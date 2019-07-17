Хотел покарать проституток: Дацика остановило только ДТП

Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, выступающий в тяжелом весе (свыше 92 кг), решил устроить самосуд над девушками с «пониженной социальной ответственностью» и отправился в рейд по борделям Санкт-Петербурга.

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После поисков в интернете его внимание привлекло одно заведение, в котором, по его словам, предоставляют услуги семь женщин, среди которых есть и уроженки Африки.

Однако учинить расправу не удалось — по дороге в бордель спортсмен угодил в ДТП. Когда Дацик уже собирался покинуть машину, мимо промчался автомобиль и случайно задел его дверь. Та ощутимо ударила в ногу.

«Один товарищ по двору несся, я выходил из машины, а он ударил в дверцу. Саданул по колену», — приводит слова бойца портал 78.ru.

Вместо незаконных разборок с проститутками Дацику пришлось отправиться в больницу. Врачи провели осмотр поврежденной ноги и довольно быстро отпустили пострадавшего — судя по всему, серьезной травмы удалось избежать.

После этого боец снова отправился в бордель, однако в квартире уже никого не оказалось. Тем не менее он пообщался с местными жителями, которые подтвердили его подозрения. Выяснилось, что они даже писали петицию на имя главы района с просьбой прекратить работу нелегального заведения.

В присутствии Дацика была вызвана полиция. В сети появилось видео того, как спортсмен рассказывает старшему лейтенанту о ситуации, добавляя, что в 2016 году «уже задерживал всех тут, и их закрывали».

Временно исполняющий обязанности начальника районного отдела полиции Александр Ершов пообещал провести проверку.

«Если все доводы подтвердятся, то, можете не сомневаться, лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — заверил полицейский.

Такое мирное завершение рейда случилось, скорее всего, впервые в карьере Дацика, — и то лишь потому, что он не застал девушек в квартире.

Три года назад он уже устраивал подобный поход по местным борделям. Ни к чему хорошему самосуд не привел — спортсмена осудили на 3,5 года заключения в колонии строгого режима.

В тот раз Дацик напал на два петербургских борделя. В одном случае он проломил дверь в квартире, за которой прятались три проститутки, и избил их, попутно отобрав у одной телефон и вытащив деньги из сейфа.

Затем он, вооружившись монтировкой, проник в другой бордель, вытащил женщин на улицу в неглиже и пинками пригнал к отделению полиции.

Сотрудники правоохранительных органов не оценили такие действия и арестовали Дацика, постановив, что он нарушил конституционное право потерпевших на неприкосновенность жилища. Также спортсмена обвинили в нанесении побоев и разбое.

В итоге в марте 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал бойца виновным и отправил его за решетку.

Причем это был уже не первый срок Дацика. В 2007 году его арестовывали по обвинению в ограблении салонов сотовой связи, однако тогда суд признал его психически больным и отправил на принудительное лечение.

В 2010 году Дацик сбежал из больницы и, раздобыв где-то пистолет, уехал в Норвегию, попросив там политического убежища. Однако местные стражи порядка признали его вменяемым и экстрадировали на родину, где Невский районный суд Петербурга уже приговорил спортсмена к пяти годам в колонии общего режима.

Отсидев до 2016 года, боец вышел на свободу, но спустя всего два месяца совершил тот самый погром борделей, за который вновь угодил за решетку на 3,5 года.

В феврале 2019-го Дацика отпустили. Благодаря своей скандальной известности он получил сразу несколько приглашений на турниры, но подрался пока только с видеоблогером Артемом Тарасовым. Рефери присудил Рыжему Тарзану поражение за запрещенный прием.

Следующие бои сорвались по вине спортсмена. В частности, Дацика хотели свести с другим бойцом ММА Максимом Новоселым, который провел за решеткой даже больше своего оппонента — почти 18 лет.

Однако Рыжий Тарзан получил тяжелые травмы на разогревочном турнире True Gym Fights, где бойцы дерутся без защитной экипировки, — ему сломали челюсть, — и поединок пришлось отменить.

Теперь же Дацик имел все шансы в третий раз угодить за решетку и поставить крест на всех остальных планируемых боях, но ДТП, кажется, уберегло его от этой участи.