Коленом в висок: Олейника нокаутировали за 12 секунд

Харрис поднимается в топ-10 и уже требует себе нового соперника. Говорит, что хочет подраться в Абу-Даби или Ванкувере. Оба турнира состоятся меньше чем через два месяца, но Уолту все равно, поскольку в последних двух поединках он провел в клетке чуть больше минуты.