Первое золото: Ефимова покорила ЧМ. LIVE

Оглушительный успех! Поздравляем Юля с долгожданной медалью! Браво!
И очень неловко улыбается на трибуне Лилли Кинг.
ЮЛЯ ЕФИМОВА!!! Просто разорвала всех и принесла сборной России первую золотую медаль!
Поплыли! Если Юля возьмет свой ход, то в отсутствие Лилли Кинг ни у кого шансов не будет.
Впереди — самое интересное! Финал 200 метров у женщин, где поплывет Юлия Ефимова!
Ну и отметим, что Максим Лобановский, представляющий Венгрию, приплыл только шестым. Самое главное, что завтра у Морозова есть шансы в финале!
Очень неплохой старт у Володи, практически догнал Дреззела, но все же второй! Но это финал, браво!
Поехали!
В следующем полуфинальном заплыве примет участие Владимир Морозов! Держим кулачки!
Бразилец Фратус на три сотых секунды опережает ближайшего соперника — 21.53.
Поплыли!
Следующим посмотрим полуфинал у мужчина — 50 м свободным стилем. Без наших ребят.
«Не все получилось так, как планировал. Буду работать над ошибками. Надеюсь, завтра в финале все будет иначе», — говорит Минаков.
Золотую медаль вручают американке Симоне Мануэль!
Печальные для нас результаты, но все равно говорим спасибо Насте за этот заплыв.
Реган Смит с новым мировым рекордом выигрывает! 2:03.25. У Авдеевой, к сожалению, ничего не получилось — она лишь шестая.
Поехали!
На седьмой дорожке поплывет Авдеева. Переживаем.
Австралийка Минна Атертон выигрывает заплыв. 2:07.38 — не слишком выдающийся результат. Но это ориентир для Авдеевой.
Смотрим 200-метровку на спине у женщин! Интересный состав участников.
Что важно, Минаков по времени оказался даже лучше Милака. Это шанс завтра в финале.
ВТОРЫМ ПРИПЛЫВАЕТ МИНАКОВ! Но все внимание американцу Дрезеллу, который побил мировой рекорд, обогнав Фелпса — 49.50.
Старт Минакова! Смотрим!
На дорожки выходят полуфиналисты 4х200 м вольники. За выход в финал поборется наш спортсмен Андрей Минаков! Болеем и ждем от него такого же хода, как у Милака!
МИЛАК! Просто съел всех венгерский пловец! 50.95 — круто, но Фелпс может спать спокойно.
Действующий рекорд в этом виде принадлежит Майклу Фелпсу — 49.82 секунды. Смотрим, падет ли он сегодня!
Следующим посмотрим 100-метровку мужчин баттерфляем. Наши парни туда, к сожалению, не пробились.
И НЕ ОШИБЛИСЬ ВЕДЬ! Мануэль каким-то чудом дотерпела! Она становится двукратным чемпионом мира с результатом 52.04 секунды. Шведка Сьёрстром стала второй, а вот Кемпбэлл уступила очень прилично — больше четырех секунд, в итоге став третьей.
Будем внимательно смотреть за Кейт Кемпбэлл и звездой американского плавания Симоны Мануэль. Поехали!
В первом заплыве сегодняшнего дня россиян мы не увидим. Это девушки 100 м вольным стилем поплывут. Смотрим!
Естественно, все внимание российских болельщиков сегодня будет приковано к Юлии Ефимовой. Отечественная пловчиха вышла в финал соревнований на дистанции 200 м брассом, продемонстрировав в полуфинале лучший результат — 2.21,20.
Юлия Ефимоваhttps://www.instagram.com/pryanya93/
Сегодня пройдут сразу пять финалов:
1) 100 м вольным стилем (женщины) 2) 200 м на спине (мужчины) 3) 200 м брассом (женщины) 4) 200 м брассом (мужчины) 5) эстафета 4х200 м вольным стилем (мужчины)
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.
Российская пловчиха Юлия ЕфимоваРИА Новости