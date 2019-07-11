Это убийство? Кто утопил российскую гандболистку

Стали известны новые подробности трагического происшествия, случившегося по окончании чемпионата Европы по пляжному гандболу, который проходил с 2 по 7 июля в польском селе Старе-Яблонки. В ночь на 8 июля из водоема, расположенного неподалеку от игровых площадок, было извлечено тело 20-летней гандболистки сборной России Екатерины Королевой. Спустя два дня правоохранительные органы провели судебно-медицинскую экспертизу, после чего была названа наиболее вероятная причина ее гибели.

«По предварительному заключению, наиболее вероятной причиной смерти было утопление»,

— приводит ТАСС слова пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Эльблонге Ивоны Петровской.

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На данный момент следствие ожидает официального заключения экспертизы. Известно, что правоохранительные органы ранее возбудили дело по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства, однако при этом следствие рассматривает и вариант с несчастным случаем. В частности, существует версия, согласно которой Королева, желая отдохнуть после турнира, прыгнула в озеро Шелонг Малы с пирса в неположенном месте. При этом сообщается, что спортсменка могла не заметить запрещающего знака. В итоге гандболистку вытащили из воды в момент, когда она уже находилась без сознания.

По предварительным данным, после того, как она спрыгнула в воду, на поверхности ее тело уже появилось. Около полуночи по местному времени в правоохранительные органы и медицинскую службу поступил вызов, однако прибывшие на место происшествия врачи спасти россиянку не сумели.

Кроме того, следствие задержало одного подозреваемого в гибели девушки.

По словам тренера Королевой Виталия Волынченко, им является один из знакомых гандболистки. При этом имя задержанного он называть отказался под предлогом того, что не хочет создавать вокруг подозреваемого негативную обстановку. Однако, как сообщает сайт НТВ со ссылкой на источников, близких к ситуации, им является игрок молодежной сборной России по гандболу.

«Это все голословно сейчас. Не дай Бог мы сейчас проафишируем это, а там ничего нет — будет человек страдать», — цитирует Волынченко телеканал «360».

По словам наставника погибшей, подозреваемый в непредумышленном убийстве «пошел купаться вместе с Королевой». В частности Волынченко уточнил, что именно этот человек, чья личность не раскрывается, достал из воды тело гандболистки, а также добавил, что молодые люди находились в дружеских отношениях и не имели конфликтов. Однако, правоохранительные органы рассматривают вариант, при котором приятель Королевой мог случайно утопить 20-летнюю спортсменку.

Примечательно, что позднее следователи временно отпустили подозреваемого в Россию, однако ему предстоит в ближайшее время вернуться в Польшу для продолжения расследования.

Личный тренер Королевой Анна Сидоричева, которая сопровождала спортсменку на первенстве Европы в Польше, комментировать ситуацию отказалась, предложив дождаться результатов судмедэкспертизы.

Королева является уроженкой города Крымск, а свою гандбольную карьеру начала в 15 лет. В «Ставрополье» спортсменка выступала на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России. До своего перехода в основу ставропольского клуба Королева играла за «Ставрополье-СУОР».

Первенство Европы по пляжному гандболу проходило со 2 по 7 июля. Российская команда по итогам предварительного этапа заняла предпоследнее место в группе D, где боролась со сборными Дании, Украины, Германии и Северной Македонии, и в основной групповой раунд пробиться не сумела. В утешительном розыгрыше россиянки заняла второе место в четвертой группе, уступив только гандболисткам из Франции.

В рамках плей-офф женская сборная России билась за девятое место и смогла обыграть соперниц из Португалии (45:40), Турции (52:40) и Германии (50:42).

В Европейской федерации гандбола (EHF), комментируя инцидент, выразили слова соболезнования в адрес родных и близких Королевой.

«Глава комиссии федерации Оле Йорстад от лица всего ведомства и организаторов соревнований выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки в это тяжелое время», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте EHF.