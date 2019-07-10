Провал Серены Уильямс? На Уимблдоне бьются за финал. LIVE

Маррей уже прокомментировал свой вылет с Уимблдона в миксте в паре с Сереной Уильямс.
«Очевидно, что наши соперники сыграли отлично. Кажется, они уже какое-то время выступают в паре. По сравнению с ними мы играли нестабильно, были взлеты и падения», — цитирует британца «Чемпионат.com».
А вот что сказала по поводу этой неудачи Серена:
«Нам было очень весело вместе. Мы не готовы это прекратить. Думаю, для дебюта мы показали себя неплохо, я ведь уже целую вечность не играла в миксте. Мы радуемся тому факту, что чувствуем себя лучше. И хотим продолжать в том же духе».
Кстати, Серена Уильямс, которой сегодня предстоит сразится со Стрыцовой, вчера провела полуторачасовой матч в миксте, где играла в паре с британцем Энди Марреем. Дуэт уступил в третьем круге паре американки Николь Меликар и бразильца Бруно Суареса со счетом 3:6, 6:4, 2:6.
Так что Серена будет сегодня немного уставшей, но, возможно, по-хорошему раззадоренной этой неудачей.
Американская теннисистка Серена УильямсReuters
Вот это да! Только с шестого сетбола Халеп все-таки забирает первую партию. Экс-первой ракетке мира удалось попасть прямо по линии — тут уже без шансов для Свитолиной. Счет в матче — 1-0.
Ух, как зарубились соперницы в гейме, который Халеп может оформить победу в сете! Свитолина вела 30:15, но по уже традиционному сценарию допустила серию ошибок и позволила румынке сравнять. Теперь несколько минут соперницы по очереди выходят вперед, но никто не может добиться решающего преимущества.
Вчистую забрала Халеп очередной гейм! Под ноль. Кажется, будто Свитолина уже просто доигрывает этот сет в надежде получить грамотные инструкции от тренера в перерыве.
Просто убойно подает сегодня Халеп! Счет в первом сете уже 4:1. Румынка просто не дала опомниться Свитолиной и закончила этот гейм издевательским укороченным. Неужели в таком ключе пройдет весь матч?
Эх, видимо, предыдущий гейм стал лишь лучиком света в темном царстве для Свитолиной. Вновь украинка допустила немало оплошностей в простых ситуациях и позволила сопернице вернуть преимущество в два гейма — 1:3 в первой партии. Элина пыталась играть смело, выходила к сетке, но в корт мяч отправить не могла. Геймы пролетают все быстрее и быстрее.
Свитолина отыграла один гейм! 1:2 в первом сете. Халеп как-то расслабилась, допустила несколько грубых ошибок подряд — мячи летели в сетку в аут, — что привело к быстрой победе украинки в этом гейме.
Немного грустных новостей. Сегодня на Уимблдоне также проходит 1/4 финала среди девушек (то есть юниорок), и россиянка Полина Кудерметова потерпела там поражение от украинки Дарьи Снигур со счетом 2:6, 4:6. Встреча продлилась всего час. Больше россиянок в одиночном разряде на Уимблдоне не осталось. Совсем.
В матче Халеп и Свитолиной румынка берет второй гейм подряд — на этот раз на чужой подаче! Девушки снова устроили битву «больше, меньше, ровно», в которой сильнее оказалась экс-первая ракетка мира. Решающим стал красивый удар Халеп, которым она обвела украинку, пока та готовилась к борьбе у сетки. 2:0 в первом сете в пользу Симоны.
На полуфиналах сегодня присутствует известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.
Тем временем Халеп все-таки выигрывает первый гейм в сете, но каким же трудом это было достигнуто! В решающем розыгрыше теннисистки пять (!) раз сравнивали счет, однако нервы оказались крепче у румынки.
Вторым матчем полуфинала сегодня будет поединок между американкой Сереной Уильямс и неожиданно «выстрелившей» на этом турнире Барборой Стрыковой из Чехии. На предыдущей стадии 54-я ракетка мира внезапно оказалась сильнее Йоханны Конты из Британии.
Серена УильямсReuters
В первом сете пока идет напряженная борьба — счет уже 30:30. А ведь Свитолина начала явно лучше и вела 30:0! Видимо, в этом матче нас ожидают «качели» и неожиданные подарки соперниц в виде ошибок.
Уже начался матч топовой украинки Элины Свитолиной и экс-первой ракетки мира из Румынии Симоны Халеп. По личным встречам впереди Свитолина — 4:3. Сможет ли она увеличить отрыв сегодня?
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса!Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция полуфинальных матчей Уимблдона среди женщин.