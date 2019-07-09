Праздник без России: Надаль и Джокович бьются на Уимблдоне. LIVE

Напомним, что вчера на Уимблдоне выдался куда более интересный день. На грани вылета была Серена Уильямс — она еле обыграла Элисон Риск. Кроме того, первой полуфиналисткой стала Симона Халеп, а также в следующий раунд прошли Элина Свитолина и Барбора Стрыцова. А сегодня Серена порадовала вот такой фотографией:
Сегодня свой визит на Уимблдон нанесет Камилла, герцогиня Корнуольская. Ранее посмотреть теннис в столице приходила Кейт Миддлтон.
Кроме того, сегодня свои матчи проведут Рафаэль Надаль и Рождер Федерер — все звезды борются за полуфинал! Испанец встретится с мощным американцем Сэмом Куэрри, который на своем пути снес Доминика Тима и Андрея Рублева, а Федерер сыграет против японца Кейя Нисикори. Матчи должны начаться в 17.00 по московскому времени.
В эти минуты стартуют четвертьфинальные матчи: Новак Джокович (Сербия) — Давид Гоффен (Бельгия) и Гидо Пелья (Аргентина) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В текстовой онлайн-трансляции следим за главными событиями четвертьфиналов Уимблдона среди мужчин.