Отбил пенальти и умер: 17-летнего вратаря подвело сердце

Рамон Исмаэль Коронель

Трагедия в аргентинской провинции Санта-Фе случилась 9 июля, когда в матче любительской лиги в ворота одной из команд был назначен пенальти, а вратарь Рамон Исмаэль Коронель отразил его.

Все полевые игроки подбежали к герою эпизода и стали вместе с ним бурно праздновать спасение, когда Коронелю внезапно стало плохо и он рухнул на газон без сознания.

Скорой помощи и медиков на стадионе не оказалось, и в госпиталь юного вратаря повезли на машине одного из болельщиков, но не успели — 17-летний голкипер скончался по дороге от остановки сердца. Местная прокуратура уже ведет расследование обстоятельств случившегося.

Марк-Вивьен Фоэ

Одной из самых знаменитых футбольных трагедий, связанных с остановкой сердца, стала смерть блестящего камерунского полузащитника Марка-Вивьена Фоэ, который скончался прямо во время полуфинального матча Кубка конфедераций-2003, в котором «неукротимые львы» сражались с Колумбией.

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На 71-й минуте Фоэ неожиданно упал на газон на глазах у переполненного стадиона и миллионов телезрителей по всему миру. Врачи принялись оказывать ему первую помощь прямо на поле. У футболиста не прощупывался пульс, ему сделали искусственное дыхание.

За жизнь футболиста, которому было только 28 лет, боролись на протяжении 45 минут, однако спасти Фоэ не смогли. Медицинский делегат Международный федерации футбола (ФИФА) Альфред Мюллер рассказал, что камерунец еще был жив, когда его доставили в госпиталь.

Трагедия произошла на стадионе «Жерлан», который, по иронии судьбы, был для Фоэ домашним на протяжении двух лет, когда он был в самом расцвете карьеры, защищая цвета «Лиона».

Последний год Фоэ провел в аренде в «Манчестер Сити», за который всегда мечтал выступать, причем «горожане» во время Кубка конфедераций занимались оформлением трансфера на постоянной основе.

Сборная Камеруна выиграла тот полуфинал, а на финал против Франции принесла огромный портрет бывшего душой команды Фоэ. Камерунские футболисты, даже несмотря на поражение, сделали по окончании встречи с портретом три круга по стадиону, а затем вышли на награждение вместе с победителями, которые так почтили память полузащитника.

Миклош Фехер

Всего полгода спустя от сердечного приступа во время матча скончался еще один футболист. 24-летний главный талант Венгрии Миклош Фехер уже несколько лет выступал в Португалии, где успел поиграть за «Порту» и «Брагу», а в сезоне-2003/04 защищал цвета лиссабонской «Бенфики».

25 января 2004 года в матче 19-го тура Суперлиги в выездном матче против «Гимарайнша» Фехер появился на поле на 59-й минуте, отыграл качественно, а на 90-й минуте и вовсе сделал голевую передачу.

Всего через минуту, когда пошло добавленное время, Фехер получил желтую карточку за помеху сопернику при вводе мяча из-за боковой. Венгерский полузащитник движением руки убрал волосы и улыбнулся арбитру, а затем вдруг наклонился вперед, опустив руки на колени и упал на газон лицом вперед.

Когда к нему подбежали партнеры по команде, Фехер уже не дышал. Спасти его пытались сначала на стадионе, а уже через 13 минут карета скорой помощи помчалась в госпиталь, где была пять минут спустя. Больше часа врачи боролись за жизнь игрока, у которого сердце останавливалось несколько раз, но в итоге констатировали смерть.

В итоге оказалось, что у Миклоша была врожденная болезнь сердца — гипертрофическая кардиомиопатия, то есть один из желудочков его сердца был слишком большим для профессионального спорта, что всякий раз ускользало от внимания врачей при медосмотрах.

Антонио Пуэрта

Антонио Пуэрта был одним из самых талантливых футболистов Испании и вполне мог стать частью «золотого» поколения, которое затем выиграет два чемпионата Европы и один мундиаль.

Карьера 22-летнего латераля развивалась по нарастающей. К своему маленькому по футбольным меркам возрасту он не только успел прочно закрепиться на правой бровке в стартовом составе «Севильи», но и выиграть с ней два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

Яркая игра Антонио привела его к дебюту за национальную команду, и в сезон-2007/08 он входил с большими ожиданиями, но все оборвалось стремительно и ужасно. В игре первого тура против «Хетафе» 25 августа Антонио почувствовал боль в сердце и был заменен. Он смог сам уйти в раздевалку, однако там у игрока случился второй сердечный приступ.

Пуэрту оперативно госпитализировали, но в больнице его состояние так и не улучшилось, и через три дня он скончался, не приходя в сознание.

Два месяца спустя подруга футболиста Мар Рольдан родила сына Пуэрты Айртона Антонио, за которым «Севилья» сразу же закрепила 16-й номер отца, если тот станет футболистом.

Во время церемоний награждения после всех трех знаковых побед сборной Испании (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012) воспитанник «Севильи» и друг Пуэрты Серхио Рамос надевал майку с портретом Пуэрты и надписью «Всегда с нами».

Дани Харке

Воспитанник и капитан «Эспаньола» Даниэль Харке был одним из любимых футболистов Испании. Душа любой компании и команды, он имел множество друзей и в клубах-соперниках.

Харке умер не на поле, но перед выходом на него, когда говорил по телефону со своей подругой в преддверии товарищеского матча с «Болоньей» перед сезоном-2009/10 на сборе во Флоренции.

Партнер по команде, придя за Харке в номер, обнаружил его без сознания, а спасти его не смогли даже в реанимации.

Причина смерти футболиста так и осталась неизвестной. Все медобследования показывали, что тот здоров, а накануне матча он отлично чувствовал себе после предыгровой тренировки.

Подобно Серхио Рамосу в истории с Пуэртой, память Харке чтит Андрес Иньеста. Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании продемонстрировал всему миру имя Харке, написанное на майке под игровой футболкой, после своего «золотого» гола в дополнительное время финального матча чемпионата мира против Нидерландов (1:0).

Патрик Экенг Экенг

6 мая 2016 года мир потрясла новость о смерти 26-летнего камерунского полузащитника Патрика Экенг Экенга, который вышел на замену на 63-й минуте матча чемпионата Румынии между его бухарестским «Динамо» и «Вииторулом» (3:3), а уже через шесть минут повалился на газон, потеряв сознание.

Футболист был срочно госпитализирован, но скончался в больнице, хотя за его жизнь боролись сразу десять врачей. Причиной смерти Экенга стал кардиогенный шок, характеризующийся неадекватным кровообращением жизненно важных органов. Врачи смогли нащупать пульс игрока и на две минуты восстановили сердцебиение, однако футболист так и не пришел в сознание за полтора часа, что был в больнице.

Скорая помощь, на которой везли футболиста, смогла выехать со стадиона спустя 2 минуты 47 секунд после потери Экенгом сознания, однако в машине не было никаких средств для проведения экстренной реанимации, так как она была предназначена исключительно для транспортировки.

Последний нашумевший случай, круги на воде от которого расходятся до сих пор, произошел 4 марта 2018 года, когда в номере отеля перед игрой чемпионата Италии с «Удинезе» на 32-м году жизни скончался капитан «Фиорентины» Давиде Астори.

Врачи назвали причиной смерти «внезапную болезнь», которой после вскрытия оказалась брадиаритмия, когда сердцебиение ниже 60 ударов в минуту. Астори имел капитанскую привилегию на одноместный номер, что и стало роковым, так как его можно было спасти, если бы рядом оказался товарищ по команде.

При этом позже выяснилось, что брадиаритмию замечали разные врачи по меньшей мере трижды, проводя осмотры футболиста (в 2006, 2009 и 2014 годах), однако никто так и не высказал по этому поводу никаких опасений.

Теперь дело расследует прокуратура Флоренции, и проводившие осмотр доктора могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в непреднамеренном убийстве.