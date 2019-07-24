Кошмар в боксе: Игнатьев скончался вслед за Дадашевым

22 июля в Череповецке скончался российский боксер Артем Игнатьев. Об этом сообщила на своем официальном сайте Федерация бокса России. Спортсмену было 36 лет, причина смерти не называется.

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Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце и с детства занимался боксом в родном городе. Наибольших успехов как спортсмен он добился в 2000 году, когда сначала выиграл юниорский чемпионат России в весовой категории до 51 кг, а затем стал вторым на чемпионате мира в тех же возрастной и весовой категориях.

Благодаря этим достижениям Игнатьев стал первым боксером из Вологодской области, получившим звание мастера спорта международного класса.

В 2002 году Игнатьев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг уже на взрослом чемпионате России, .

Напомним, что 23 июля в США после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом скончался российский боксер Максим Дадашев.

Бой за право быть претендентом на чемпионский титул IBF, проходивший 19 июля, был остановлен после одиннадцатого раунда тренером Максима Бадди Макгиртом, который до того долго уговаривал российского боксера прекратить поединок.

«Пожалуйста, позволь мне остановить бой, ты пропускаешь слишком много ударов. Пожалуйста, Максим, позволь мне остановить бой» — говорил Макгирт в углу между одиннадцатым и двенадцатым раундами.

Дадашев сначала спросил, почему тренер хочет прекратить сражение, затем несколько раз покачал головой, но в основном сидел молча и смотрел в одну точку. В итоге Макгирт сказал подошедшему справиться о состоянии боксера рефери, что бой не будет продолжен.

Позже наставник россиянина рассказал, что принял решение еще до конца одиннадцатого раунда, а спрашивал Дадашева только для того, чтобы тот не счел действия наставника предательством.

«Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, ошибаются. Бадди для себя уже решил прекратить поединок и не выпускать подопечного на 12-й раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, — лишь формальность», — написал в своем инстаграме по поводу этой ситуации знаменитый российский боксер Сергей Ковалев.

В итоге Дадашев остался сидеть на стуле и после объявления победителя, а затем не смог сам покинуть ринг. Российский боксер уходил, опираясь на людей из своей команды, но по дороге к раздевалке его вырвало, и в итоге его увезли на носилках в карету скорой помощи и в срочном порядке доставили в больницу.

В госпитале Дадашеву на протяжении двух часов делали операцию. Из-за кровоизлияния и отека мозга ему пришлось провести трепанацию черепа. После этого спортсмен был введен в состояние искусственной комы.

Врачи питали надежды, что Максим еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако организм боксера не справился, и 23 июля он скончался, не приходя в сознание.

До боя с Матиасом Дадашев провел на профессиональном ринге 13 поединков, во всех одержав победы, причем в десяти случаях победив нокаутами. У боксера остались жена и сын Даниил, которых он мечтал перевезти в США, где жил и тренировался ради этой цели последние годы.

«Дадашев был веселый парняга. Как боксер упертый, никому не давал расслабиться. На спаррингах постоянно пер вперед, без компромиссов. Всегда был мотивирован. Потом у него был перерыв — после победного чемпионата России — 2007.

Плюс возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали, все нормально...»

— рассказал Sports.ru друг Дадашева, боец ММА Денис Гольцов.

Бывший партнер Дадашева пояснил, что после этой ситуации ему запретили боксировать. Спустя некоторое время Максим принял решение перебраться в США, где начал профессиональную карьеру. К этому его побудили тяжелые жизненные обстоятельства – нужно было зарабатывать.

«Пропускать удары было нельзя уже. Об этом знали только близкие. Поэтому отошел от бокса и начал работать.

Надо было зарабатывать, а что он лучше всего умел? Боксировать. Начал тренироваться и выступать. Думали, что со здоровьем уже все нормально и он полностью восстановился»,

— подчеркнул боец.