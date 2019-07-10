Провал Серены Уильямс? На Уимблдоне бьются за финал. LIVE

Маррей уже прокомментировал свой вылет с Уимблдона в миксте в паре с Сереной Уильямс.

«Очевидно, что наши соперники сыграли отлично. Кажется, они уже какое-то время выступают в паре. По сравнению с ними мы играли нестабильно, были взлеты и падения», — цитирует британца «Чемпионат.com».

А вот что сказала по поводу этой неудачи Серена:

«Нам было очень весело вместе. Мы не готовы это прекратить. Думаю, для дебюта мы показали себя неплохо, я ведь уже целую вечность не играла в миксте. Мы радуемся тому факту, что чувствуем себя лучше. И хотим продолжать в том же духе».