Начало перемен? У сборной России и СКА новый тренер

Бывший наставник «Атланта» и «Локомотива», приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею. Будучи игроком, он успел как поблистать на родных аренах (хоккеист выступал за такие гранды, как «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА и «Локомотив»), так и поиграть за океаном («Торонто Мейпл Лифс», «Сент-Джонс Мейпл Лифс» и «Каролина Монаркс»).

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И вот, главный вызов для специалиста. Кудашов, с весны 2018 года входивший в штаб национальной команды, сменит на посту наставника сборной Илью Воробьева.

О переменах в команде сообщил ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев же останется в тренерском штабе команды», — заявил источник.

В контексте данной новости нельзя не вспомнить позицию хоккейного руководства после не самого удачного чемпионата мира — 2019. Тогда президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отмечал, что перемен в стане команды не планируется.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — цитировало РИА «Новости» Третьяка.

Что интересно, Воробьев будет отправлен в отставку и с поста рулевого петербургского клуба СКА, в сезоне-2018/19 занявшего второе место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и вылетевшего в плей-офф на стадии финала конференции. Как информирует телеграм-канал Igor Zhukov Life, новым главным тренером одного из сильнейших клубов России станет все тот же Алексей Кудашов, а его первым ассистентом будет Анвар Гатиятулин. В штаб также войдет специалист, уже работающий в системе клуба.

Стоит отметить, что перемены в «Красной машине» и СКА происходили подобным образом и ранее. Как раз Воробьев, будучи в штабе национальной команды, сменил после триумфальной победы на Олимпийских играх — 2018 Олега Знарка на посту как главного тренера сборной России, так и наставника петербургской команды.

Начался путь в сборной у специалиста неудачно: видимо, не отойдя от главной победы сборной за последние десятки лет, подопечные Воробьева потерпели крах на мировом первенстве 2018 года, впервые с 2013-го не сумев пробиться в четвертьфинал.

Тот провал команде простили — слишком уж сладок был вкус от первого места на Играх в Пхенчхане. Но вот спустя год у россиян не было права на ошибку. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Евгений Дадонов, Андрей Василевский — звездный десант из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по праву дал «Красной машине», и без того не обделенной мощными игроками вроде Ильи Ковальчука и Кирилла Капризова, статус главного фаворита турнира.

И сборная России этот статус оправдывала. Команда Воробьева безупречно прошла всю дистанцию ЧМ-2019 до полуфинала: семь побед на групповой стадии (над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4), триумф в четвертьфинале против США со счетом 4:3 — до итогового успеха оставалось буквально два шага.

Но не повезло: в полуфинале отечественных хоккеистов, как и российских болельщиков ждало разочарование. Будущий победитель турнира сборная Финляндии решила сыграть вторым номером, что и принесло в итоге «бело-синим» выход в решающую встречу соревнований — 0:1.

После сборную России и, в частности, главного тренера, ждал шквал критики, на которую пришлось жестко отвечать Александру Овечкину.

«Некоторые люди говорят: зачем постоянно дергать и вызывать Овечкина? Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей? Я считаю, что это не болельщики. Они ждут повода, чтобы оскорбить, ждут какого-то проигрыша или неудачи, чтобы сказать, какой Овечкин или кто-то еще. Мы все вместе играем за страну, бьемся и хотим выиграть. А тех, кто говорит такие вещи, не надо слушать и обращать на них внимания. Кстати, таких, к сожалению, у нас очень много», — сетовал нападающий.

Вот в таком настроении команда Воробьева подошла к матчу за бронзу — тяжелейшая победа над сборной Чехии была добыта лишь по буллитам (3:2). Героем матча стал голкипер «Красной машины» Андрей Василевский, не давший оппонентам реализовать ни одного послематчевого броска.

Как итог, российская команда завоевала бронзовые награды ЧМ в третий раз за последние четыре года.

А вернуть мировое золото наши хоккеисты смогут в мае 2020-го в Швейцарии. Но уже с новым наставником.