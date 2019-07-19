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В поисках Золушки: в Москве открыли ЮЧМ по художественной гимнастике. LIVE

В Москве открыли юниорский ЧМ по художественной гимнастике

В Москве прошла церемония открытия юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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18:05

Кстати, соревнования сегодня уже стартовали. Речь о квалификациях в отдельных видах, поскольку индивидуальное многоборье здесь вообще не проводится.

18:00

Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров открыт!

17:58

Звучит государственный гимн России!

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17:55

«Я прибыл сюда, чтобы найти Золушку художественной гимнастики, которая превратится в королеву, как Маргарита Мамун», — вот это речь от главы федерации художественной гимнастики! И мистер Ватанабе достает хрустальную туфельку! Вот это да!

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17:54

Мистер Ватанабе начал с того, что сказал по-русски «добрый вечер», затем поблагодарил всех официальных лиц и пригласил на сцену олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун, которую назвал своей «дочерью».

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17:52

Ирина Винер поблагодарила министерство спорта и правительство Москвы, поблагодарила Моринари Ватанабе, благодаря которому наконец состоится первый в истории юниорский ЧМ по художественной гимнастике. Ну и, конечно же, важная деталь — 62 сборные участвуют в этом турнире!

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17:49

Сергей Собянин поздравил всех не только с открытием юниорского чемпионата мира, но и с открытием шикарного дворца спорта Ирины Винер-Усмановой.

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17:48

«Вы — надежда и будущее спорта», — пожалуй, главные слова от президента, зачитанные Голодец.

17:47

Министр спорта и молодежной политики Ольга Голодец зачитывает приветственные слова участникам от президента России Владимира Путина.

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17:45

Официальные лица вышли на арену, чтобы сказать важные слова и открыть этот чемпионат мира. Сергей Собянин, Ирина Винер-Усманова, представитель МОК из Японии Моринари Ватанабе...

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17:45

Украину приняли тепло, но на объявлении российской сборной зал взорвался!

17:43

Парад участников!

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17:41

В номере приняли участие суперзвезды: Екатерина Селезнева, Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины!

17:37

Начинается сама церемония открытия с шикарного показательного номера «Урок полета».

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17:35

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил это важное мероприятие.

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17:31

Первым делом у нас идет представление команд. Они все находятся на стадионе, а болельщики на трибунах создают красочную атмосферу!

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17:30

Начинается яркая церемония в центре Ирины Винер-Усмановой!

17:25

Ну и, конечно, очень важно, что на чемпионат мира в Москву прилетела украинская команда! Причем украинские гимнастки прилетели не за счет министерства спорта и молодежи, так как оно с 2018 года не финансирует участие украинских спортсменов в соревнованиях в России!

17:20

Самое важное, что нужно знать об этом юниорском ЧМ. Он — первый в истории художественной гимнастики! Символично, что соревнования пройдут в Москве, в новеньком центре Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.

17:10

Чтобы лучше понять, чего нам ждать от турнира, прочитайте превью к ЧМ от «Газеты.Ru».

17:00

В Москве пройдет юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия соревнований.