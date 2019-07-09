Прыжок в могилу: почему погибла гандболистка сборной России

Стали известны подробности гибели 20-летней российской гандболистки Екатерины Королевой в польском Старе-Яблонки, где проходил чемпионат Европы по пляжному гандболу, в котором она принимала участие в составе национальной сборной страны.

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Как сообщает Eurosport, Королева уже после окончания турнира, отдыхая, спрыгнула в воду с пирса в неположенном месте, не обратив внимания на предупреждающую об опасности табличку.

В итоге ее тело было обнаружено в водоеме в бессознательном состоянии, а прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти молодую спортсменку.

Тем временем прокуратура Польши возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве Королевой. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 10 июля.

В польском Старе-Яблонки проходил очередной чемпионат Европы по пляжному гандболу, в котором мужская команда заняла четвертое место, проиграв в матче за бронзовые медали венграм, а вот женщины выступили куда менее удачно, не сумев пробиться в четвертьфинал и лишь выиграв утешительный раунд, удовольствовавшись девятым итоговым местом.

Происшествие с Королевой случилось уже после окончания соревнований, когда спортсмены и спортсменки отдыхали после турнира.

Сообщается, что около полуночи по местному времени в правоохранительные органы и медицинскую службу поступила информация об извлечении из одного из прилегающих к объектам прудов тела девушки. Врачам, прибывшим на место происшествия, спасти гандболистку не удалось.

В Федерации гандбола России (ФГР) выразили соболезнования родным и близким спортсменки. В расследовании польской полиции версия, согласно которой спортсменка утонула, рассматривается как основная, однако местные правоохранительные органы не исключают вариант с непредумышленным убийством. По информации ТАСС, прокуратура Оструда возбудила уголовное дело по статье 155 местного Уголовного кодекса, а сотрудники полиции опрашивают в данный момент возможных свидетелей трагедии.

«Глава комиссии федерации Оле Йорстад от лица всего ведомства и организаторов соревнований выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки в это тяжелое время», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европецской федерации гандбола (EHF).

Опубликовал официальное заявление, посвященное Королевой, и клуб «Ставрополье», за который она выступала по контракту.

«Не стало Кати Королевой. Коллектив и болельщики гандбольного клуба «Ставрополье» выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсменки в связи с ее скоропостижным уходом из жизни. В эти горестные дни мы все скорбим вместе с вами», — написала пресс-служба «Ставрополья».

Королева является уроженкой города Крымск, а свою гандбольную карьеру начала в 15 лет. В «Ставрополье» спортсменка выступала на позиции левого крайнего. Она также привлекалась в молодежную сборную России. До своего перехода в основу ставропольского клуба Королева играла за «Ставрополье-СУОР». По словам ее знакомых, которые пожелали остаться анонимными, девушка также занималась волейболом, баскетболом и теннисом и мечтала выступить в составе национальной сборной на международном турнире.

«Катя во втором классе стала заниматься спортом. Сначала занималась волейболом, играла в баскетбол и теннис. И успевала еще и на гандбол бегать. Она даже попала в призеры чемпионата Краснодарского края по гандболу. А когда попала в сборную России, была такая счастливая. Она мечтала об этом! Мечтала ездить за границу», — цитирует одну из подруг Королевой «Комсомольская правда».

На предварительном этапе чемпионата Европы по пляжному гандболу заняла предпоследнее место в группе D, где также выступали сборные Дании (в итоге выигравшая турнир), Украины, Германии и Северной Македонии.

В утешительном турнире российские гандболистки стали вторыми в четвертой группе после Франции, а затем выиграли все три матча плей-офф у Португалии, Турции и Германии, благодаря чему и финишировали на девятой строчке.

Екатерина Королева была одной из самых результативных гандболисток в составе национальной команды. В семи матчах предварительного и утешительных раундов она забила 31 гол и заняла второе место в списке бомбардиров сборной, уступив только Ксении Дьяченко (101 мяч).

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