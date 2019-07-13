Личный корт и печи: как Меган Маркл спускает налоги британцев

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали ремонт в своем загородном доме. На все работы звездная чета потратила около €3 млн. В резиденции, как сообщалось, появились не только новомодные печи, управляемое оборудование, оранжереи, но и теннисный корт.

Однако такие траты на ремонт в особняке не привели в восторг британскую общественность, которая возмущена тем, что семья выбрасывает деньги на ветер, потакая своим фантазиям и желаниям.

Теннисный корт, а также бадминтонные площадки были устроены по просьбе Маркл. Супруга принца известна своей любовью к теннису. Например, Меган часто посещает игры различных крупных турниров, а недавно она в компании Кейт Миддлтон была замечена на Уимблдоне, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Однако даже там супруга принца стала участницей громкого скандала: поклонникам запретили фотографировать герцогиню Сассекскую. Об этом рассказала консультант The Telegraph по связям с общественностью Салли Джонс. Она снимала теннисный корт, когда к ней подошли сотрудники службы безопасности и рассказали о запрете на фотосъемку члена королевской семьи.

Поведение Меган тут же назвали лицемерным. Многие журналисты возмутились таким запретом, в том числе и известный британский журналист Пирс Морган. Прокомментировала ситуацию и сама Джонс.

«Требования о все большей конфиденциальности команды герцогини Сассекской отталкивают даже таких преданных монархистов, как я», — заявила Салли.

Британская телеведущая Кэрол Мэлоун обвинила герцогиню в высокомерии.

Она заявила, что у членов королевской семьи нет частной жизни, и сравнила Маркл и ее супруга с «жертвами жизни».

«Извините, но Меган не имеет права требовать особого отношения. И люди сыты по горло ею и Гарри и их кучей воображаемых обид», — заявила телеведущая.

Стоит отметить, что тратить деньги любит не только королевская чета Меган и Гарри. Говоря о крупных тратах на спорт, нельзя не вспомнить президента США Дональда Трампа, страсть которого — гольф. Американский лидер владеет десятью полями для гольфа, которые находятся в шести штатах.

Трамп не только сам предпочитает отправлять мячи в лунки, но и превращает поля в модные и дорогие курорты.

Кроме США у Трампа есть владения — три поля для гольфа — в Шотландии и Ирландии, их стоимость оценивается в $85 млн. В Шотландии он купил один из участков в 2006 году и хотел превратить его в дорогой курорт, построив Академию гольфа. Он планировал оборудовать поля таким образом, чтобы на них можно было проводить Открытый чемпионат Великобритании по гольфу. Однако, как и Маркл, бизнесмен столкнулся с негативно настроенными жителями, которые хотели сохранить природу.

Звезды шоу-бизнеса предпочитают вкладываться не только в спорт. К примеру, в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) готовы организовать поединок между 25-летним канадским певцом Джастином Бибером и 57-летним голливудским актером Томом Крузом.

Идея провести бой принадлежала Биберу, который бросил вызов Крузу.

«Хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том, если ты не согласишься, ты трус, и никогда себе этого не простишь. Ну что, кто готов организовать бой?»

— написал тогда Бибер, поставив тэг президента UFC.

Дана Уайт, который возглавляет промоушен, уже заявил, что готов заняться организацией поединка. Кроме него за этот бой готовы взяться знаменитый в прошлом боксер Оскар де ла Хойя, имеющий сейчас свою промоутерскую компанию, и самый раскрученный боец мира ММА Конор Макгрегор.

«Вдруг я получил звонок. Не буду называть имена, но это были реальные парни, которые отвечают за свои слова, и они мне сказали, что хотят участвовать в организации этого боя и что Том Круз будет драться.

И я ответил им: «Если то, что вы говорите, правда и вовлеченные в это лица действительно хотят драться, мы можем это обсудить». Я был бы идиотом, если бы не организовал этот бой. Это будет самый легкий бой в моей карьере», — приводит слова Уайта UFC FightTime.