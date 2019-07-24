«Грубейшая ошибка»: назван виновный в смерти боксера Дадашева

До сих пор не утихают страсти вокруг трагической смерти 28-летнего российского боксера Максима Дадашева, который пропустил целых 319 ударов в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прежде чем поединок был остановлен его тренером Бадди Макгиртом.

Уже по пути в раздевалку Дадашева вырвало, он потерял сознание и был доставлен в клинику, где ему сделали трепанацию черепа, чтобы удалить образовавшийся от пропущенных ударов отек мозга.

Однако все это не помогло, и 23 июля спортсмен скончался, не приходя в сознание.

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В Федерации бокса России сообщили, что тело погибшего будет доставлено на родину максимум в течение десяти дней. Похоронить молодого человека планируют в Санкт-Петербурге. В это время не прекращаются активные обсуждения причин произошедшего — высказываются как боксеры, так и врачи.

«Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, ошибаются. Бадди для себя уже решил прекратить поединок и не выпускать подопечного на 12-й раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, — лишь формальность», — написал в своем инстаграме по поводу этой ситуации знаменитый российский боксер Сергей Ковалев.

При этом спортсмен все же признал, что Бадди несколько опоздал со временем остановки поединка, однако отметил, что никто, кроме самого боксера, не мог точно знать об его состоянии здоровья, поскольку только он непосредственно ощущает всю тяжесть пропущенных ударов. Таким образом, Ковалев пришел к выводу, что винить наставника россиянина в его смерти не стоит.

По мнению Крушителя, самую большую ответственность за случившееся должен принять на себя рефери поединка, который наблюдал обоих соперников вблизи.

«Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери. Уже после восьми раундов стало ясно, что Макс проигрывает, а шансов на неожиданную победу нокаутом у него нет. Но рефери, к сожалению, не остановил бой и продолжал участвовать в избиении Макса — на потеху зрителям...»

— жестко заявил Ковалев.

Понять такую позицию россиянина можно: именно Макгирт сейчас работает с Крушителем и перезагрузил его карьеру, благодаря чему Сергей вернул себе титул чемпиона WBO, победив колумбийца Элейдера Альвареса.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев объяснил упорное желание Дадашева продолжать поединок тем, что он боялся услышать свист зрителей в случае досрочной сдачи.

«Все говорят: «Я буду продолжать». Для бойца это нормально, он не хочет быть освистанным публикой. У каждого есть амбиции, гордость, честь»,

— цитирует Валуева телеканал «360».

Не остался в стороне от случившегося и абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, посвятивший Дадашеву трогательное стихотворение.

«Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит <...> Как жить без этого дурмана и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь: «Я выйду в ринг и запою...» <...> Соболезнования близким», — написал Усик.

Прокомментировал травму Дадашева, приведшую к его смерти, и хирург Андрей Королев, который ранее проводил операцию чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Если у Максима во время удара по голове произошла травма мозга, то хирургическое вмешательство уже не могло помочь. Скорее всего, причиной стала генетическая предрасположенность», — рассказал специалист «СЭ».

Врач отметил, что лишь у небольшой части спортсменов после получения ударов в голову начинаются осложнения, не совместимые с жизнью. Обычно это происходит из-за того, что один из сосудов головного мозга оказывается слабее остальных и не выдерживает нагрузки.

«Все сосуды удары выдержали, а какой-то один — нет. Он порвался, и произошло кровоизлияние. Понятно, что давление в сосудах головного мозга очень высокое. И если кровь поступает в мозг, она моментально начинает его сдавливать, и мы имеем необратимые последствия», — объяснил хирург.

По словам Королева, единственный шанс избежать таких ситуаций — это не получать удары в голову.

«У Максима случилась очень серьезная гематома, после чего спасти его было невозможно», — подытожил врач.

Дадашев пришел в профессиональный бокс в 2015 году после несправедливого поражения судейским решением на Европейских играх в Баку в 1/8 финала от ирландца Дина Уолша, что привело к отстранению бригады арбитров.

Несмотря на имевшиеся ранее проблемы со здоровьем (спортсмен уже побывал в реанимации из-за травмы головы, а также переболел вирусным менингитом, едва не скончавшись от болезни), Максим бесстрашно сражался на ринге.

Он переехал в США в команду Эгиса Климаса, выходца из Литвы, и жил в импровизированном общежитии вместе с другими боксерами менеджера, мечтая перевезти в США из Санкт-Петербурга жену Оксану и сына Даниила.

Правда, этим мечтам так и не суждено было сбыться. Карьера и жизнь Дадашева оборвались на 14-м бою в профессиональной карьере после 13-ти убедительных побед подряд.

При этом после поединка с Матиасом россиянин уже собирался подавать документы на «гринкарту», чтобы получить вид на жительство в США.