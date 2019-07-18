Наплевали на политику: украинские гимнастки прилетели в Москву

Спорт без границ

Сборная Украины по художественной гимнастике выступит на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 21 июля, несмотря на негласный запрет на участие в соревнованиях на территории России со стороны Министерства спорта Украины.

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«Украинские гимнастки выступят на наших соревнованиях, все соответствующие документы нами были получены.

За чей счет украинская делегация приехала в Москву? Точно не за счет оргкомитета»,

— рассказали агентству ТАСС в оргкомитете соревнований.

Представитель Федерации гимнастики Украины сообщил, что юниорская национальная команда по художественной гимнастике уже находится в Москве, несмотря на принятый в марте 2018 года министром спорта и молодежи Украины Игорем Ждановым указ, согласно которому спортсмены этой страны не имеют права участвовать в проходящих на территории России соревнованиях.

Впоследствии министерство изменило решение, заменив полный запрет отказом финансирования из государственного бюджета выступлений украинских спортсменов на территории России.

Уже известно, что в заявке на юниорский ЧМ в личных соревнованиях Украину будет представлять Николь Красюк, в групповых упражнениях — Диана Баева, Виктория Денисенко, Алина Мельник, Дарья Щербакова, София Цыбуля и Мелания Тур.

Первый в истории

Возможно, прервать череду неявок украинских спортсменок на турниры, проводящиеся в нашей стране, помог статус соревнований.

Этот юниорский чемпионат мира — первый в истории художественной гимнастики.

Пройдут соревнования в новеньком Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, построенном в «Лужниках» и открытом только в июне этого года. Комплекс построен на деньги федерации, которую возглавляет муж заслуженного тренера мультимиллионер Алишер Усманов.

В новеньком центре прошел чемпионат России, и арена оправдала, а возможно, даже превзошла ожидания. В центре Винер-Усмановой самая современная инфраструктура, причем это касается как соревновательных, так и тренировочных залов, а также медицинско-восстановительного комплекса.

Грядущий турнир пользуется огромной популярностью. За день до старта соревнований в свободной продаже уже не осталось билетов, хотя самые дорогие из них стоят по 6000 рублей.

В данный момент неизвестно, станут ли юниорские ЧМ по художественной гимнастике регулярными, но многое будет зависеть от качестве предстоящих соревнований.

Сборная России

На этом чемпионате мира не будет индивидуального многоборья, зато пройдут турниры в четырех индивидуальных видах, а также командные групповые соревнования.

За право выступить на этом чемпионате в составе сборной России развернулась ожесточенная борьба, и в итоге вне заявки на соревнования осталась Софья Агафонова.

Представят нашу сборную в Москве Лала Крамаренко, Дария Сергаева и Анастасия Симакова, но если последние две получат по одному шансу завоевать медаль, то

Самая талантливая юная «художница» страны Крамаренко примет участие в двух видах.

Лала является дочерью известного азербайджанского футбольного голкипера Дмитрия Крамаренко, много лет выступавшего в российском чемпионате за владикавказскую «Аланию» и московское «Динамо».

До 2014 года девушка тренировалась в Баку, где тогда играл ее отец, и выступала за Азербайджан. Затем семья вернулась в Россию, и Крамаренко решил показать дочь Амине Зариповой, чья ученица Маргарита Мамун тогда только готовилась к тому, чтобы выиграть Олимпиаду в Рио.

Зариповой очень понравилась девочка, которая после этого стала работать в Москве и теперь считается кандидатом наравне с сестрами Авериными и Александрой Солдатовой на поездку на Олимпиаду-2020 в Токио.

Крамаренко уже выступала на взрослом чемпионате страны вне конкурса и по оценкам серьезно уступила только Авериным, которые старше на шесть лет.

В групповых упражнения Россию представят Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, которые просто блестяще выступили в мае на юниорском чемпионате Европы в Баку и не имеют себе равных на этом возрастном уровне.

Расписание чемпионата мира

19 июля

09:00. Квалификации. Индивидуальная программа. Скакалка и мяч.

18.30. Многоборье. Групповые упражнения. 5 обручей и 5 лент.

20 июля, суббота

09.00. Квалификации. Индивидуальная программа. Булавы и лента.

18.30. Многоборье. Групповые упражнения. 5 лент и 5 обручей.

21 июля, воскресенье

12.00. Финалы. Индивидуальная программа – скакалка.

12.35. Финалы. Индивидуальная программа – мяч.

13.25. Финалы. Групповые упражнения – 5 обручей.

14.20. Финалы. Индивидуальная программа – булавы.

14.55. Финалы. Индивидуальная программа – лента.

15.45. Финалы. Групповые упражнения – 5 лент.