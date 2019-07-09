Праздник без России: Надаль и Джокович бьются на Уимблдоне. LIVE

Напомним, что вчера на Уимблдоне выдался куда более интересный день. На грани вылета была Серена Уильямс — она еле обыграла Элисон Риск. Кроме того, первой полуфиналисткой стала Симона Халеп, а также в следующий раунд прошли Элина Свитолина и Барбора Стрыцова. А сегодня Серена порадовала вот такой фотографией: