Близко к рекорду: Джокович и Федерер бьются за Уимблдон. LIVE

Путь к финалу у Джоковича, откровенно говоря, был легче. На то он и первый номер. Правда, если ему и попадались серьезные соперники, то побеждал он уверенно — Давид Гоффен пал со счетом 0:3, а открытие Уимблдона Роберто-Баутиста Агут проиграл 1:3. Новак в хорошем настроении. Плюс ко всему, вчера сфотографировался с Жозе Моуринью.