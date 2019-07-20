Тряхнуть стариной: Пакьяо против Турмана. LIVE

Нери наращивает преимущество, все чаще попадает и, кажется, что у Пойано закончились силы. Единственный враг Луиса — он сам, потому что рефери уже устал делать ему замечания. Расстраивает, что соперники выбрасывают много ударов, но большинство из них идет мимо цели.