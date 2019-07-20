Франция в огне: как Алжир праздновал победу в Кубке Африки

Сборная Алжира по футболу стала победителем Кубка африканских наций – 2019. В финальном матче алжирцы одержали минимальную победу над национальной командой Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» и завершилась со счетом 1:0 в пользу Алжира.

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Единственный мяч был забит уже на второй минуте встречи, причем получился он едва ли не самым курьезным в истории всех финалов турнира: Исмаэль Беннасер запустил по флангу Багдада Бунеджа, тот сместился к центру и сильно пробил по воротам, а мяч, обиднейшим для сенегальцев образом задел ногу Садио Мане, описал дугу и влетел в ворота. Дезориентированный вратарь Сенегала ничего поделать не сумел. Этот шальной гол так и остался единственным в матче.

Таким образом команда Алжира во второй раз в своей истории и впервые с 1990 года стала золотым призером Кубка африканских наций. За весь турнир подопечные Джамеля Бельмади не потерпели ни одного поражения и ни разу не сыграли вничью.

Лучшим игроком соревнований был признан герой финала — 21-летний полузащитник сборной Алжира Беннасер, отметившийся в решающем матче результативной передачей. На турнире он принял участие во всех семи матчах турнира и трижды ассистировал своим одноклубникам. В ближайшее время Беннасер, которым, по информации СМИ, интересовался московский «Спартак», перейдет из «Эмполи» в «Милан» за €16 млн.

Награжден среди алжирских футболистов был не только Беннасер. Приз лучшему вратарю Кубка Африки вручили голкиперу «зеленых» (прозвище Алжира – «Газета.Ru») Раису МБоли.

33-летний вратарь известен российским болельщикам по выступлениям за «Крылья Советов», ворота которых защищал с 2010 по 2013 год.

За самарский клуб он провел 17 матчей, а игроком стартового состав так и не стал, после чего «Крылья» дважды отдавали его в аренду. Сейчас МБоли выступает за саудовский клуб Аль-Иттифак и успешен на родине. Если бы не он, то историческую победу Алжира на турнире представить было сложно.

«Крылья Советов» в стороне от успеха своего бывшего футболиста не остались и выразили МБоли свои поздравления.

«Поздравляем экс-голкипера «Крыльев» и вратаря сборной Алжира Раиса МБоли с завоеванием Кубка Африки! Также Раис был признан лучшим игроком финала», — говорится в сообщении клуба в твиттере.

Поздравляем экс-голкипера "Крыльев" и вратаря сборной Алжира Раиса Мболи с завоеванием Кубка Африки! Также Раис был признан лучшим игроком финала pic.twitter.com/3kCQrycCVr — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 20 июля 2019 г.

Победа Алжира тронула многих россиян. Салютовал алжирцам чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, опубликовав фотографию, на которой победители совершают победную молитву.

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Напомним, что бронзу на Кубке Африки днем ранее разыгрывали Нигерия и Тунис. Победа досталась нигерийским футболистам. Любопытно, что в этом матче, как и в финале, был забит всего лишь один мяч – на третьей минуте отличился Одион Игало. Он же впоследствии стал лучшим бомбардиром турниром, записав на свой счет пять голов в общей сложности.

После бронзового матча 30-летний форвард объявил о завершении карьеры в сборной.

«Это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Это было удивительное пятилетнее приключение, но после долгих обсуждений с моей семьей я решил, что пришло время уйти из сборной», — написал Игало в своем инстаграме.

Перед началом турнира форвард Сенегала Садио Мане заявлял, что обменял бы победу в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» на Кубок Африки, однако не всех впечатлил футбол, который показывали лучшие команды континента. Так, бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что его уровень был не слишком высоким. Специалист подчеркнул, что в основном все матчи сводились к силовой борьбе.

«Немного скучный футбол был на Кубке Африки. Не было каких-то красивых комбинаций, розыгрышей. В основном все сводилось к силовой игре и индивидуальным качествам некоторых футболистов. Не было такого, чтобы хотя бы 10-12 минут красивого футбола. Я бы не сказал, что турнир мне понравился», — сказал Тихонов в эфире канала «Матч ТВ».

Что же касается празднований Алжира, то, кажется, вся коренная часть населения Франции отчаянно переживала за Сенегал.

В памяти французов еще осталось, что после выхода алжирской сборной в полуфинал Кубка Африки выходцы из страны устроили массовые погромы на улицах Парижа. Празднование африканцев переросло в кровавые бесчинства: в ходе тогдашних беспорядков пострадали 20 полицейских, погибла одна девушка, а маленький ребенок получил множественные увечья.

Кроме того, в ходе беспорядков алжирцы ограбили несколько магазинов, в том числе и салон известной итальянской марки спортивных мотоциклов, откуда преступники вынесли, помимо нескольких мотоциклов, перчатки и шлемы. За потасовки впоследствии были задержаны по меньшей мере 250 человек.

%К финалу Францию подходила во всеоружии. Полиция усилила меры безопасности во многих городах, в частности, в Париже, Лионе и Марселе. Во французской столице было задействовано такое же число сотрудников полиции, что и на праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля.

Но не помогло. Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций. В Париже для усмирения болельщиков на Елисейских полях был распылен слезоточивый газ.

Но было жарко не только во Франции. По информации Goal, во время самого матча болельщики Алжира пытались силой пробиться на стадион.

И удалось — они прорвали кордон полицейских, взломали ворота и прошли на арену несмотря на то, что сотрудники правопорядка пытались их остановить.

Фанатов Алжира бесплатно пускали на стадион по договоренности с властями Египта, однако на всех желающих мест не хватило. К счастью, в этот раз обошлось без жертв, но Кубок Африки определенно выдался тяжелым для нескольких стран.