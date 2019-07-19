В поисках Золушки: в Москве открыли ЮЧМ по художественной гимнастике. LIVE

Кстати, соревнования сегодня уже стартовали. Речь о квалификациях в отдельных видах, поскольку индивидуальное многоборье здесь вообще не проводится.
Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров открыт!
Звучит государственный гимн России!
«Я прибыл сюда, чтобы найти Золушку художественной гимнастики, которая превратится в королеву, как Маргарита Мамун», — вот это речь от главы федерации художественной гимнастики! И мистер Ватанабе достает хрустальную туфельку! Вот это да!
Мистер Ватанабе начал с того, что сказал по-русски «добрый вечер», затем поблагодарил всех официальных лиц и пригласил на сцену олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун, которую назвал своей «дочерью».
Ирина Винер поблагодарила министерство спорта и правительство Москвы, поблагодарила Моринари Ватанабе, благодаря которому наконец состоится первый в истории юниорский ЧМ по художественной гимнастике. Ну и, конечно же, важная деталь — 62 сборные участвуют в этом турнире!
Сергей Собянин поздравил всех не только с открытием юниорского чемпионата мира, но и с открытием шикарного дворца спорта Ирины Винер-Усмановой.
«Вы — надежда и будущее спорта», — пожалуй, главные слова от президента, зачитанные Голодец.
Министр спорта и молодежной политики Ольга Голодец зачитывает приветственные слова участникам от президента России Владимира Путина.
Официальные лица вышли на арену, чтобы сказать важные слова и открыть этот чемпионат мира. Сергей Собянин, Ирина Винер-Усманова, представитель МОК из Японии Моринари Ватанабе...
Украину приняли тепло, но на объявлении российской сборной зал взорвался!
Парад участников!
В номере приняли участие суперзвезды: Екатерина Селезнева, Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины!
Начинается сама церемония открытия с шикарного показательного номера «Урок полета».
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил это важное мероприятие.
Первым делом у нас идет представление команд. Они все находятся на стадионе, а болельщики на трибунах создают красочную атмосферу!
Начинается яркая церемония в центре Ирины Винер-Усмановой!
Ну и, конечно, очень важно, что на чемпионат мира в Москву прилетела украинская команда! Причем украинские гимнастки прилетели не за счет министерства спорта и молодежи, так как оно с 2018 года не финансирует участие украинских спортсменов в соревнованиях в России!
Самое важное, что нужно знать об этом юниорском ЧМ. Он — первый в истории художественной гимнастики! Символично, что соревнования пройдут в Москве, в новеньком центре Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.
Чтобы лучше понять, чего нам ждать от турнира, прочитайте превью к ЧМ от «Газеты.Ru».
В Москве пройдет юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия соревнований.