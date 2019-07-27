«Низко и подло»: Шалимова отчитали за критику Кононова

Российский тренер Игорь Шалимов, известный по работе с «Краснодаром», устроил скандал из-за речи своего коллеги — наставника московского «Спартака» Олега Кононова — на могиле легендарного отечественного футболиста Федора Черенкова. 25 июля экс-спартаковцу могло бы исполниться 60 лет, в честь чего красно-белые решили почтить память Черенкова на кладбище.

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В ходе мероприятия слово взял Кононов. Он поздравил Черенкова с днем рождения, отметив, что в мире было не так много футболистов его уровня.

«Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем какой игрок и какой человек он был. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры»,

— приводит слова тренера «СЭ».

На эти слова резко отреагировал экс-наставник «Краснодара». В своем инстаграме Шалимова опубликовал пост, в котором назвал коллегу «дебилом». По его мнению, поздравления с днем рождения неуместны, когда человека уже нет в живых. Напомним, что Черенков скончался осенью 2014 года.

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Чего «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?»

— написал Шалимов.

Подписчики бывшего тренера «быков» уточнили у Шалимова, что речь идет именно о Кононове. Он также пояснил, что во время своей футбольной карьеры восхищался Черенковым, а поздравлять человека с днем рождения на кладбище, по мнению специалиста, «высшая степень дебилизма».

Пост Шалимова вызвал негативную реакцию со стороны болельщиков красно-белых и бывших футболистов клуба. Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев выразил мнение, что подобные высказывания являются недопустимым.

«Высказываться так, как сделал это Шалимов о Кононове, нельзя. Может, главный тренер сбился, не так что-то сказал, но он ведь говорил от души. Следует иметь уважение к человеку.

Может, у него с Кононовым какие-то передряги были еще в «Краснодаре», точно не знаю. Но Шалимов – солидный человек, он должен вести себя соответствующе»,

— цитирует Дасаева «Чемпионат.com».

Интересно то, что Шалимова на посту главного тренера «Краснодара», который он занимал с 2016 по 2018 год, сменил именно Кононов. Под руководством Шалимова команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

Еще один экс-футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд допускает, что Кононов действительно допустил оплошность в своей речи, однако реакцию Шалимова оправдать нельзя, поскольку это «некрасиво и некультурно».

«Я не пойму, чего хочет Игорь. Он почему-то обратил гнев на Кононова. Ну сказал тот случайно что-то не так, а Шалимов прицепился. Здесь много что может быть поводом. Я читал, что Шалимов говорил, что может поставить «спартаковский» футбол, но тренирует-то «Спартак» Кононов. Думаю, Игорю стоит быть поскромнее»,

— считает Рейнгольд.

Шалимов тоже имеет спартаковские корни. В молодежной структуре клуба он играл с 1980 по 1986 год, после чего еще пять лет выступал за основную команду на взрослом уровне. Что же до Кононова, то он возглавляет «Спартак» с 2018-го.

Ветеран красно-белых Владимир Сочнов согласился с тем, что Кононов ошибся. При этом Шалимова он упрекнул за то, что тот не нашел времени прийти на могилу Черенкова.

«Конечно, Кононов ошибся, не желая этого, но и Шалимов погорячился. Он не прав, высказываясь таким образом всенародно. Можно было поправить тренера, но не в таких выражениях.

Кононов хотя бы нашел время, чтобы прийти на могилу Черенкова, а некоторые и вовсе не приходят.

Может ли это быть обидой Шалимова, что Олег Георгиевич – тренер «Спартака»? Наставника ведь выбирает начальство», — уверен Сочнов.

Резкой критике Шалимова подверг глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин. Он назвал поведение тренера «танцами на костях».

«Устраивать такой сыр-бор в день памяти одного из лучших футболистов в истории России и «Спартака» — низко и подло.

Речь Шалимова — только злоба и неприкрытая зависть. Ничего плохого Кононов не сказал. Я молю бога, чтобы Кононов и «Спартак» не вступали в публичную перепалку, чтобы этот беспредел закончился.

У меня нет ни одного слова в поддержку Шалимова. Устроили в такой день танцы на костях и публичное ток-шоу!» — возмутился функционер.

Однако на одном «дебиле» Шалимов не остановился. В комментариях под постом тренер вступил в жесткую перепалку с аккаунтом под названием kononovoleg66. Человек, выдававший себя за наставника «Спартака», заявил, что не хочет вступать в дискуссию, а также призвал Шалимова приехать и поговорить на тренировке красно-белых.

Шалимов ответил угрозами «расширить, какой Кононов тренер», а поняв, что под аккаунтом скрывается другой человек, он назвал того «придурком» и посоветовал ему «пойти и умереть».

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев считает, что Шалимов повел себя оскорбительно в отношении Кононова, а тренер красно-белых был не единственным, кто говорил о Черенкове как о живом.

«Я знаю, что на кладбище не только Олег Кононов, но и многие другие говорили о Черенкове как о живом человеке. Такие слова произнесли и Сергей Шавло, и друзья, одноклассники Федора, и священник. Ведь на самом деле: пока мы помним о нем, то обращаемся к нему так, словно он с нами по сей день. А забыть Федора невозможно!»— сказал Романцев в интервью Sport24.

Впоследствии Шалимов скандальный пост удалил, объяснив это тем, что «устал от бреда какого-то».

Многие эксперты и фанаты склоняются к выводу, что Шалимов использовал слова о Черенкове в качестве повода высказаться в негативном ключе о Кононове. Однако сам тренер уверяет, что его просто «взбесила» речь белорусского специалиста, из-за чего он и решил написать в инстаграм.

«Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом», — объяснил Шалимова свою реакцию.

После работы в «Краснодаре» Шалимов некоторое время возглавлял подмосковные «Химки», а с недавнего времени 50-летний тренер не имеет постоянного места работы. Кононов вместе со «Спартаком» после двух туров чемпионата России набрал четыре очка и готовит команду к игре в еврокубках.