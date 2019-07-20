Тряхнуть стариной: Пакьяо против Турмана. LIVE

И снова к вопросу о зарплатах — а точнее, о разрывах в них. Липинец получил гарантированные $250 тыс, когда как у Инсона всего лишь $10 тыс. Вот вам и бои на коротком уведомлении.
Ну, а теперь к интересному! В ринге появляются Сергей Липинец и Джаера Инсон. Напомним, что на коротком уведомлении Инсон принял этот поединок, поскольку изначальный соперник россиянина Джон Молина снялся с боя из-за травмы. Обидно, но теперь надо побеждать Инсона.
Еще раз посмотрим на смертельный удар Нери по печени. Смотрите сами — у Пойано полностью открыт корпус, поэтому можно с уверенностью говорить, что просто зевнул он.
Небольшой перерыв у нас до следующего боя. Отдохнем немного.
Для Нери это уже 30 победа — он по-прежнему непобежденный! Кроме того, становится Луис обладателем серебряного пояса WBC. А вот Пойано потерпел уже третье поражение в карьере. Пора задуматься ему о своем будущем.
ЭТО НОКАУТ! Не успел Пойано выйти из угла и нарвался на мощнейший одиночный удар Нери по печени. Адская боль схватила Хуана-Карлоса, и продолжить поединок он уже не смог.
Несколько апперкотов у Нери прошло, но Пойано при любой остановки соперника идет на таран. Пока без видимых успехов. А зал уже активно свистит — явно они ожидали сегодня не это увидеть.
Пошел у нас бокс в седьмом раунде! Удалось Нери запереть оппонента у канатов и несколько раз угостил его мощным боковым. Хуан-Карлос уже еле стоит на ногах. Если так все продолжится, то бой скоро закончится.
Просто напомним, что за этот бой Нери получит гарантированные $150 тыс, а Пойано — $25 тыс.
И опять же — идут в размен на несколько секунд, а на оставшееся время раунда садятся в оборону. Пошли маленькие хитрости вроде толчков, что заставляет судью вмешиваться. Пойано забрал концовку, Нери же заигрался и стал пропускать.
Нери наращивает преимущество, все чаще попадает и, кажется, что у Пойано закончились силы. Единственный враг Луиса — он сам, потому что рефери уже устал делать ему замечания. Расстраивает, что соперники выбрасывают много ударов, но большинство из них идет мимо цели.
Вроде активно работают оба боксера, хотя Нери и выглядит намного лучше, но без восторгов. Много беготни, а в одном эпизоде Луис просто повалил соперника на канвас.
Ух! Вот когда встречаются Нери и Пойано в ближнем бою, то начинают жестко рубиться. Это на руку Нери, поскольку у него достаточно серьезное преимущество в таких эпизодах. Хуан-Карлос бьет по блоку и вынужден идти в клинч.
Пошли Нери и Пойано в размен во втором раунде — разведка закончилась. Попытались друг друга зажать в углу, но без особого успеха. Луис работает вторым номером и отвечает редкими джебами. Чувствуется, что есть преимущество у более опытного боксера.
Ничего опасного в ринге не происходит, разве что столкнулись лбами соперники случайно. Держал дистанцию боксеры, понапрасну не тратят силы и практически не выбрасывают удары.
Появляются в ринге Луис Нери и Хуан-Карлос Пайано. У Нери пока ни одного поражения в карьере, которую он начал аж в 18 лет. Но Пайано — опытный волк.
Показывают, что главные хедлайнеры вечера уже прибыли на арену. Но нас в ближайшие часы интересует, конечно же, Сергей Липинец.
Нельзя не напомнить, что вчера произошла страшная трагедия с российским боксером Максимом Дадашевым. Он получил тяжелую травму мозга в бою против пуэрториканца Субриэла Матиаса и перенес трепанацию черепа. Сейчас он введен в медикаментозную кому. Желаем Максиму скорейшего выздоровления!
Российский боксер Максим ДадашевTOP RANK
Полный список боев вечера бокса в Лас-Вегасе:
Мэнни Пакьяо (61-7-2) vs Кит Турман (29-0);
Йорденис Угас (23-4) vs Омар Фигероа (28-0-1);
Сергей Липинец (15-1) vs Джахар Инсон (18-2);
Калеб Плэнт (18-0) vs Майк Ли (21-0);
Луис Нери (29-0) vs Хуан-Карлос Пайано (21-2);
Эфе Аджагба (10-0) и Али Эрен Демирезен (11-0).
В американском Лас-Вегасе состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBA между знаменитым филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо и не особенно известным, но никогда не проигрывавшим американцем Китом Турманом.