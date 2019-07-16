Плевать на атлетов? Украина бойкотирует турниры в России

Сборная Украины по пляжному футболу решила не принимать участия в квалификации к чемпионату мира — 2019. Соревнования пройдут в Москве. Как сообщает ТАСС, об этом заявила сама Ассоциация пляжного футбола Украины.

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«Это решение федерации футбола Украины», — отметили в организации.

Стоит отметить, что на Украине действует указ, согласно которому министерство молодежи и спорта страны в марте 2018 года запретило финансировать учебно-тренировочные сборы и участие спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории России, в связи с дипломатической напряженностью между государствами.

Ситуация с бойкотом соседями спортивного мероприятия в России — не единичный случай. Еще один показательный инцидент произошел 2 февраля 2019 года, когда завершался срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде. Одной из главных интриг до последнего момента оставалось решение спортивных чиновников Украины по поводу участия (или неучастия) в предстоящем турнире, который проходил со 2 по 12 марта в Красноярске.

И чуда не случилось.

«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — поставил точку первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

Однако со временем фраза «запрещено участвовать» в постановлении было заменено на «не рекомендовано» — в случае выбора атлетом второго варианта его поездка на соревнования просто не профинансируется. Как итог, соревнования прошли без украинской команды.

На бойкот российского форума тогда жестко отреагировал член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он назвал компенсацию своих политических ошибок неучастием в российских соревнованиях полной глупостью и ерундой.

«Глупость украинских чиновников переходит все грани. Я считаю, что отыгрываться на молодых ребятах и компенсировать свои политические ошибки неучастием их в наших соревнованиях — это полная глупость и ерунда. Неучастие украинских спортсменов в Студенческих играх я считаю неправильным.

От этого не выиграют ни спортсмены, ни Украина, отношения между Россией и Украиной лучше не станут, никакой логики я здесь вообще не вижу. Ребята ждут этих соревнований, потому что это этап подготовки к взрослым соревнованиям — Олимпиаде, чемпионатам мира», — недоумевал Свищев.

Также решения украинских чиновников затронули и журналистов. Ведь перед началом чемпионата мира по футболу — 2018 Украина, не сумевшая отобраться на турнир, отказалась даже от аккредитации представителей СМИ на мировое первенство в России.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня --15 июля 2018 года. Помимо этого, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», — отмечала украинская сторона.

Что же касается мнения атлетов, то одним из последних резонансных высказываний украинского спортсмена о перспективах карьеры в России были слова полузащитника сборной Украины U20 Данилы Бескоровайного. Юноша, несмотря на старание разделять спорт и политику, все равно бы не решился пополнить клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что было бы, если бы клуб из России пригласил к себе? Скорее всего, я бы отказался. Да, я люблю свою страну. Но все же это не должно касаться спорта. Он должен быть вне политики.

Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители — на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства? Понимаете, если пересеку границу, я же стану здесь предателем»,

— цитировал игрока портал Dynamo.kiev.ua.

Однако есть и противоположное мнение относительно насущной проблемы. Российский форвард одесского «Черноморца» Василий Павлов, говоря о жизни на Украине, отмечает, что ни разу не сталкивался с русофобией.

«Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию. Слышал ли какие-то обидные выкрики в свой адрес? Честно говорю, ни одного инцидента! Людям на трибунах по барабану, что я из России. Они реагируют на тот футбол, который ты показываешь», — цитирует 28-летнего нападающего «Советский спорт».

Форвард также отметил, что заложенные веками теплые отношения между народами двух стран со временем возьмут верх над политическими распрями.

«Столетиями наши народы были братскими… И остаются такими! Начинаешь общаться с любым украинцем — почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны.

Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью», — надеется на лучшее футболист.