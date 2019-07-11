Собрался в Думу? Лебедев завязал с боксом

Российский боксер, бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первой тяжелой весовой категории (до 90,71 кг) Денис Лебедев объявил о завершении спортивной карьеры. По его словам, данное решение он принял в связи с желанием сконцентрироваться на своей личной жизни и семье.

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«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан акцентировать внимание на своей большой семье и своих самых родных людях. Жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи», — опубликовал данное сообщение Лебедев у себя в инстаграме.

1 мая 39-летний россиянин был вновь признан суперчемпионом мира по версии WBA после того, как тогдашний обладатель чемпионского пояса Александр Усик решил перейти в супертяжелую весовую категорию. Тем самым, именитый украинец отказался от обязательного боя за защиту титула с Лебедевым. В итоге российский боксер должен был сразиться с французом Арсеном Гуламиряном. Причем организаторы рассматривали вариант с проведением поединка как во Франции, так и в России. Однако позднее стало известно, что бой не состоится, а затем Лебедев заявил об уходе из бокса.

В последний раз россиянин выходил на ринг 24 ноября 2018 года, одержав победу над представителем США Майком Уилсоном единогласным решением судей — 119-109, 117-111, 119-109. Всего в своей карьере он провел 35 боев, один из которых был признан несостоявшимся, а 32 завершились победой Лебедева.

В ноябре 2011 года россиянин единогласным решением судей одолел еще одного американского боксера Джеймса Тони и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBA, а в апреле 2012 года успешно провел свою первую защиту пояса в поединке против Шона Кокса из Барбадоса. В декабре того же года он стал полноценным обладателем чемпионского пояса и в конечном итоге восемь раз защитил его.

В мае 2016 года в поединке против аргентинского боксера Виктора Эмилио Рамиреса завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, но в декабре уступил своему соотечественнику Мурату Гассиеву и пояс потерял.

Что касается дальнейшего будущего боксера, то его менеджер Вадим Корнилов сообщил о намерении Лебедева начать политическую деятельность. При этом он подчеркнул, что Денис рассматривал вариант с проведением прощального поединка, однако у спортсмена «накопилось много обязательств, в том числе семейных».

«Он будет развиваться в политической карьере. Но также Денис остается частью нашей команды, он будет поддерживать бокс и вообще спорт»,

— цитирует Корнилова ТАСС.

При этом в Федерации бокса России (ФБР) уже выразили готовность подобрать для Лебедева одну из должностей в организации. В частности, по словам генерального секретаря ФБР Умара Кремлева, спортсмена намерены привлекать к работе по развитию бокса в стране.

«Мы готовы привлекать наших боксеров для развития вида спорта. Лебедев — чемпион мира, это история и этого достижения у него уже не отнять. Он показывал хорошие и яркие бои. Желаю Денису продолжать развивать и популяризировать бокс в России среди молодежи, воспитывать патриотически настроенное поколение», — сказал генсек ФБР.

Уход Лебедева оказался ожидаем. Несмотря на это, российский боксер получил в свой адрес немало хвалебных слов со стороны своих коллег по цеху. Так, экс-чемпион по версии WBA в супертяжелом весе, ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев выразил мнение, что достижения Лебедева являются частью истории отечественного бокса.

«Вклад Лебедева однозначно есть, он стал чемпионом. Он твердо вписал свое имя в историю профессионального бокса», — приводит слова Валуева ТАСС.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов и вовсе выразил мнение, что Лебедев в своей карьере «выиграл все, что только было возможно», а также назвал его эпохой российского бокса, включив в один ряд с Александром Поветкиным.

«Больше всего из его карьеры мне запомнился эпизод из боя 2008 года против Энцо Маккаринелли. В то время шел конфликт в Южной Осетии, а Денис вышел в форме десантника. Весь зал ему свистел, когда он шел к рингу. А когда бой закончился, все ему аплодировали», — цитирует Хрюнова Sport24.