Поддельные права: форварда «Спартака» ждет уголовное дело

На днях в неприятную историю попал 22-летний форвард выступающего в Континентальной хоккейной лиге московского «Спартака» Михаил Котляревский.

Игрок был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице в Москве, и оказалось, что предъявленные им права являются поддельными.

«Cотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW Котляревского в Семеновском переулке. Когда они попросили хоккеиста предъявить документы, он показал водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение у полицейских. Права были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что они поддельные», – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

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В данный момент в полиции решается вопрос о возбуждении в отношении игрока уголовного дела по ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).

Уже прокомментировал ситуацию пресс-атташе красно-белых Владимир Самохин, который заявил, что в клуб по этому инциденту не поступало никакой официальной информации.

«Пока у нас нет никакой информации ни от правоохранительных органов, ни от кого-либо еще. Михаил сейчас со всей командой находится на сборе в Чехии»,

— приводит слова Самохина Sport24.

Котляревский в прошлом сезоне сыграл за первую команду «Спартака» в четырех встречах регулярного чемпионата КХЛ, проводя на льду в среднем шесть минут и не отметился результативными действиями, заработав одно удаление.

Также Котляревский сыграл в пяти поединках «Спартака» в плей-офф, но очков не набрад. Напомним, что в серии первого раунда столичная команда сенсационно вела со счетом 2-0 в серии у санкт-петербургского СКА, но затем уступила в четырех встречах кряду и прекратила борьбу.

Всего на счету молодого нападающего 16 матчей в чемпионатах КХЛ, так как он провел 12 поединков в сезоне-2016/17 в составе уфимского «Салавата Юлаева», набрав в них одно очко за голевую передачу.

Нынешним летом Котляревский и другой молодой игрок, защитник Алексей Гришин, переподписали соглашения со «Спартаком» и проведут в клубе, который в межсезонье возглавил экс-главный тренер сборной России Олег Знарок, еще год.

При этом соглашения являются двусторонними, так что велика вероятность, что хоккеисты будут выступать в ВХЛ за фарм-клуб красно-белых «Химик» из Воскресенска, в составе которого Котляревский отыграл в прошлом сезоне 43 матча, отметившись 12 (6+6) баллами за результативность.

Котляревский вошел в число 36-ти игроков, которые попали в состав «Спартака» на сбор в чешском Либереце, куда форвард уже прибыл вместе с командой. Продолжительность этого сбора команды Знарка составит две недели. 27 июля спартаковцы проведут контрольную встречу с 11-й командой чешской Экстралиги прошлого сезона «Верва Литвинов».

Напомним, что недавно был опубликован календарь сезона Континентальной хоккейной лиги, и стало известно, что 22 декабря красно-белые сыграют в ретро-матче, посвященном 70-м годам прошлого века, с астанинским «Барысом». Предыдущими соперниками «Спартака» по ретро-играм были финский «Йокерит», ярославский «Локомотив», словацкий «Слован» и ХК «Сочи», причем нынешняя команда Знарка выиграла в трех из этих поединков.

Примечателен для красно-белых будет и выездной матч с казахстанским клубом, так как он пройдет 17 сентября не в Астане, а в Алма-Аты, где «Барыс» через три дня примет еще и «Трактор».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место в Западной конференции, из-за чего и попал в первом раунде плей-офф на финишировавшего на второй строчке СКА.

После прихода на пост главного тренера клуба Олега Знарка ожидается, что красно-белые серьезно прибавят. Кроме того, противостояния со СКА, и без того принципиальные, станут еще жарче из-за противостояния главного тренера с членом Совета директоров КХЛ, генеральным менеджером сборной России и СКА Романом Ротенбергом, по инициативе которого специалист и был уволен из СКА и сборной, после чего на протяжении года оставался без работы.

Знарок возглавлял сборную России с 2013 по 2018 годы, выиграл с ней чемпионат мира-2014, а также брал медали на следующих трех ЧМ. В 2018 году специалист привел национальную команду к победе на Олимпиаде в Пхенчхане. Со СКА Знарок выиграл в сезоне-2016/17 первый в истории клуба и свой третий (еще два брал с «Динамо») Кубок Гагарина.