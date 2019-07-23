Зарезал мать? Вратарь сборной России нанял адвокатов сыну

Расследование по делу о загадочном и жестоком убийстве супруги бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова до сих пор продолжается.

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О гибели 45-летней женщины стало известно еще 13 июня. Ее тело с перерезанным горлом обнаружили в семейном коттедже в поселке Новая Романовка в Ленинградской области.

Кроме того, рядом с трупом матери лежал в крайне тяжелом состоянии ее старший сын — названный в честь отца Максим Соколов-младший, который также является хоккейным вратарем.

На теле 18-летнего юноши было обнаружено большое количество ранений: изрезаны обе кисти, проколота грудь, повреждены разные органы. Но, несмотря на чудовищные травмы, спортсмен сумел выжить и был доставлен в реанимацию.

Там он долгое время пролежал с трубкой в горле под успокоительными препаратами, с трудом осознавая, что происходит. Врачи запрещали сотрудникам правоохранительных органов проводить допрос Соколова-младшего, пока он находился в таком состоянии, опасаясь ухудшения здоровья.

Кроме того, юноша в любом случае не мог говорить, а давать показания письменно мешали множественные порезы кистей.

Однако недавно стало известно, что Соколов-младший окреп достаточно для того, чтобы начать общение со следователями: его жизни теперь ничего не угрожает, а состояние остается стабильным.

По информации портала Mash, юного хоккеиста уже дважды навестили стражи порядка, которые пытались выяснить, что же произошло в тот роковой вечер в семейном коттедже.

Что рассказал Максим следователям, пока остается секретом. Тем не менее, по информации СМИ, он заявил, что практически ничего не помнит о событиях того дня.

У такой амнезии может быть два объяснения: либо в результате шока из памяти молодого человека действительно пропали все травмирующие психику происшествия, либо он сознательно не желает ничего рассказывать по причине того, что является виновным в смерти матери.

Именно такую версию событий излагал следствию младший, 15-летний сын Соколова, который проживал в доме вместе с матерью и Максимом. Он единственный остался в живых и, более того, не получил никаких заметных ранений. Известно, что ранее юноша профессионально занимался фехтованием. По информации ТАСС,

подросток первым сообщил о кровавом семейном конфликте, прибежав к соседям с криками о том, что старший брат сошел с ума и пошел с ножом на мать.

На следующий день после трагедии следователи допросили его как свидетеля, но обнаружили в показаниях несостыковки. Кроме того, некоторые слова подростка звучали нереалистично: якобы Максим Соколов-младший за неделю до гибели матери начал рассказывать о ритуальном убийстве всей семьи.

К тому же до сих пор не найдено адекватного объяснения тому, как сам 18-летний хоккеист получил серьезные ранения, если он выступал в роли агрессора. На месте происшествия было найдено только одно орудие убийства — неужели этот нож переходил от нападающего к жертве, пока те наносили друг другу очень тяжелые травмы? Спорная версия, которой младший брат в своих показаниях не смог дать логичного объяснения.

Из-за возникших подозрений следствие даже задержало подростка и отправило его в СИЗО.

Однако спустя пару дней он был выпущен из спецприемника: отец поручился за сына и дал письменные гарантии того, что он не скроется от следствия. Таким образом, Максим Соколов-старший наотрез отказывается верить в то, что 15-летний ребенок мог совершить это ужасное деяние.

По информации СМИ, он даже нанял сыну нескольких адвокатов, которые в случае необходимости будут защищать его права.

Однако, если больше никого в доме не было, выходит, что Соколов должен считать убийцей своей жены старшего ребенка? А вот и нет. Мужчина регулярно навещает Максима в больнице.

«Приходит к нам каждый день, сегодня вот уже был. Ходит понурый. Сидит тут, голову опустив. Ну а что ему еще остается делать?» — приводит «КП» слова сотрудников клиники.

Кроме того, врачи сообщили, что порезы на руках Максима Соколова-младшего выглядят так, словно он отбивался от ударов ножом, а не нападал.

Следствие выражало надежду на то, что после прихода в сознание молодой хоккеист внесет ясность в произошедшее и расскажет, кто же нанес ему травмы и убил мать. Но, если информация СМИ окажется верной и Максим действительно не помнит ничего о случившемся, то в деле будут фигурировать только показания младшего брата, который во всем обвинил именно его.

Остается надеяться, что Следственный комитет России по Ленинградской области вскоре опубликует новую информацию об этой ситуации и сообщит, что же поведал в своих показаниях Соколов-младший.