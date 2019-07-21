Коленом в висок: Олейника нокаутировали за 12 секунд

На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями. Спасибо, что были эти минуты с нами.
Надеемся, что со здоровьем Алексея все будет в порядке. Потому что нокаут был действительно страшным. Удар в висок коленом, а потом еще и правый одиночный в челюсть.
Для Олейника это поражение серьезный звоночек к завершению карьеры. Все-таки ему уже 42 года, а это второе поражение подряд не от самого сильного соперника. Если неудачу с Оверимом можно было понять, так как Удав принял бой на коротком уведомлении, то сейчас сложно найти объяснение.
Харрис поднимается в топ-10 и уже требует себе нового соперника. Говорит, что хочет подраться в Абу-Даби или Ванкувере. Оба турнира состоятся меньше чем через два месяца, но Уолту все равно, поскольку в последних двух поединках он провел в клетке чуть больше минуты.
Харрису потребовалось 12 секунд, чтобы нокаутировать Олейника. Это третий в истории самый быстрый нокаут в истории UFC. Вот это моду задал Хорхе Масвидаль!
Неподвижно лежит Алексей на канвасе, ему оказывают помощь врачи. Очень тяжелый нокаут.
Боже мой! За десять секунд Харрис нокаутирует Олейника! Изначально в размене получил серьезно Удав, а после пропустил удар коленом в висок.
Бой начался! Поехали!
Если Олейник сегодня одержит победу, то это должно поднять его в рейтинге, так как Харрис входит в топ-15.
Несмотря на серьезную разницу в габаритах, Олейник (57-12-1) — куда более опытный боец. У Харриса не самый выдающий рекорд (12-7), мягко говоря. Плюс ко всему, не так много он дрался в последнее время. Посмотрим, но кажется, что россиянин должен забирать победу.
Напомним, что в своем последнем поединке Олейник нокаутом проиграл Алистару Овериму на турнире в Санкт-Петербурге, а Харрис меньше двух месяцев назад финишировал Сергея Спивака.
Бой Олейника будет предвосхищать главную встречу вечера — Дос Аньос против Эдвардса. В главном карде Андрей Орловский победил Ротвелла, бывший игрок в американский футбол одержал вторую подряд, нокаутировав Адамса, проспект Александр Эрнандес решением победил Фрациско Тринальдо, а Дэн Хукер одолел Джеймса Вика. Крутой вечер в Сан-Антонио!
В рамках вечера боев смешанного стиля UFC on ESPN 4 россиянин Алексей Олейник сражается в Сан-Антонио с американцем Уолтом Харрисом.