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Отомстить за унижение: Ефимова сражается с американкой. LIVE

Чемпионат мира по водным видам спорта. Ефимова против американки. ОНЛАЙН

В корейском Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта проходят финалы по плаванию. Медали разыгрываются на дистанции 200 м вольным стилем среди мужчин и 1500 м — среди женщин, а также на 100 м на спине среди мужчин и женщин. Кроме того, на дистанции 100 м брассом среди женщин сражаются давние соперницы — россиянка Юлия Ефимова и американка Лилли Кинг, которая отказывалась пожимать Юлии руку из-за обвинений в допинге.
Трансляция
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15:19

Очень непростой заплыв для Андрусенко. Сразу отстала, очень много проигрывала, плыла шестой, выбралась на пятое место, но все же не смогла выиграть финиш. Финала не будет.

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15:17

Рылов прошел мимо журналистов, буркнув: «Без комментариев». Очень расстроен.

15:14

Сейчас будут полуфиналы на дистанции 200 метров вольным стилем. Верим в Веронику Андрусенко.

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15:13

Вот итоговый протокол. Второе серебро Рылова здесь, третье серебро России, четвертая наша медаль и вторая сегодня.

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15:12

Какая борьба! Даже Мерфи сожрали!!! Митч Ларкин стал третьим! Рылов и Сю до последнего рубились за золото, но китаец очень уверенно финишировал, сохранив золото!

15:10

Немножко старт проиграл Рылов, но догоняет китайца к середине дистанции!

15:09

Сю и Мерфи очень опасны, но здесь вообще все сильнейшие. 100 метров на спине! Финал!

15:08

Евгений Рылов выходит сражаться за золото! Главные соперники — китаец и американец.

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15:03

В честь Симоны Квадареллы звучит итальянский гимн.

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14:57

К сожалению, не хватило сил юной Васькиной. Старалась Дарья, но метров за 20 до финиша стало ясно, что шансов на медаль уже нет. В итоге всем проиграла. А чемпионкой стала канадка Кайли Массе.

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14:54

100 метров на спине у женщин! Финал! Дарья Васькина будет сражаться за медаль. 16-летняя спортсменка!

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14:51

К сожалению, Николаев проиграл на финише касание и только седьмым стал. Не попал в финал. Пригоду обогнали пять человек, а шестой показал с ним одно время! Датчанин Тобиас Бьерг будет переплывать с Кириллом Пригодой за выход в финал!

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14:50

А вот и второй полуфинал, в котором будет сражаться наш Андрей Николаев. Но здесь и Пити, кстати. И вообще сильный заплыв.

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14:48

Пригода ушел со старта лидером, но немного проиграл в скорости на дистанции... В итоге третий Пригода! Отличные шансы попасть в финал!

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14:45

Рекорды принадлежат британцу Адаму Пити. А у нас — старт!

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14:44

50 метров на брасом. Первый полуфинал. Будет быстро и жарко! Вот он — Кирилл Пригода. Наша надежда.

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14:43

А теперь болеем за Кирилла Пригоду!

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14:42

Небольшой диалог.

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14:40

Овацию трибун срывает Скотт! Британец отказался встать на ступеньку пьедестала рядом с китайцем!

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14:38

Сунь Ян бросает вызов трибуне спортсменов, которая не аплодирует совсем. И британцу, который отказался пожать руку чемпиону. Малютин и японец пожали.

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14:36

Награждение спортсменов, завоевавших медали на 200-метровке вольным стилем. Литовца нет — не удовлетворили протест. Малютину достается бронза вместе с британцем Данканом Скоттом, так как они показали одно время.

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14:31

Вот она — счастливая чемпионка Симона Квадарелла.

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14:30

Так и не изменилась тройка призеров: 1. Квадарелла, 2. Колер, 3. Ванг.

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14:28

Очень далеко соперницы Квадареллы. 150 метров до финиша.

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14:25

1000 метров (то есть две трети дистанции) позади. Кваадарелла очень уверенно лидирует, немка уверенно вторая, китаянка тоже достаточно спокойно держит «бронзовое» место.

14:23

Литовцы в течение получаса еще могут подать протест и наверняка сделают это. Фальстарт выглядит очень спорным. Так что и Яну рано радоваться, и нашему Малютину не спешим бронзу вешать на шею.

14:22

700 метров позади. Все по-прежнему.

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14:21

Кстати, Рапсиса дисквалифицировали за фальстарт.

14:20

Квадарелла уже очень далеко от соперниц, немка и китаянка так и плывут второй и третьей. Но есть еще Анна Кэшели, которая может ворваться в тройку.

14:18

Ванг отстает, она уже и немке Колер проигрывает. Кстати, рекордам Ледеки ничего не угрожает.

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14:16

В заплыве на 1500 метров лидирует итальянка Квадарелла. Сразу за ней плывет китаянка Ванг, однако ожидается, что ее не хватит на вторую часть дистанции.

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14:15

Пока девушки разгоняются, вот «бронзовые» слова Малютина: «На самом деле хотелось проплыть лучше и улучшить свой результат. Я все равно рад — это мой первый взрослый чемпионат мира, первая бронза, я рад. Хотелось бы, конечно, выступить лучше, побороться за первое-второе места, но задача выполнена. Теперь нужно помочь команде в эстафете и затем отдыхать».

14:14

Старт дан!

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14:11

Но совсем нет времени на сантименты. Финал у женщин на 1500 метров! Здесь не будет снявшейся американки Кэти Ледеки, звезды данной дистанции.

14:10

Негодует Рапсис... Ян и китайские болельщики счастливы. Зал встретил присуждение победы скандальному китайцу гулом неодобрения...

14:09

Вот это да! Рапсис дисквалифицирован! Пока непонятно, за что. Сунь Ян — чемпион! Ну а Малютин выигрывает бронзу таким образом!!!

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14:07

Финиш! Литовец Данас Рапсис выигрывает у Суня! Малютин четвертый...

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14:06

Не проиграл сильно Малютин на старте, в итоге на последний бассейн, хоть и ушел седьмым, в борьбе за медали. Сунь Ян лидирует!

14:06

Вот Малютин. Ну а заплыв начался!

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14:04

Очень долго держится мировой рекорд на этой дистанции. Ну и, конечно, здесь внимание к скандальному китайцу Сунь Яну.

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14:114

Сегодня все начнется с 200-метровки у мужчин вольным стилем. Россию представит здесь Мартин Малютин.

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13:55

Принципиальное противостояние между Ефимовой и Кинг началось в августе 2016 года, когда на волне разгорающегося допингового скандала Ефимову отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за «темного» прошлого: в мае 2014 года ее дисквалифицировали на год и четыре месяца за положительный тест на дегидроэпиандростерон. Однако к началу ОИ-2016 Ефимова уже отбыла наказание, и Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным решение Международной федерации плавания (ФИНА) отстранить ее от Игр.

Эта «амнистия» вызвало неприкрытое возмущение у Кинг, которая не стеснялась показывать это при каждом удобном случае.

Так, после победы Юлии в предварительном заплыве на 100 м и ее победного жеста с пальцем вверх, американка с негодованием погрозила в экран.

В финале Рио Кинг все же обогнала россиянку, став олимпийской чемпионкой (Ефимова завоевала серебро), и сама подняла палец к небу, заявив: «Я не согласна с тем, что Ефимова допущена до Олимпиады. Ты победно поднимаешь палец вверх, но была поймана на допинге. И моя победа над Ефимовой — это победа чистого спорта». При этом она отказалась поздравлять Юлию со вторым местом.

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Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг
Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг

Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг

РИА Новости
13:50

Сегодня состоятся финалы по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем среди мужчин, 1500 м — среди женщин, 100 м на спине среди мужчин и женщин, а также 100 м брассом среди женщин, где россиянка Юлия Ефимова будет сражаться с американкой Лилли Кинг.

13:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.