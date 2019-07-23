Отомстить за унижение: Ефимова сражается с американкой. LIVE

Очень непростой заплыв для Андрусенко. Сразу отстала, очень много проигрывала, плыла шестой, выбралась на пятое место, но все же не смогла выиграть финиш. Финала не будет.
Рылов прошел мимо журналистов, буркнув: «Без комментариев». Очень расстроен.
Сейчас будут полуфиналы на дистанции 200 метров вольным стилем. Верим в Веронику Андрусенко.
Вот итоговый протокол. Второе серебро Рылова здесь, третье серебро России, четвертая наша медаль и вторая сегодня.
Какая борьба! Даже Мерфи сожрали!!! Митч Ларкин стал третьим! Рылов и Сю до последнего рубились за золото, но китаец очень уверенно финишировал, сохранив золото!
Немножко старт проиграл Рылов, но догоняет китайца к середине дистанции!
Сю и Мерфи очень опасны, но здесь вообще все сильнейшие. 100 метров на спине! Финал!
Евгений Рылов выходит сражаться за золото! Главные соперники — китаец и американец.
В честь Симоны Квадареллы звучит итальянский гимн.
К сожалению, не хватило сил юной Васькиной. Старалась Дарья, но метров за 20 до финиша стало ясно, что шансов на медаль уже нет. В итоге всем проиграла. А чемпионкой стала канадка Кайли Массе.
100 метров на спине у женщин! Финал! Дарья Васькина будет сражаться за медаль. 16-летняя спортсменка!
К сожалению, Николаев проиграл на финише касание и только седьмым стал. Не попал в финал. Пригоду обогнали пять человек, а шестой показал с ним одно время! Датчанин Тобиас Бьерг будет переплывать с Кириллом Пригодой за выход в финал!
А вот и второй полуфинал, в котором будет сражаться наш Андрей Николаев. Но здесь и Пити, кстати. И вообще сильный заплыв.
Пригода ушел со старта лидером, но немного проиграл в скорости на дистанции... В итоге третий Пригода! Отличные шансы попасть в финал!
Рекорды принадлежат британцу Адаму Пити. А у нас — старт!
50 метров на брасом. Первый полуфинал. Будет быстро и жарко! Вот он — Кирилл Пригода. Наша надежда.
А теперь болеем за Кирилла Пригоду!
Небольшой диалог.
Овацию трибун срывает Скотт! Британец отказался встать на ступеньку пьедестала рядом с китайцем!
Сунь Ян бросает вызов трибуне спортсменов, которая не аплодирует совсем. И британцу, который отказался пожать руку чемпиону. Малютин и японец пожали.
Награждение спортсменов, завоевавших медали на 200-метровке вольным стилем. Литовца нет — не удовлетворили протест. Малютину достается бронза вместе с британцем Данканом Скоттом, так как они показали одно время.
Вот она — счастливая чемпионка Симона Квадарелла.
Так и не изменилась тройка призеров: 1. Квадарелла, 2. Колер, 3. Ванг.
Очень далеко соперницы Квадареллы. 150 метров до финиша.
1000 метров (то есть две трети дистанции) позади. Кваадарелла очень уверенно лидирует, немка уверенно вторая, китаянка тоже достаточно спокойно держит «бронзовое» место.
Литовцы в течение получаса еще могут подать протест и наверняка сделают это. Фальстарт выглядит очень спорным. Так что и Яну рано радоваться, и нашему Малютину не спешим бронзу вешать на шею.
700 метров позади. Все по-прежнему.
Кстати, Рапсиса дисквалифицировали за фальстарт.
Квадарелла уже очень далеко от соперниц, немка и китаянка так и плывут второй и третьей. Но есть еще Анна Кэшели, которая может ворваться в тройку.
Ванг отстает, она уже и немке Колер проигрывает. Кстати, рекордам Ледеки ничего не угрожает.
В заплыве на 1500 метров лидирует итальянка Квадарелла. Сразу за ней плывет китаянка Ванг, однако ожидается, что ее не хватит на вторую часть дистанции.
Пока девушки разгоняются, вот «бронзовые» слова Малютина: «На самом деле хотелось проплыть лучше и улучшить свой результат. Я все равно рад — это мой первый взрослый чемпионат мира, первая бронза, я рад. Хотелось бы, конечно, выступить лучше, побороться за первое-второе места, но задача выполнена. Теперь нужно помочь команде в эстафете и затем отдыхать».
Старт дан!
Но совсем нет времени на сантименты. Финал у женщин на 1500 метров! Здесь не будет снявшейся американки Кэти Ледеки, звезды данной дистанции.
Негодует Рапсис... Ян и китайские болельщики счастливы. Зал встретил присуждение победы скандальному китайцу гулом неодобрения...
Вот это да! Рапсис дисквалифицирован! Пока непонятно, за что. Сунь Ян — чемпион! Ну а Малютин выигрывает бронзу таким образом!!!
Финиш! Литовец Данас Рапсис выигрывает у Суня! Малютин четвертый...
Не проиграл сильно Малютин на старте, в итоге на последний бассейн, хоть и ушел седьмым, в борьбе за медали. Сунь Ян лидирует!
Вот Малютин. Ну а заплыв начался!
Очень долго держится мировой рекорд на этой дистанции. Ну и, конечно, здесь внимание к скандальному китайцу Сунь Яну.
Сегодня все начнется с 200-метровки у мужчин вольным стилем. Россию представит здесь Мартин Малютин.
Принципиальное противостояние между Ефимовой и Кинг началось в августе 2016 года, когда на волне разгорающегося допингового скандала Ефимову отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за «темного» прошлого: в мае 2014 года ее дисквалифицировали на год и четыре месяца за положительный тест на дегидроэпиандростерон. Однако к началу ОИ-2016 Ефимова уже отбыла наказание, и Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным решение Международной федерации плавания (ФИНА) отстранить ее от Игр.
Эта «амнистия» вызвало неприкрытое возмущение у Кинг, которая не стеснялась показывать это при каждом удобном случае.
Так, после победы Юлии в предварительном заплыве на 100 м и ее победного жеста с пальцем вверх, американка с негодованием погрозила в экран.
В финале Рио Кинг все же обогнала россиянку, став олимпийской чемпионкой (Ефимова завоевала серебро), и сама подняла палец к небу, заявив: «Я не согласна с тем, что Ефимова допущена до Олимпиады. Ты победно поднимаешь палец вверх, но была поймана на допинге. И моя победа над Ефимовой — это победа чистого спорта». При этом она отказалась поздравлять Юлию со вторым местом.
Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли КингРИА Новости
Сегодня состоятся финалы по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем среди мужчин, 1500 м — среди женщин, 100 м на спине среди мужчин и женщин, а также 100 м брассом среди женщин, где россиянка Юлия Ефимова будет сражаться с американкой Лилли Кинг.
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