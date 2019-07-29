«Хвала небесам за дождь»: Квят стал третьим вопреки всему

Пилот «Toro Rosso» россиянин Даниил Квят показал третий результат на гонке Гран-при Германии благодаря вовремя совершенному переходу на специальные шины «слики» и обгону Лэнса Стролла. Выпадение осадков не стало для него глобальной проблемой — так россиянин стал вторым в истории «Торо Россо», кто смог взойти на пьедестал почета. Первым в 2008 году был выступающий ныне за «Феррари» Себастьян Феттель.

Этот подиум стал третьим для Квята в «Формуле-1» и четвертым для россиян в целом. В 2015 году он стал вторым на Гран-при Венгрии, а в 2016-м — третьим на Гран-при Китая. В 2011-м же третьим на Гран-при в Австралии стал Виталий Петров.

Стоит отметить, что второе место в Германии занял хозяин трассы Себастьян Феттель, победу же одержал голландец Макс Ферстаппен.

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При подведении итогов своего выступления Квят отметил, что вчерашний успех пришел к его команде путем общих усилий.

Он напомнил, что перед стартом гонки он не рассматривалась даже в качестве претендента на десятку.

«Всегда важно в нужный момент принимать рискованные решения. Не соверши я по настоянию товарищей пит-стоп на круг раньше — и не видать нам неожиданной для всех третьей позиции... В какой-то момент я подумал, что уже потерял все шансы. Но спустя мгновение все резко изменилось, и я пришел к головокружительному финишу! Все произошло как на американских горках! — передает Sky Sports слова российского спортсмена, уверенного в том, что за последнее время он существенно вырос как спортсмен и уже готов к борьбе за высокие места.

Вчерашний успех команды «Торо Россо» отметил и ее глава Франц Тост. Он тоже не оставил без внимания неоднозначное решение ее стратегов призвать российского гонщика неожиданно сделать «софт».

«Это был серьезный риск, что не помешало Квяту забраться на третью строчку», — цитирует Тоста «Чемпионат».

Вместе с тем глава «Торо Россо» оценил маневренные обгоны Квята и похвалил россиянина за сохранение им концентрации вопреки непростым условиям для гонки.

«Выпадение осадков нисколько не смутило Даниила. Он до конца действовал хладнокровно и внимательно. Получается, что погодные условия сыграли нам на руку. Хвала небесам за благодатный дождь», — не скрывает радости Тост.

Успех россиянина также прокомментировал и экс-пилот «Формулы-1», чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон. Он в шутливой форме дал оценку имевшей место высокой влажности.

«В данном случае не были бы лишними разбрызгиватели, которые добавили бы гонке зрелищности. С ними заезд получился бы по-настоящему захватывающим»,

— написал Баттон в твиттере.

Не оставил без внимание третье место российского спортсмена и другой бывший участник «Формулы-1» британец Энтони Дэвидсон, который назвал Квята гонщиком дня. На его взгляд, Даниил не допустил в заезде ни одной ошибки и выглядел даже лучше своих соперников.

Эксперт BBC Sport Джолион Палмер не менее сильно радовался успеху пилота «Торо Россо». Он отметил, что предыдущие неудачи не сломили россиянина.

«Начало карьеры в «Формуле-1» у Даниила не задалось, однако он все-равно шагал по жизни с улыбкой. Можно представить, в какой он сейчас эйфории», — отметил Палмер.

Квят действительно был счастлив перед стартом успешного для него заезда. В ночь перед соревнованиями он стал отцом: его девушка Келли родила дочку, что должно было случиться как раз перед Гран-при в Германии.

Радость от этого события некоторым образом и помогла российскому спортсмену добиться успеха.

После такого достижения Даниил имеет право задуматься о переходе в более сильную команду. Но сначала необходимо будет доказать, что подобный результат — не счастливая случайность.