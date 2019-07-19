В поисках Золушки: в Москве открыли ЮЧМ по художественной гимнастике. LIVE

Ну и, конечно, очень важно, что на чемпионат мира в Москву прилетела украинская команда! Причем украинские гимнастки прилетели не за счет министерства спорта и молодежи, так как оно с 2018 года не финансирует участие украинских спортсменов в соревнованиях в России!