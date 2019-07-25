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Первое золото: Ефимова покорила ЧМ. LIVE

Чемпионат мира по водным видам спорта. Ефимова бьется за золото. ОНЛАЙН

В корейском Кванджу проходят финалы по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Юлия Ефимова борется за медаль на дистанции 200 м брассом. Любая награда, кроме золота, будет считаться провалом, поскольку главная соперница россиянки — американка Лилли Кинг — была дисквалифицирована за нарушения правил. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заплывов.
Трансляция
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14:58

Оглушительный успех! Поздравляем Юля с долгожданной медалью! Браво!

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14:57

И очень неловко улыбается на трибуне Лилли Кинг.

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14:56

ЮЛЯ ЕФИМОВА!!! Просто разорвала всех и принесла сборной России первую золотую медаль!

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14:54

Поплыли! Если Юля возьмет свой ход, то в отсутствие Лилли Кинг ни у кого шансов не будет.

14:53

Впереди — самое интересное! Финал 200 метров у женщин, где поплывет Юлия Ефимова!

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14:51

Ну и отметим, что Максим Лобановский, представляющий Венгрию, приплыл только шестым. Самое главное, что завтра у Морозова есть шансы в финале!

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14:51

Очень неплохой старт у Володи, практически догнал Дреззела, но все же второй! Но это финал, браво!

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14:50

Поехали!

14:48

В следующем полуфинальном заплыве примет участие Владимир Морозов! Держим кулачки!

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14:45

Бразилец Фратус на три сотых секунды опережает ближайшего соперника — 21.53.

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14:45

Поплыли!

14:42

Следующим посмотрим полуфинал у мужчина — 50 м свободным стилем. Без наших ребят.

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14:40

«Не все получилось так, как планировал. Буду работать над ошибками. Надеюсь, завтра в финале все будет иначе», — говорит Минаков.

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14:37

Золотую медаль вручают американке Симоне Мануэль!

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14:35

Печальные для нас результаты, но все равно говорим спасибо Насте за этот заплыв.

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14:32

Реган Смит с новым мировым рекордом выигрывает! 2:03.25. У Авдеевой, к сожалению, ничего не получилось — она лишь шестая.

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14:30

Поехали!

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14:28

На седьмой дорожке поплывет Авдеева. Переживаем.

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14:26

Австралийка Минна Атертон выигрывает заплыв. 2:07.38 — не слишком выдающийся результат. Но это ориентир для Авдеевой.

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14:24

Смотрим 200-метровку на спине у женщин! Интересный состав участников.

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14:21

Что важно, Минаков по времени оказался даже лучше Милака. Это шанс завтра в финале.

14:19

ВТОРЫМ ПРИПЛЫВАЕТ МИНАКОВ! Но все внимание американцу Дрезеллу, который побил мировой рекорд, обогнав Фелпса — 49.50.

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14:18

Старт Минакова! Смотрим!

14:15

На дорожки выходят полуфиналисты 4х200 м вольники. За выход в финал поборется наш спортсмен Андрей Минаков! Болеем и ждем от него такого же хода, как у Милака!

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14:14

МИЛАК! Просто съел всех венгерский пловец! 50.95 — круто, но Фелпс может спать спокойно.

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14:11

Действующий рекорд в этом виде принадлежит Майклу Фелпсу — 49.82 секунды. Смотрим, падет ли он сегодня!

14:10

Следующим посмотрим 100-метровку мужчин баттерфляем. Наши парни туда, к сожалению, не пробились.

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14:06

И НЕ ОШИБЛИСЬ ВЕДЬ! Мануэль каким-то чудом дотерпела! Она становится двукратным чемпионом мира с результатом 52.04 секунды. Шведка Сьёрстром стала второй, а вот Кемпбэлл уступила очень прилично — больше четырех секунд, в итоге став третьей.

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14:04

Будем внимательно смотреть за Кейт Кемпбэлл и звездой американского плавания Симоны Мануэль. Поехали!

14:00

В первом заплыве сегодняшнего дня россиян мы не увидим. Это девушки 100 м вольным стилем поплывут. Смотрим!

13:55

Естественно, все внимание российских болельщиков сегодня будет приковано к Юлии Ефимовой. Отечественная пловчиха вышла в финал соревнований на дистанции 200 м брассом, продемонстрировав в полуфинале лучший результат — 2.21,20.

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Юлия Ефимова Юлия Ефимова
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

https://www.instagram.com/pryanya93/
13:50

Сегодня пройдут сразу пять финалов:

1) 100 м вольным стилем (женщины) 2) 200 м на спине (мужчины) 3) 200 м брассом (женщины) 4) 200 м брассом (мужчины) 5) эстафета 4х200 м вольным стилем (мужчины)

13:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.

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Российская пловчиха Юлия Ефимова Российская пловчиха Юлия Ефимова
Российская пловчиха Юлия Ефимова

Российская пловчиха Юлия Ефимова

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