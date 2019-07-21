Чуть не убил Турмана: как Пакьяо стал чемпионом в 40 лет

В ночь с 20 на 21 июля в Лас-Вегасе прошел вечер профессионального бокса, главными хедлайнерами которого стали полусредневесы Мэнни Пакьяо и Кит Турман, а на кону был титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), принадлежавший американцу.

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Бой продлился все 12 раундов и получился чрезвычайно конкурентным и зрелищным, благодаря чему дошел до раздельного решения судей. Со счетом 113-114, 115-112, 115-112 победу присудили филиппинцу.

Раздельное решение всегда вызывает массу споров, однако в этот раз все разговоры затмило то шоу, которое устроили боксеры. Поединок Пакьяо и Турмана наверняка будет претендовать на звание лучшего боя года.

С первых секунд Пакман (прозвище Пакьяо – «Газета.Ru») наращивал преимущество, что дало свои плоды. Уже под конец стартового раунда филиппинец отправил Турмана в нокдаун, который зачем-то пошел напрямую в сторону Мэнни. Правда, удар оказался не таким уж и сильным, поэтому падал американец с улыбкой на лице, показывая, что он не потрясен.

В последующих раундах доминирование Пакьяо продолжалось. Хотя Турман и стал аккуратнее, но это не уберегло его от вспышек филиппинца, одна из которых закончилась для Кита разбитым носом. Однако в какой-то момент Пакман стал не выдерживать темп, который сам же заявил с первых минут.

Это сыграло на руку Турману, восстановившемуся после полученного урона, и несколько раундов подряд он забрал у Пакьяо вчистую.

Американец практически переломил ход поединка, однако зевнул и пропустил мощнейший удар по печени в открытый корпус.

При таком попадании девять из десяти боксеров складываются пополам и отказываются от продолжения боя из-за болевого шока. Но Турман выстоял до конца раунда, восстановился в следующем, после чего вновь перехватил преимущество. Однако на чемпионские раунды Кита уже не хватило. Пакьяо, тоже отдавший все силы в бою, уже не столь активно атаковал.

В итоге свое дело сделал опыт – в концовке филиппинец практически ничего не пропустил, чем вынудил судей отдать ему победу. Существует понятие, согласно которому в титульном бою чемпиона можно победить только уверенно. Сегодня на ринге была два чемпиона, и один из них, Кит Труман, совсем не выглядел уверенным.

Американец признал, что насладился этим поединком. Несмотря на ожесточенный трэшток, он обнялся с Пакьяо и изъявил желание провести с ним реванш.

«Пакьяо действительно великий чемпион. Это была отличная ночь бокса. Я бы хотел провести с ним матч-реванш»,

— сказал американец в интервью после боя.

Что касается Мэнни, то он вошел в пятерку самых возрастных боксеров в истории, когда-либо становившихся чемпионами мира. На момент победы над Турманом ему исполнилось 40 лет и 215 дней. Теперь профессиональный рекорд филиппинца в титульных боях составляет 20 побед, четыре поражения и две ничьи.

На поединке не случайно присутствовал главный соперник Пакьяо в карьере – Флойд Мейвезер. Перед боем в прессе появилась информацию, что филиппинец намерен бросить вызов американцу в том случае, если он победит.

Этого не произошло, однако шаг к Флойду он определенно сделал. Их поединок хотят видеть все, и он принесет безумные деньги обоим.

Пакьяо уже 40, поэтому в его интересах драться с денежными соперниками. Турман, хотя и чемпион мира, но таким не является. Они выдали зрелищное противостояние, однако повторение возможно лишь в том случае, если Пакману не подыщут более серьезного полусредневеса.

«Было весело. Соперник — хороший боксер. Он был очень силен. Хоть он и не победил, но сделал все возможное. Очень непростой соперник. Я не из тех, кто говорит просто так. Он сделал все что мог, то же самое могу сказать о себе.

Думаю, сегодня мы порадовали фанатов, так как подарили им хороший бой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли и увидели поединок воочию. Уверен, они были довольны зрелищем»,

— приводит слова Пакьяо ESPN.

Что касается следующего поединка, то у Пакьяо пока нет определенности по этому поводу. Он лишь выразил мнение, что если бой и состоится, то уже в следующем году. После этого Мэнни намерен вернуться на родину и продолжить работу в сенате Филиппин, куда был избран в мае 2016 года.