Близко к рекорду: Джокович и Федерер бьются за Уимблдон. LIVE

Путь к финалу у Джоковича, откровенно говоря, был легче. На то он и первый номер. Правда, если ему и попадались серьезные соперники, то побеждал он уверенно — Давид Гоффен пал со счетом 0:3, а открытие Уимблдона Роберто-Баутиста Агут проиграл 1:3. Новак в хорошем настроении. Плюс ко всему, вчера сфотографировался с Жозе Моуринью.
Болельщики сегодня отдают предпочтение вероятной победе Джоковича. Все-таки серб находится в отменной форме, если сравнивать с Федерером, который по ходу Уимблдона порой выглядел уставшим. На турнире, напомним, Новак был посеян первым номером, а Роджер — третьим.
Начало матча запланировано на 16.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция финального матча мужского одиночного разряда на Уимблдоне между сербом Новаком Джоковичем и Роджером Федерером из Швейцарии.