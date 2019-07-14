Хотят денег? «Атлетико» будет судиться с Гризманном

Теперь враги

«Барселона» официально подтвердила трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Переговоры между сторонами длились еще с прошлого лета, однако тогда футболист во время чемпионата мира — 2018 объявил о том, что остается в столице. Теперь же, когда после неудачного сезона от «мастрасников» убежало пол команды, француз вновь захотел уйти.

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О своем решении Гризманн объявил 14 мая. Однако испанской прессе об этом стало известно еще зимой. Предпосылки были: уже тогда было понятно, что команду покинут многочисленные лидеры команды, среди которых были Родри, Филипе Луис, Диего Годин и Люка Эрнандес — это именно те футболисты, которые делали погоду.

Очевидно, что для француза, который год назад поклялся в верности «матрасникам», это было определенным ударом. Все-таки оставался он с целью выиграть Лигу Чемпионов в ближайшие годы, но с обескровленным составом, долгое времени остававшимся без изменений, шансы существенно понизились. Поэтому решение Гризманна, так или иначе, но понять можно.

В «Атлетико», однако, француза не простили. Причем изначально мадридцы отреагировали с пониманием, открыто заявляя, что Гризманн уходит в «Барселону». Это существенный момент, поскольку 1 июля 2019 года клаусула в контракте Гризманна с «Атлетико» понижалась до €120 млн, чем воспользовалась «Барса». При другом раскладе мадридцы бы не продали своего лидера.

Теперь столичные намерены судиться, но не с «Барселоной», а с Гризманном. Когда футболист уже согласовал контракт со своим будущим клубом и был готов объявлять официально, то «Атлетико» резко сменил милость на гнев.

В команде считают, что француз якобы подписал соглашение с «Барсой» еще 14 мая, поэтому оговорка в контракте по поводу снижения отступных не работает.

Клуб вызвал Гризманна на предсезонные сборы и сообщил, что трансфера не будет.

Выглядело это все комично на фоне того, что «Атлетико» в тот момент потратил более €120 млн на трансфер португальца Жоау Фелиша, а также провел его презентацию — молодому форварду отдали седьмой номер, под которым играл француз. Получается, что цели у «Атлетико» удержать Гризманна не было.

Наиболее вероятно, что «матрасники» таким образом хотели побольше заработать. «Атлетико» выступил с официальным заявлением, где обвинил Гризманна и «Барсу» в неуважении, а позднее стало известно, что они не против продажи француза, но не менее, чем за €200 млн. Гризманн на сборы, что очевидно, не явился. Он нанял адвокатов для того, чтобы самостоятельно выкупить у «Атлетико» свой контракт за €120 млн.

В итоге так и получилось — адвокат футболиста в одностороннем порядке расторг контракт между своим клиентом и «Атлетико», а также внес €120 млн от имени каталонской команды. 13 июля о трансфере Гризи в «Барсу» официально, но «матрасники» не остановились, а заявили о намерении подать в суд на футболиста.

«Мы считаем, что эта сумма недостаточна для выполнения оговорки об отступных. Очевидно, что «Барселона» и Антуан договорились о переходе до того, как отступные снизились с €200 млн до €120 млн», — отмечается в заявлении «Атлетико».

Мифическое наказание

Очевидно, что друзьями у Гризманна и «матрасников» расстаться не удалось. Понятно, что француз в команду не вернется уже при любом раскладе, но если «Атлетико» докажет факт подписания контракта до 1 июля, то у футболиста могут быть проблемы. Важно, что именно у Гризманна, а не у «Барселоны», так как игрок самостоятельно выкупил свой контракт, а каталонцы в переговоры даже не вступали. Француз уверен, что его бывший клуб врет.

«Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико» и лидеров клуба, которые действуют недобросовестно и говорят противоположное тому, что говорили ему лично.

Пусть «Атлетико» поступает так, как считает нужным. Мы будем делать то же самое.

Сейчас Гризманн хочет думать только о новой главе в карьере. Он хочет отпраздновать эти выходные, открыв для себя новый дом», — заявил агент футболиста Севан Кариан.

Но, говоря по сути, досрочное подписание контрактов — это не редкость в футболе. Нормально, что клубы объявляют о договоренностях еще зимой о летних трансферах, а футболисты — о новых контрактах. Все-таки завершение сделки в один день без проведения переговоров крайне маловероятно. Гризманн точно имел соглашение с каталонцами, о чем сообщил «Атлетико» еще в мае.

В этой ситуации «матрасники» давят на юридическую часть контракта. С этической точки зрения, если верить французу, он перед клубом чист.

Реальная угроза для Гризманна — это возможное отстранение от выступлений за «Барселону». Если дело приобретет серьезный характер, то в ситуацию может вмешаться Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Спортивный арбитражный суд (CAS). При этом AS пишет, что мадридцы уже обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на «Барсу».

В том случае, если вина француза будет доказана, то реально и финансовое взыскание. Причем это более реально, чем дисквалификация. «Матрасники» сейчас борются за свою честь, которую якобы испачкал Гризманн тайным трансфером в «Барсу», поэтому наверняка хотят просто признания своей правоты. А о том, что футболист уйдет, в клубе знали еще зимой.

Вышли чистыми

Единственное, чем грозит трансфер Гризманна «Барселоне» — это возможные проблемы с возвращением в команду Неймара. Нападающий «Пари Сен-Жермен» официально заявил о намерении покинуть чемпионат Франции и вернуться в свой бывший клуб.

Делать шейхам нечего — капризного бразильца придется продавать. Но хочет получить «ПСЖ» от «Барсы» не менее €222 млн.

На Гризманна было потрачено много, в атаке и без того переизбыток игроков, поэтому каталонцы сомневаются в целесообразности возвращения Неймара, хотя эта идея определенно привлекает. Сам бразилец, кстати, уже якобы пообещал руководству «Барсы» согласиться на понижение зарплаты и публично извиниться перед болельщиками за ситуацию двухлетней давности.

Сложно представить, что ФИФА удовлетворит жалобу «Атлетико» и наложит на чемпиона Испании трансферный запрет, бан на выступление в Лиге Чемпионов или другие серьезные санкции. Все-таки для сине-гранатовых большой плюс, что Гризманн заплатил из их кармана «матрасникам» самостоятельно.

В похожей ситуации тот же Неймар выплатил «Барсе» €222 млн и беспрепятственно перешел в «ПСЖ», а французский клуб за нарушение финансового фэйр-плей наказан не был.

Другое дело, что отношения между «Барсой» и «Атлетико» испортились окончательно. Собственно, как и два года назад с «ПСЖ», когда туда убежал Неймар. Ничем хорошим это клубам не сулит. Можно вспомнить, как зимой уже бывший игрок парижан Адриен Рабьо отказался продлевать контракт с клубом, а из-за желания перейти в «Барселону» тренерский штаб просто не выпускал его на поле до конца сезона. Очевидно, что при отсутствии игровой практики каталонцам он разонравился, поэтому Рабьо в итоге оказался в «Ювентусе». Однако в этой ситуации все решили именно напряженные отношения клубов, а пострадал игрок.