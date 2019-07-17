Секс-скандал: соперник Хабиба оказался педофилом

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абель Трухильо арестован полицией США по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка и преступной непристойности. Согласно документам правоохранительных органов, которые оказались в распоряжении MMAJunkie,

спортсмен находится под стражей с 16 июня. Все невзгоды, связанные с темной стороной некогда известного атлета, выпали на долю Трухильо после обнаружения в доме Абеля порнографии с участием несовершеннолетнего, что в штате Колорадо приравнивается к сексуальной эксплуатации ребенка.

«В Колорадо сексуальная эксплуатация ребенка означает «хранение, производство или распространение порнографии с участием ребенка в возрасте до 18 лет. К этому же пункту относится реклама и распространение порнографии среди детей», — сказано в отчете полиции Колорадо.

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Теперь Трухильо грозит от 12 до 18 месяцев лишения свободы, а также штраф до $100 тыс.

К слову, в 2007 и 2009 годах Абель также имел проблемы с законом: его обвиняли в домашнем насилии в отношении матери своего ребенка.

Что же касается карьеры Трухильо, то он выступал в главном ММА-промоушене мира с 2012 по 2017 год. В 11 встречах американец в шести боях выходил из октагона победителем, четырежды проигрывал, а еще одно противостояние было признано несостоявшимся.

Абель известен российским болельщикам по бою с нынешним чемпионом организации в легком весе, непобежденным Хабибом Нурмагомедовым, в котором представитель США не смог составить никакой конкуренции набирающему ход Орлу. Нурмагомедов тогда даже установил рекорд по количеству проведенных за три раунда тейкдаунов: россиянин 21 раз переводил американца на канвас и единогласным решением судей добыл четвертую победу в UFC.

В контексте инцидента с бывшим соперником Хабиба нельзя не заметить, что подобные случае в мире спорта далеко не единичны.

Так в январе 2018 года 54-летний бывший врач национальной сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара был осужден за растление несовершеннолетних спортсменок и приговорен к 175 годам тюремного заключения. Было установлено, что специалист изнасиловал более 140 юных легкоатлеток, среди которых оказались олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Марони. Спортсменки впоследствии признались, что стали жертвами врача, также обвинив его в педофилии.

Помимо эпизодов с сексуальными домогательствами Нассар, как и Трухильо, был осужден за хранение детской порнографии у себя дома. Арест врача спровоцировал серьезные изменения в американском спорте: пост вице-президента американской Федерации гимнастики была вынуждена покинуть Ронда Фейн, заявившая о необходимости провести «масштабную реорганизацию для улучшения условий работы и безопасности спортсменов». Также в отставку подала глава федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри.

Нельзя не вспомнить и один из самых известных случаев педофилии с участием именитого спортсмена. Это футболист сборной Англии Адам Джонсон зимой 2016 года сознался в том, что имел половой контакт с 15-летней девушкой.

Как стало известно британским СМИ, футболист познакомился с пострадавшей в социальных сетях. Она являлась фанаткой «Сандерленда», за который играл Джонсон. По прошествии нескольких встреч у девушки вспыхнули чувства к известному спортсмену, и она влюбилась в футболиста: юная фанатка дожидалась атлета возле стадиона после игр и просила автографы. Как итог, отношение подростка спровоцировало спортсмена на то, чтобы ими воспользоваться, — игрок стал отвечать болельщице.

Следствие сообщило, что до момента их первой встречи молодые люди написали друг другу около тысячи сообщений. Переписка переросла в личные встречи, на одной из которых, по версии полиции, у Адама и состоялась связь с несовершеннолетней девушкой.

Поначалу Джонсон все отрицал, признавшись лишь в поцелуях, а имя его жертвы держалось в тайне по требованию родителей. Однако затем, после предъявления неопровержимых улик, футболист все-таки сознался в содеянном.

После признания Джонсона в связи с подростком клуб разорвал с ним контракт, а коллеги и фанаты жестко его осудили. Виновный был приговорен к шести годам тюрьмы, но уже 22 марта 2019 года игрок вышел на свободу, отбыв половину срока.