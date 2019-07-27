Квят гонится за очками: Гран-при Германии. LIVE

Вот слова Квята после вчерашней квалификации:

«Сегодня борьба в середине пелотона была очень плотной. Честно говоря, я не думаю, что я мог сделать что-то большее. На последнем секторе я чуть широко проехал поворот, из-за чего потерял 0,1 секунды, однако соперники опередили нас где-то на 0,3 секунды.

Тем не менее, на этой трассе и в таких условиях мы были недостаточно конкурентоспособны и уступили прямым конкурентам. Нужно все проанализировать, выяснить причину этого и двигаться вперед.

Что касается гонки, то погода еще может сыграть свою роль. Если пойдет дождь, это смешает командам карты. Я в любом случае будут работать и постараюсь заработать очки».