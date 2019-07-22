«Сделали русских врагами»: жесткое заявление украинского боксера

В середине июля прогремела новость о том, что украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев сойдутся в поединке на территории США. На кону окажутся сразу два титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг) — по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF).

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Объединительный бой должен пройти 18 октября. Гонорары за этот поединок будут более чем внушительными — около $1,5 млн.

И Гвоздик, и Бетербиев до сих пор являются непобежденными на профессиональном ринге.

Рекорд украинца — 17 побед, из них 14 — нокаутом. У россиянина — 14 викторий, все — нокаутом.

На любительском уровне оба тоже добивались серьезных успехов: Гвоздик взял бронзу на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а Бетербиев стал чемпионом Европы и мира.

Неудивительно, что бой между такими соперниками вызывает изрядный ажиотаж.

Еще больше подогрел интерес к этому событию украинский боксер, который дал взрывное интервью порталу Tribuna.com, в котором основная часть была посвящена политике и отношениям между Россией и Украиной.

Оказалось, что 32-летний уроженец Харькова придерживается умеренных взглядов, что вызвало серьезное недовольство у части его фанатов.

«По какой-то причине мы с русскими стали врагами. Почему же? Может быть, потому что нашему президенту (Петру Порошенко. — «Газета.Ru») нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну. Как вариант», — заявил спортсмен.

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому боксер так же пока не стал петь дифирамбы.

«Сможет ли он победить коррупцию? Зеленский — лишь один человек. Раз — и мы проснулись в Европе: такого не будет. Но, может, станет хотя бы не так плохо, — осторожно предположил Гвоздик. — Вообще же

не надо быть сильно умным, чтобы понять, что не столько народ шел голосовать за Зеленского, сколько против Порошенко».

По мнению боксера, при предыдущем президенте уровень жизни в стране изрядно упал. Хотя он признал, что не может владеть полной информацией, поскольку узнавал новости в основном от друзей, проживая большую часть срока Порошенко в Америке.

Высказался Гвоздик и по поводу военных действий на Украине, заявив, что конфликт начался вовсе не из-за того, что «русские напали, чтобы забрать территории». По его мнению, в эту версию могут поверить только малолетние дети.

Чтобы доказать искусственную природу данного противостояния, он приводит тот факт, что в Крыму не развязался военный конфликт, в отличие от Донецка или Луганска, хотя по своему стратегическому значению полуостров может быть важнее.

«Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война — это же прибыльное дело», — отметил Гвоздик.

По предположению боксера, этот конфликт играет на руку компаниям, которые обогащаются за счет продажи военной техники, а люди в данном случае становятся лишь средством для достижения цели.

«Когда-то Мохаммед Али сказал: «Почему я должен ехать в другую страну и стрелять в какого-то вьетнамца, которого ни я никогда в жизни не видел, ни он меня?» Людям навязывают идеологию, которая превращает их в инструменты», — заявил украинский спортсмен.

Также Гвоздик отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы когда-нибудь принять участие в поединке на территории России.

«Раньше, например, к Александру Усику возникали у некоторых вопросы (он провел бой против россиянина Мурата Гассиева в Москве, в котором победил единогласным решением судей. — «Газета.Ru»).

Так вот, для тех, кто считает Россию «врагом» и «захватчиком»: в таком случае человек поехал в тыл «врага», на глазах у тысяч «врагов» поразил их солдата. «Враги» послушали украинский гимн, что в этом плохого?» — считает Александр.

Боксер также признался, что пока не решил, вернется ли на родину после завершения профессиональной карьеры или останется ли жить в США. Ему хотелось бы создать себе условия для проживания в обеих странах на случай, если «на Украине что-то произойдет» или обвалится американский доллар.

При этом Гвоздик подчеркнул, что в США никто не собирается помогать его стране, как об этом думают некоторые.

«У нас рассказывают, что кто-то в Америке за Украину переживает? Да никто вообще не волнуется — в США и подавно!

У них своя жизнь, они думают о том, как бы вечером их место в кафе не заняли и как бы бургер съесть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну», — отрезал спортсмен.

Столь резкие высказывание вызвали недовольство у многих украинских фанатов боксера, которые заполнили его инстаграм гневными комментариями с пожеланиями нокаута от Бетербиева.

Высказывания болельщиков поддержал украинский теннисист Сергей Стаховский, который активно демонстрирует свои политические взгляды и ранее даже признавался в интервью телеканалу «112», что за русскую речь «сразу бы задушил».

«С такими гражданами, как Гвоздик, Украина прекратит свое существование», — написал Стаховский в фейсбуке.