила его предложение уединиться. После этого Ковалев якобы с другом пошли за ней в номер, где и произошел инцидент.

По утверждениям пострадавшей, в результате действий россиянина у нее были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Вскоре Ковалева арестовала полиция по обвинению в нападении с применением силы. Фронтц подала против Ковалева иск на взыскание $8 млн за причиненный ущерб. На всех прошедших заседаниях боксер отрицал свою вину, а также уверял общественность в своей невиновности в социальных сетях. Это дело суд в США рассматривает до сих пор, однако россиянин остался на свободе с возможностью беспрепятственного передвижения по Штатам.

Спустя два месяца после того инцидента Ковалев утратил титулы чемпиона мира по версиям WBO и Международной боксерской ассоциации (IBA), потерпев в Атлантик-Сити поражение от колумбийца Элейдера Альвареса. Защита россиянина в качестве алиби привела тот факт, что Ковалев усиленно тренировался перед боем.

2 февраля в американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между Ковалевым и Альваресом. Бой прошел с подавляющим преимуществом россиянина — по итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Ковалеву (дважды — 116:112 и 120:108). Крушитель (прозвище Ковалева – «Газета.Ru») вернул чемпионский пояс, который потерял в бою все с тем же Альваресом летом прошлого года.

На профессиональном уровне Ковалев провел 37 поединков, одержав 33 победы (28 – нокаутом) и потерпев три поражения. Еще один бой завершился вничью.

Свой ближайший поединок россиянин проведет против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO британца Энтони Ярда.

Ради этого боя Ковалев даже отказался от поединка с самым высокооплачиваемым боксером мира – абсолютным чемпионом Саулем Альваресом. Команде отечественного спортсмена поступило предложение встретиться с мексиканцем во время подготовки к бою с Ярдом, однако он ответил, что Альварес молод, поэтому может и подождать.

«Команда Канело (прозвище Альвареса – «Газета.Ru») вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением, провести бой со мной за титул WBO в полутяжелом весе.

Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда», — написал Ковалев в своем инстаграме.

Бой Ковалев – Ярд пройдет 24 августа в Челябинске. Если Крушитель проиграет, то в ближайшее время вряд ли сможет рассчитывать на поединок с Канело.