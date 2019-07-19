«Беззаконие и цензура»: Панарин разнес Россию

Известный российский хоккеист Артемий Панарин совсем недавно подписал умопомрачительный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», по которому будет получать в среднем $11,642 млн в год. Это сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в лиге — с ним не сравнятся даже Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

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Теперь нападающему предстоит жить на Манхэттене и играть на знаменитой арене Madison Square Garden. Соглашение рассчитано на семь лет, так что к моменту его окончания хоккеист проведет в США 11 лет и, вполне возможно, останется играть дальше.

На фоне этих событий хоккеист дал громкое интервью, в котором раскритиковал Россию.

«Нет служб, нет закона. Никто не проверяет серьезно какие-то крупные компании. Мне это не нравится, — заявил спортсмен Sports.ru.

— Иногда люди в России бывают злыми, но их тоже можно понять. Такая атмосфера сейчас в стране: настраивают всех против всего мира. Хочешь не хочешь, будешь злым ходить».

При этом хоккеист отметил, что самой больной темой, связанной с родиной, для него остается «беззаконие», а также то, что «на минусы нельзя указать». Все остальное игроку в России нравится.

«Жить в США все время мне было бы сложно, потому что я все-таки русский человек, много лет провел здесь, у меня тут родные и друзья», — подчеркнул новичок «Рейнджерс».

Также Панарин предположил, что президенту страны Владимиру Путина в последнее время стало труднее управлять страной.

«Владимир Владимирович — достаточно жесткий человек. Раньше одноклубники подходили, шутили об этом. Я делал грудь колесом: «Да, нас все боятся».

Но сейчас мне кажется, что президенту психологически непросто оценивать ситуацию. Если тебе все будут говорить 20 лет, что ты все правильно делаешь, как ты сможешь видеть ошибки?» — задался вопросом Панарин.

Хоккеист отметил, что может быть не прав, но высказывает такие мысли исключительно из беспокойства за свою страну и не является «каким-то агентом». При этом он не стал скрывать, что боится, что ему может «прилететь за такие слова».

«Я просто хочу, чтобы людям было хорошо, чтобы зарплаты росли.

Чтобы всякие балерины — или кто она там, Волочкова? — не говорили, чтобы люди, которым что-то не нравится, уезжали из страны.

Это же бред полный. Итак все основные мозги уехали», — считает Панарин.

В России интервью хоккеиста восприняли неоднозначно. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников посоветовал игроку не раскидываться громкими заявлениями.

«Артемий представляет сборную России в другой стране. За его словами следят сотни тысяч людей, и за сказанное нужно отвечать.

После подписания контракта Панарина не туда понесло. Думаю, он сам пожалеет о том, что бросал такие высказывания»,

— приводит слова Кожевникова «Чемпионат.com».

Олимпийский чемпион в составе Объединенной команды бывших республик СССР Дарюс Каспарайтис, который проживает в настоящее время в Майами, также не поддержал слова Панарина.

«Лучше меньше говорить. Я уважаю любого президента. У нас в Америке есть Трамп. Я с ним тоже, может, не соглашаюсь во многих вещах, но с уважением к нему отношусь. У меня, наверное, другие политические понятия, но я никогда не буду оскорблять сидящего президента», — цитирует Каспарайтиса Sport24.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что для оценки политической ситуации необходимо глубоко погрузиться в контекст, а хоккеист с его постоянной концентрацией на спорте вряд ли способен уделить этому достаточно времени.

«Руководствоваться двумя каналами или твиттером — это не самая объективная информация»,

— отметил специалист.

На интервью Панарина отреагировали и в Госдуме. Депутат Игорь Лебедев заявил, что спортсмен имеет право высказывать любое мнение о стране, даже несмотря на то что большую часть времени проводит в США.

Также политик отметил, что около 30% населения на выборах не голосовали за Путина, поскольку высказывать недовольство властью в демократической стране не запрещено законом, и в позиции Панарина нет ничего особенного.

«Хотя бы треть страны недовольна действиями президента. Панарин относится к их числу, а его свободу слова защищает и гарантирует Конституция. Осуждать или благодарить его за эти слова мы не будем», — подытожил Лебедев.