«Кузнецова — жертва»: Россия возмущена произволом США

Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с ситуацией вокруг продления американской визы Светлане Кузнецовой для участия в турнире Citi Open, действующей чемпионкой которого атлетка и является.

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Как сообщается на странице дипломатического ведомства в фейсбуке, спортсменка стала жертвой политических процессов, направленных против представителей России.

«Очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.

Мы возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США, направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что изначально Кузнецова была нацелена защитить чемпионский титул на турнире в Вашингтоне: после поражения уже в первом круге Уимблдона россиянке было необходимо вновь обрести уверенность и как можно быстрее вернуться на корт.

«Дальше я бы хотела сыграть Вашингтон, Цинциннати и Монреаль. Возможно, в Цинциннати и Монреале мне придется играть квалификацию. Но тут маленький вопросик: у меня нет визы. В феврале я сдала свой паспорт в Москве, и мне до сих пор его не вернули. Если дадут визу, то поеду играть, если не дадут — буду сидеть дома и ждать свои матчи», — признавалась Светлана в интервью «Евроспорту».

Опасения спортсменки подтвердились: 25 июля стало известно о том, что Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне. Причиной отказа от участия в соревновании, в котором изначально Светлана рассчитывала выступить, заключалась в истечении срока американской визы атлетки.

Новой же визы добиться Кузнецовой у посольства США не удалось.

«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые — очень надеюсь на ее скорое разрешение!»

— написала в соцсети Кузнецова, позже рассказав о реакции консульства США на информацию, что у нее возникли проблемы с оформлением американской визы.

Спортсменка поведала, что всегда подавала документы на визу в Москве, и никаких проблем не было. С 16 лет она участвовала в турнирах в США, и до июля 2019 года все было гладко.

Несмотря ни на что Кузнецова верит, что спорт далек от политики. «Мне звонил Карен Хачанов, он вылетал тем же рейсом, которым хотела лететь на турнир и я. Поддерживал. Хотел лететь вместе…

Мы обращались в консульство, но получали тот же ответ: «Дело на рассмотрении». Я дошла до той грани, что у меня уже нет каких-то иллюзий. Хотя после сегодняшнего моего поста консульство написало: «Приносите паспорт». Но не знаю, что из этого получится», — цитирует Кузнецову «Р-Спорт».

В стороне от резонансного инцидента не остался и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он отметил, что все необходимое со стороны россиян было сделано и, при положительном исходе разбирательств, Светлана сможет выступить в конце августа на Открытом чемпионате Америки.

«Мы сделали все необходимые письма, включая президенту ITF Дэвиду Хэггерти. Но обратной связи не получаем, ответа нет. Но мы не теряем надежды, что ситуация разрешится до начала US Open»,

— приводит слова многолетнего капитана сборной России по теннису, ныне спортивного функционера ТАСС.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне россиянка приняла участие в семи турнирах. Помимо неудач на форумах среднего уровня 34-летняя спортсменку поджидали еще и поражения на стартах престижных «Ролан Гарроса» и Уимблдона.

Однако Светлана не думает унывать: две победы на турнирах «Большого шлема» (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009) вкупе с колоссальным опытом помогут Кузнецовой не просто отложить завершение карьеры, но и показать себя во всей красе на других важных соревнованиях.

До US Open остался ровно месяц.