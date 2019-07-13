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Близко к рекорду: Джокович и Федерер бьются за Уимблдон. LIVE

Уимблдон. Финал. Новак Джокович — Роджер Федерер. ОНЛАЙН

Сербский теннисист Новак Джокович и швейцарский теннисист Роджер Федерер сражаются в финале Уимблдона. Примечательно, что швейцарец может стать самым возрастным победителем турниров «Большого шлема». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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15:45

Путь к финалу у Джоковича, откровенно говоря, был легче. На то он и первый номер. Правда, если ему и попадались серьезные соперники, то побеждал он уверенно — Давид Гоффен пал со счетом 0:3, а открытие Уимблдона Роберто-Баутиста Агут проиграл 1:3. Новак в хорошем настроении. Плюс ко всему, вчера сфотографировался с Жозе Моуринью.

15:40

Болельщики сегодня отдают предпочтение вероятной победе Джоковича. Все-таки серб находится в отменной форме, если сравнивать с Федерером, который по ходу Уимблдона порой выглядел уставшим. На турнире, напомним, Новак был посеян первым номером, а Роджер — третьим.

15:35

Начало матча запланировано на 16.00 по московскому времени.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция финального матча мужского одиночного разряда на Уимблдоне между сербом Новаком Джоковичем и Роджером Федерером из Швейцарии.