Смертельная пробежка: как погиб талантливый биатлонист

Главное управление Следственного комитета России в Крыму установило причину смерти биатлониста юношеской сборной России по биатлону Артемия Хасанкаева, погибшего в середине июня во время тренировочного сбора.

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«Причиной смерти несовершеннолетнего Хасанкаева А. Н. является кардиомиопатия неуточненная. По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по факту обнаружения трупа несовершеннолетнего Хасанкаева А. Н.», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Также сообщается, что тело погибшего биатлониста было передано его дяде – Олегу Хасанкаеву, который совместно с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области организовал транспортировку тела в Мурманск для захоронения.

15 июня поисковый отряд Liza Alert сообщил, что Артемий Хасанкаев отошел от туристической группы и не вернулся. Правда, чуть позже появилась информация, что речь шла не о туристическом походе, а о тренировке молодых спортсменов Мурманской области во время предсезонного сбора в Крыму.

В итоге тело спортсмена было найдено без признаков жизни, а Следственный комит по Республике Крым начал проверку.

«Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти – остановка сердца», – рассказывал ТАСС источник в силовых структурах полуострова.

По данным республиканского МЧС, 15 июня группа спортсменов из Мурманской области, проводившая в Крыму тренировочный сбор, отправилась на утреннюю пробежку. После нее на базу отдыха, расположенную в районе поселка Рыбачье в Алуште, не вернулся один человек – им оказался Хасанкаев. Известно, что он сошел с туристической тропы и что при себе у него были только лыжные палки.

В поисках юного биатлониста принимали участие спасатели и водолазы «КРЫМ-СПАС», кинологи «Россоюзспаса», сотрудники Пожарной охраны, ГУ МЧС России по РК, МВД и волонтеры.

«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева. Биатлонист из Мурманской области ушел из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму», — опубликовал заявление на своем официальном сайте Союз биатлонистов России.

Также стало известно, что правительство Мурманской области обязалось оказать необходимую, в том числе финансовую помощь семье погибшего.

Как установило следствие, 15 июня в первой половине дня Хасанкаев в группе с другими биатлонистами Мурманской спортивной школы под руководством тренера тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.

После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий» в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие спортсмена.

«Следователи осмотрели комнаты пансионата, где проживал Хасанкаев. Осмотрен маршрут, по которому передвигались спортсмены. Были опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата, были организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и МВД, представителей волонтерских организаций.

Утром 16 июня в ходе прочесывания местности в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов был обнаружен труп несовершеннолетнего. В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза», — говорилось в заявлении СК.

Напомним, Хасанкаев представлял Мурманскую область и был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке, а сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

Прощание с юным спортсменом состоялось в Мурманске 22 июня, а во время церемонии собравшиеся сделали круг почета по стадиону «Долина уюта», где, как сказал отец Артемия, «прошла половина жизни» Хасанкаева. Также, уже после смерти, стали известны результаты ЕГЭ, который биатлонист сдавал после изнурительного сезона. По их итогам он поступил в университет, как и планировал, не пользуясь «спортивными успехами».