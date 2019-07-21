Пора на пенсию? Олейника нокаутировал собственный ученик

В ночь с 20 на 21 июля на арене А&T Center в американском Сан-Антонио прошел очередной турнир под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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В со-главном бою вечера россиянин Алексей Олейник встречался с американцем Уолтером Харрисом, который, по мнению многих экспертов, являлся фаворитом поединка, но отечественного бойца это ничуть не смущало.

Позади остался кошмарный проигрыш техническим нокаутом Алистару Овериму при родных болельщиках в Санкт-Петербурге: тогда бойцы, попросту забыв о защите, с началом противостояния ринулись в ожесточенный размен.

Инициатива была на стороне россиянина — Удав настойчиво шел вперед и пытался перевести в партер более габаритного оппонента.

Но провести задуманное не получилось: согласие на участие в турнире на коротком уведомлении и недостаточная подготовка сделали свое дело. За 15 секунд до окончания первого раунда Оверим поймал Олейника серией точных ударов и снес Алексея с ног, выиграв бой техническим нокаутом.

Выводы из тех ошибок, как показалось, тренерским штабом были сделаны, подготовка к встрече с Харрисом была полноценной, а слухи об уходе на пенсию разогнал сам Олейник.

«Бой с Харрисом может стать моим последним? Я вот впервые слышу. Это неправильный перевод моего интервью западному СМИ. У многих российских журналистов есть такое. Берут и тупо делают фейковую новость. Планов завершать карьеру у меня нет. Но, с другой стороны, все может пойти как угодно... Ты никогда не знаешь, что будет после боя», — цитировал Алексея «СЭ».

Ни нокаутирующая мощь Харриса, который в мае отправил на настил дебютанта промоушена Сергея Спивака в первую же минуту противостояния, ни мощные левый хук и левый кик противника также не сбивали Алексея с правильного курса. Олейник очень хорошо знал оппонента: бойцы долгое время были спарринг-партнерами, и за время тренировок молодой Харрис многое позаимствовал именно у опытного российского атлета.

Однако итог встречи оказался неутешительным как для самого Удава, так и для всех любителей смешанных единоборств из России: 42-летний отечественный спортсмен вчистую проиграл представителю США, отправившись в нокаут уже на 12-й секунде поединка.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo — #34 (@ftbeard_17) 21 июля 2019 г.

После боя Олейника доставили с больницу с подозрением на разрыв крестообразной связки колена. И пускай чуть позже сам Алексей заявил, что разрыва нет, без травм все-таки обойтись не удалось, — на рентгене обнаружили сразу два перелома в правой ноге. Единственным плюсом здесь можно назвать тот факт, что Удаву теперь предстоит куда менее продолжительное восстановление, чем это было бы с «крестами».

По поводу поражения прославленного ветерана уже высказался экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. Он отметил, что

Харрис был прекрасно готов к стартовому порыву Олейника и извлек максимум из представившейся возможности завершить бой досрочно, тогда как сам Алексей повторил те же ошибки, что и в дуэли с Оверимом.

«Многие бойцы — особенно выходцы из борьбы — защищаются, вытягивая голову вперед. Если выкидывать колено, тем более в прыжке и с разбега, то, нагибая голову вперед, соперник идет на это колено и пропускает его. А Алексей всегда идет вперед с опущенной головой.

Он пошел на соперника с джебом и как будто в стену воткнулся. Он не ожидал такой жесткой встречи. И потом еще удар в висок его добил», — объяснил Шлеменко.

Что же касается победителя поединка, то американский тяжеловес Харрис после боя сначала сравнил Олейника с медведем, а затем бросил вызов двум другим топовым спортсменам из России.

«Россия ассоциируется с медведем — моей целью в этом бою было убить медведя голыми руками. Теперь передо мной несколько бойцов, с которыми я бы хотел встретиться. Александр Волков — первый.

Также было бы интересно провести поединок с Шамилем Абдурахимовым, потому что я считаю, что победил в нашей первой встрече. Я готов к любому сопернику.

Хочу стать чемпионом и ставлю себе цель стать претендентом на титул в 2020 году», — цитирует MMA Fighting американца, получившего после боя бонус в размере $50 тыс. за выступление вечера.