Серена Уильямс и грозная украинка бьются за полуфинал. LIVE

Набирают обороты первые матчи дня. Чжан Шуай наращивает свой перевес над Симоной Халеп. Уже ведет со счетом 4:1 и в долгом гейме на подаче румынки имеет брейк-пойнты!

Элисон Риске сделала брейк против Серены Уильямс, однако та только что его отыграла — 3:3!