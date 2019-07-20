Удалили часть черепа: страшный бой россиянина в США

Российский боксер Максим Дадашев был экстренно госпитализирован после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, который состоялся на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл (штат Мэриленд) в ночь с 19 на 20 июня. Бой проходил за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), однако завершился для россиянина печально.

На протяжении всего поединка Дадашев пропускал множество ударов и получил серьезный урон, что было заметно по его лицу. В конце 11-го раунда секунданты россиянина убедили его отказаться от продолжения боя, чтобы обезопасить здоровье.

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Победа была присуждена Матиасу, а Дадашева увели с ринга. С этим у Максима возникли сложности, поскольку он был так слаб, что самостоятельно передвигаться не смог. По пути в раздевалку Дадашева вырвало, и он потерял сознание. Спортсмена отправили в ближайшую больницу на карете скорой помощи с подозрением на повреждение мозга.

Медики оценили состояние Дадашева как критическое и диагностировали у него тяжелый отек мозг, сообщив представителям спортсмена, что Максиму потребуется операция.

В команде Дадашева подтвердили, что боксера оперируют.

На данный момент известно, что россиянин перенес хирургическое вмешательство и восстанавливается. Как написал в своем твиттер-аккаунте журналист ESPN Стив Ким, врачи не дают долгосрочные прогнозы относительно полного излечения Дадашева.

«Я вернулся из госпиталя, Дадашев успешно перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Часть его черепа была удалена для снятия отека. Сейчас он восстанавливается после операции. Долгосрочный прогноз пока неизвестен»,

— говорится в сообщении репортера.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев уже заявил, что организация возьмет на себя расходы на лечение Дадашева.

«Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя все финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо»,

— заверил глава ФБР.

Позднее тренер Дадашева Бадди Макгирт рассказал, что у его подопечного был адский бой. При этом он отметил, что уговаривал россиянина завершить поединок раньше.

«У Максима был просто адский бой, он пропустил очень много ударов, так что бой был остановлен правильно. Я не мог убедить его остановить бой.

Но я видел, что он пропускает все больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и я спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить.

Предпочел, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — сказал тренер.

28-летний Дадашев до встречи с Матиасом одержал 13 побед (11 – нокаутом) на профессиональном уровне при нуле в строке поражений. Однако и пуэрториканец был непобежденным, поэтому легким этот бой быть никак не мог. Матиас, узнав новости о проблемах Дадашева со здоровьем, пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Надеюсь, с Максимом все будет в порядке. Он великолепный боец и воин», — цитирует пуэрториканца boxingscene.com.

Бывший тренер Дадашева Руслан Дотдаев уверен, что его экс-ученик терпел до последнего. Он исключает, что у россиянина были проблемы со здоровьем.

«К сожалению, я не видел бой. Конечно, Максим с сумасшедшими волевыми качествами. Я думаю, что он терпел до последнего. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу. Человек, преданный боксу.

Не было у него больших проблем со здоровьем никогда. У него соперник был очень опасный»,

— сказал Дотдаев беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что на любительском уровне Дадашев выступал до 2015-го. Россиянин принял решением перейти на профессиональный ринг после поражения на Европейских играх ирландцу Дину Уолшу. В 1/8 финала Максим имел колоссальное преимущество над соперником и даже отправил его в нокдаун, но судьи все равно присудили победу Уолшу. Впоследствии они были дисквалифицированы, однако на результат боя это не повлияло, а ирландец стал бронзовым призером чемпионата.

Дебютировал в профессионалах Дадашев уже в 2016-м. Летом прошлого года россиянин завладел титулом Североамериканской боксерской федерации (NABF), победив колумбийца Дарлейса Переса. А защитил пояс в октябре в бою против мексиканца Антонио Демарко.

Все свои поединки Дадашев провел в Соединенных Штатах, поэтому в России не так известен, хотя и становился он и становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов страны.

После первого и такого тяжелого поражения в карьере будущее Дадашева на ринге остается под большим вопросом.