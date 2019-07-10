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Провал Серены Уильямс? На Уимблдоне бьются за финал. LIVE

Онлайн полуфинала Уимблдона: матчи Серены Уильямс, Свитолиной и Халеп

Украинка Элина Свитолина сражается с румынской теннисисткой Симоной Халеп, а американка Серена Уильямс встречается с Барборой Стрыцовой из Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинальных матчей Уимблдона.
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16:00

Маррей уже прокомментировал свой вылет с Уимблдона в миксте в паре с Сереной Уильямс.

«Очевидно, что наши соперники сыграли отлично. Кажется, они уже какое-то время выступают в паре. По сравнению с ними мы играли нестабильно, были взлеты и падения», — цитирует британца «Чемпионат.com».

А вот что сказала по поводу этой неудачи Серена:

«Нам было очень весело вместе. Мы не готовы это прекратить. Думаю, для дебюта мы показали себя неплохо, я ведь уже целую вечность не играла в миксте. Мы радуемся тому факту, что чувствуем себя лучше. И хотим продолжать в том же духе».

15:55

Кстати, Серена Уильямс, которой сегодня предстоит сразится со Стрыцовой, вчера провела полуторачасовой матч в миксте, где играла в паре с британцем Энди Марреем. Дуэт уступил в третьем круге паре американки Николь Меликар и бразильца Бруно Суареса со счетом 3:6, 6:4, 2:6.

Так что Серена будет сегодня немного уставшей, но, возможно, по-хорошему раззадоренной этой неудачей.

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Американская теннисистка Серена Уильямс Американская теннисистка Серена Уильямс
Американская теннисистка Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс

Reuters
15:53

Вот это да! Только с шестого сетбола Халеп все-таки забирает первую партию. Экс-первой ракетке мира удалось попасть прямо по линии — тут уже без шансов для Свитолиной. Счет в матче — 1-0.

15:50

Ух, как зарубились соперницы в гейме, который Халеп может оформить победу в сете! Свитолина вела 30:15, но по уже традиционному сценарию допустила серию ошибок и позволила румынке сравнять. Теперь несколько минут соперницы по очереди выходят вперед, но никто не может добиться решающего преимущества.

15:48

Вчистую забрала Халеп очередной гейм! Под ноль. Кажется, будто Свитолина уже просто доигрывает этот сет в надежде получить грамотные инструкции от тренера в перерыве.

15:45

Просто убойно подает сегодня Халеп! Счет в первом сете уже 4:1. Румынка просто не дала опомниться Свитолиной и закончила этот гейм издевательским укороченным. Неужели в таком ключе пройдет весь матч?

15:43

Эх, видимо, предыдущий гейм стал лишь лучиком света в темном царстве для Свитолиной. Вновь украинка допустила немало оплошностей в простых ситуациях и позволила сопернице вернуть преимущество в два гейма — 1:3 в первой партии. Элина пыталась играть смело, выходила к сетке, но в корт мяч отправить не могла. Геймы пролетают все быстрее и быстрее.

15:40

Свитолина отыграла один гейм! 1:2 в первом сете. Халеп как-то расслабилась, допустила несколько грубых ошибок подряд — мячи летели в сетку в аут, — что привело к быстрой победе украинки в этом гейме.

15:35

Немного грустных новостей. Сегодня на Уимблдоне также проходит 1/4 финала среди девушек (то есть юниорок), и россиянка Полина Кудерметова потерпела там поражение от украинки Дарьи Снигур со счетом 2:6, 4:6. Встреча продлилась всего час. Больше россиянок в одиночном разряде на Уимблдоне не осталось. Совсем.

15:30

В матче Халеп и Свитолиной румынка берет второй гейм подряд — на этот раз на чужой подаче! Девушки снова устроили битву «больше, меньше, ровно», в которой сильнее оказалась экс-первая ракетка мира. Решающим стал красивый удар Халеп, которым она обвела украинку, пока та готовилась к борьбе у сетки. 2:0 в первом сете в пользу Симоны.

15:25

На полуфиналах сегодня присутствует известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.

15:20

Тем временем Халеп все-таки выигрывает первый гейм в сете, но каким же трудом это было достигнуто! В решающем розыгрыше теннисистки пять (!) раз сравнивали счет, однако нервы оказались крепче у румынки.

15:15

Вторым матчем полуфинала сегодня будет поединок между американкой Сереной Уильямс и неожиданно «выстрелившей» на этом турнире Барборой Стрыковой из Чехии. На предыдущей стадии 54-я ракетка мира внезапно оказалась сильнее Йоханны Конты из Британии.

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Серена Уильямс Серена Уильямс
Серена Уильямс

Серена Уильямс

Reuters
15:10

В первом сете пока идет напряженная борьба — счет уже 30:30. А ведь Свитолина начала явно лучше и вела 30:0! Видимо, в этом матче нас ожидают «качели» и неожиданные подарки соперниц в виде ошибок.

15:05

Уже начался матч топовой украинки Элины Свитолиной и экс-первой ракетки мира из Румынии Симоны Халеп. По личным встречам впереди Свитолина — 4:3. Сможет ли она увеличить отрыв сегодня?

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса!Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция полуфинальных матчей Уимблдона среди женщин.