Квят гонится за очками: Гран-при Германии. LIVE

Вот слова Квята после вчерашней квалификации:
«Сегодня борьба в середине пелотона была очень плотной. Честно говоря, я не думаю, что я мог сделать что-то большее. На последнем секторе я чуть широко проехал поворот, из-за чего потерял 0,1 секунды, однако соперники опередили нас где-то на 0,3 секунды.
Тем не менее, на этой трассе и в таких условиях мы были недостаточно конкурентоспособны и уступили прямым конкурентам. Нужно все проанализировать, выяснить причину этого и двигаться вперед.
Что касается гонки, то погода еще может сыграть свою роль. Если пойдет дождь, это смешает командам карты. Я в любом случае будут работать и постараюсь заработать очки».
Вот полный стартовый порядок: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Пьер Гасли («Ред Булл») 5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 6. Ромен Грожан («Хаас») 7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») 8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 9. Нико Хюлькенберг («Рено») 10. Шарль Леклер («Феррари») 11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 12. Кевин Магнуссен («Хаас») 13. Даниэль Риккардо («Рено») 14. Даниил Квят («Торо Россо») 15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 16. Ландо Норрис («Макларен») 17. Алекс Албон («Торо Россо») 18. Джордж Расселл («Уильямс») 19. Роберт Кубица («Уильямс») 20. Себастьян Феттель («Феррари»)
Что касается Даниила Квята, то он прошел во второй сегмент достаточно легко, но там остался лишь 14-м. С этой позиции он будет стартовать в гонке.
Похоже, нас ждет еще один уикенд доминирования «Мерседеса», если, конечно, «Ред Булл» Макса Ферстаппена не сможет вмешаться. Ну или же, если «Феррари» не сотворит чудо в гонке.
Итак, квалификация получилась драматичной. «Феррари» доминировали во всех трех тренировочных сессиях, однако, как дело дошло до соревнования за места на стартовой решетке, случился коллапс. Себастьян Феттель не смог выехать даже на первый сегмент. Вернее, немец выехал из боксов, но тут же сообщил, что у него нет мощности, вернулся в гараж и вскоре вылез из болида, так и не проехав быстрого круга. Его партнер Шарль Леклер спокойно прошел два сегмента, но перед третьим его машина тоже утратила мощность, хоть и по иным причинам. 20-е и 10-е место, когда алые болиды были быстрее всех... Ужасный результат.
В Германии на трассе «Хокккенхаймринг» проходит 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Вместе с вами за гонкой будет следить Александр Седов.