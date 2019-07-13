Америка не простила насилие: Войнова сослали в Омск

13 июля появилась информация, что защитник Вячеслав Войнов продолжит карьеру в омском «Авангарде». «Спорт-Экспресс» сообщил, что хоккеист подписал однолетний контракт с зарплатой 70 млн рублей ($1,1 млн), хотя ранее в тот же день прошла информация, что зарплата хоккеиста составит $1,4 млн.

Реклама

«Есть ли у нас интерес к Войнову? Мы же всегда говорим, когда у нас что-то подобное возникает», — говорил утром президнт «Авангарда» Максим Сушинский.

Несмотря на отсутствие официального объявления, особенных сомнений в реальности информации о продолжении одним из ведущих российских защитников карьеры в Омске нет.%

Главным вопросом остается, нет ли в заключенном соглашении опции отъезда игрока в НХЛ по ходу сезона при получении предложения из-за океана?

Дело в том, что в конце весны арбитражный суд сократил дисквалификацию хоккеиста, наложенную на него Национальной хоккейной лигой, с целого сезона до половины. Войнов может начать выступление в НХЛ после 41 матча регулярного чемпионата.

Дисквалификация была наложена за домашнее насилие в 2014 году против своей жены Марты Варламовой, из-за чего хоккеист не просто вынужден был покинуть сильнейшую лигу мира, а даже провел месяц в тюрьме, после чего сразу же еще и был арестован иммиграционной службой и согласился добровольно покинуть Штаты, чтобы избежать депортации.

После той истории отношение к российскому хоккеисту в Северной Америке стало крайне негативным, и лига в штыки восприняла решение арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации, хотя и вынуждена была принять его.

Но даже досрочное прекращение дисквалификции не означает, что Войнов сможет найти работу в НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз», единственный клуб, за который он выступал там, уже заявил, что не видит россиянина в своем составе в будущем, да и другие команды попадут под порицание общественного мнения, если предложат ему контракт.

«Сегодня арбитражный суд вынес решение о дальнейшей дисквалификации Вячеслава Войнова. C нашей точки зрения, игрок не будет выступать за «Кингз». Теперь мы определим, как решение арбитра повлияет на наши права по отношению к игроку, и рассмотрим варианты дальнейших действий», — говорилось в выпущенном «Лос-Анджелесом» заявлении.

The Hockey News провел анонимный опрос среди десяти генеральных менеджеров, и только один из них сказал, что может рассмотреть вариант подписания Войнова.

Правда, в середине чемпионата ситуация может измениться, потому что многим командам потребуется усиление для улучшения результатов, и там уже будет не до сантиментов.

Не использовать такой мощный ресурс, как Войнов, просто глупо. В последние годы прогресс Михаила Сергачева и Ивана Проворова заставил забыть, что именно Вячеслав является лучшим защитником страны.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион — Войнов всегда играл надеждно и качественно и был востребован.

Кроме того, по ходу своей карьеры он неоднократно проявлял могучий характер. Сначала он перетерпел три года в фарм-клубе «королей», не имея ни единого шанса пробиться в состав, но не бросил все и не сбежал в Россию.

Когда же шанс ему предоставили, Войнов воспользовался им блестяще, уверенно закрепился в составе и стал его важнейшим винтиком, в том же сезоне выиграв первый Кубок Стэнли.

Вернулся он и после той ситуации с тюрьмой и вынужденным возвращением в Россию. Он подписал контракт со СКА и вместе с командой из Санкт-Петербурга наконец выиграл заветный и не покорявшейся ей Кубок Гагарина.

Важную роль Войнов сыграл и на Олимпиаде в Пхенчхане, где он, например, забросил первую шайбу в сложнейшем финале против Германии, а в овертайме поучаствовал в победной шайбе Кирилла Капризова, записав на свой счет вторую голевую передачу в комбинации.

В лице Войнова «Авангард» получает мощнейшее усиление, которое было так необходимо омскому клубу для борьбы за Кубок Гагарина. Под руководством Боба Хартли команда и так уже преобразилась, а Войнов может стать ключевой фигурой в кубковом походе.

Пожалуй, в КХЛ просто нет хоккеиста с таким победным опытом. Только бы он не сорвался посреди сезона в Америку.

За свою карьеру в НХЛ Войнов провел в регулярных чемпионатах 190 матчей, набрав в них 81 (18+63) очков. За три года в СКА сыграл 110 встреч в регулярных чемпионатах, набрав 67 (20+47) баллов.