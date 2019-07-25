«Не сошло с рук»: Ефимова поиздевалась над отстраненной Кинг

Предварительные соревнования у женщин на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию в южнокорейском Кванджу обернулись сенсацией.

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Двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира американка Лилли Кинг, которая уже выиграла на этом турнире золото на дистанции 100 метров, обойдя россиянку Юлию Ефимову, была дисквалифицирована на предварительной стадии, хотя выиграла свой заплыв.

Кинг была снята с соревнований за неправильное прохождение первого поворота дистанции — она не синхронно коснулась руками бортика.

Lilly King disqualified for this turn, what they are calling a non-simultaneous touch #FINAGwangju2019 @swimswamnews pic.twitter.com/wZ8QM5x9iz — James Sutherland (@jimmy_hug3) July 25, 2019

В следующем заплыве участвовала Ефимова — и у нее проблем не возникло. Сразу после выхода из бассейна журналисты попросили ее прокомментировать инцидент с Кинг.

«Немного неспокойно, когда такое видишь. Я всегда держу возможную дисквалификацию в уме. Что касается моего выступления, то, думаю, для утра я достаточно неплохо проплыла. Была в последнем заплыве и понимала, как мне надо действовать», — рассказала россиянка.

Естественно, сборная США оперативно подала протест на дисквалификацию своей главной звезды и получила в ответ от Международной федерации плавания (ФИНА) что-то сродни щелчку по носу: в организации объявили, что решение по протесту американской команды станет известно за пять минут до старта вечерней сессии заплывов, где и должен был состояться полуфинал в женской 200-метровке брассом.

Еще большим ударом для «звездно-полосатой» команды и самой Кинг стало окончательное решение: дисквалификация спортсменки была оставлена в силе.

Крайне интересно прокомментировал эту ситуацию трехкратный призер Олимпийских игр, знаменитый российский пловец Дмитрий Волков, который был рекордсменом на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне.

Комментируя скандальное отстранение американской суперзвезды, Волков отметил, что подобное могло случиться и два года назад — на главном старте четырехлетия. По словам Волкова,

на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Кинг прошла один из поворотов в точно таком же стиле, но тогда избежала дисквалификации.

«Судьба догнала ее здесь. Все зависит от лояльности судьи. Это некий ситуационный момент: на решение влияет как политика, так и другие моменты, которые смешиваются со спортом», — рассказал Волков.

Не могло, конечно, обойтись и без комментариев Ефимовой, которая в итоге прошла в финал с лучшим временем, показав также лучший результат сезона.

«Из-за отстранения Кинг мне становится жаль соревнования и саму себя, потому что я люблю конкуренцию. Однако скучно без американки мне не будет, потому что все девчонки подтянулись по уровню. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на Олимпийских играх, — цитируют Ефимову РИА «Новости».

— Когда Кинг сняли прямо перед моим заплывом, я была в ступоре. Но сейчас ведь поставили подводную съемку, и надо делать все идеально. Тем не менее есть страны, которым с рук сходит. Сегодня не сошло».

Кроме того, российская спортсменка отметила, что вернуть Кинг в соревнования на полуфинал было уже невозможно по политическим соображениям, так как вместо нее с 16-м результатом в эту стадию попала представительница Южной Кореи. Юлия рассудила, что лишение хозяйки соревнований уже завоеванного места в полуфинале стало бы еще большим скандалом, нежели отстранение американской суперзвезды из-за действительно имевшего место нарушения.

Напомним, что у Кинг и Ефимовой, которые являются лучшими брассистками планеты, весьма натянутые отношения с тех пор, как российская спортсменка была отстранена за допинг. Тест на допинг, сданный во внесоревновательный период в октябре 2013 года, дал положительный результат на наличие стероидного гормона дегидроэпиандростерона.

Больше всего Кинг возмущалась, когда Ефимова выиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и получила право выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Американка не скрывала злорадства, когда обыграла Юлию в финале олимпийской стометровки. Ефимова же тогда выиграла еще одну серебряную медаль, уступив японке Риэ Канэто.

Финал соревнований на 200 метров брассом у женщин состоится 26 июля, а главной соперницей Ефимовой в нем станет представительница ЮАР Татьяна Шунмейкер, которая установила в полуфинале рекорд Африки, но все равно уступила россиянке.