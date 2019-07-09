Серена Уильямс и грозная украинка бьются за полуфинал. LIVE

Да, все-таки китаянка Шуай совершенно развалилась психологически после того, как проиграла Халеп первый сет, хотя вела 4:1. Вторую партию она отдала румынке со счетом 1:6, не оказав толком никакого сопротивления. Жаль, а намечался очень интересный четвертьфинал. Итоговый счет противостояния — 7:6, 6:1 в пользу Халеп.
В матче Серены и Элисон происходит настоящая заруба — во второй партии уже 4:4. Девушки по очереди берут свою подачу.
Симона Халеп сделала камбэк в первом сете и взяла его на тай-брейке! При том, что сначала румынка проигрывала 1:4. Вот это характер! Сможет ли китаянка сейчас собраться?
Уильямс и Риске уже обменялись геймами во втором сете и пока держат свои подачи, а у Халеп и Шуай идет тай-брейк!
Фантастические повороты у нас в первых партиях параллельных четвертьфиналов! Уступавшая с брейком Серена Уильямс перевернула сет и взяла его — 6:4. Все еще круче в противостоянии Чжан Шуай и Симоны Халеп. Казалось, румынка уже просто доигрывает партию, настраиваясь на вторую, но он смогла включиться и не только не отдала свою подачу в шестом гейме, но и сделала обратный брейк! 5:5 сейчас!
Набирают обороты первые матчи дня. Чжан Шуай наращивает свой перевес над Симоной Халеп. Уже ведет со счетом 4:1 и в долгом гейме на подаче румынки имеет брейк-пойнты!
Элисон Риске сделала брейк против Серены Уильямс, однако та только что его отыграла — 3:3!
Начались первые два четвертьфинала в женском одиночном разряде. На центральном корте сражаются американки Серена Уильямс, идущая за своим 24-м, рекордным, титулом «Большого шлема», и Элиссон Риске. На первом корте румынка Симона Халеп играет с китаянкой Чжан Шуай, которая, между прочим, уже сделала брейк и ведет в первом сете со счетом 2:0!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция четвертьфинальных матчей Уимблдона среди женщин.