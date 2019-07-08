Утонула или утопили? Российская гандболистка погибла в Польше

Страшной трагедией завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу, прошедший в польском селе Старе-Яблонки. Сразу после окончания континентального первенства в местном пруду было обнаружено тело мертвой гандболистки. Это оказалась член женской сборной России Екатерина Королева, которой было всего 20 лет. Официальная причина гибели на данный момент неизвестна, однако, как утверждает пресс-служба российской федерации гандбола (ФГР),

девушка утонула в одном из водоемов, который располагается неподалеку от игровых площадок.

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В ФГР уже выразили соболезнования родным и близким спортсменки. По факту происшествия начала расследование польская полиция, которая в настоящее время выясняет подробности инцидента. Версия, согласно которой спортсменка утонула, рассматривается как основная, однако местные правоохранительные органы не исключают вариант с непредумышленным убийством. По информации ТАСС, прокуратура Оструда возбудила уголовное дело по статье 155 местного Уголовного кодекса, а сотрудники полиции опрашивают в данный момент возможных свидетелей трагедии.

Сообщается, что около полуночи по местному времени в правоохранительные органы и медицинскую службу поступила информация об извлечении из воды тела девушки, однако, когда врачи прибыли на место происшествия, спасти гандболистку уже не удалось, — она скончалась на месте.

Отмечается, что на 10 июля запланирована судебно-медицинская экспертиза.

Со словами соболезнования в адрес родственников погибшей и ее близких выступила Европейская федерация гандбола (EHF).

«Глава комиссии федерации Оле Йорстад от лица всего ведомства и организаторов соревнований выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки в это тяжелое время», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте EHF.

Последним клубом Екатерины Королевой стал «Ставрополье». Пресс-служба команды также выступила с заявлением о трагедии.

«Не стало Кати Королевой. Коллектив и болельщики гандбольного клуба «Ставрополье» выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсменки в связи с ее скоропостижным уходом из жизни. В эти горестные дни мы все скорбим вместе с вами», — заявили в клубе.

Королева является уроженкой города Крымск, а свою гандбольную карьеру начала в 15 лет. В «Ставрополье» спортсменка выступала на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России. До своего перехода в основу ставропольского клуба Королева играла за «Ставрополье-СУОР». По словам ее знакомых, которые пожелали остаться анонимными, девушка также занималась волейболом, баскетболом и теннисом и мечтала выступить в составе национальной сборной на международном турнире.

«Катя во втором классе стала заниматься спортом. Сначала занималась волейболом, играла в баскетбол и теннис. И успевала еще и на гандбол бегать.

Она даже попала в призеры чемпионата Краснодарского края по гандболу. А когда попала в сборную России, была такая счастливая. Она мечтала об этом! Мечтала ездить за границу»,

— цитирует одну из подруг Королевой «Комсомольская правда».

Первенство Европы по пляжному гандболу проходило со 2 по 7 июля. Российская команда по итогам предварительного этапа заняла предпоследнее место в группе D, где боролась со сборными Дании, Украины, Германии и Северной Македонии, и в основной групповой раунд пробиться не сумела. В утешительном розыгрыше россиянки заняла второе место в четвертой группе, уступив только гандболисткам из Франции.

В рамках плей-офф женская сборная России билась за девятое место и смогла обыграть соперниц из Португалии (45:40), Турции (52:40) и Германии (50:42).

Екатерина Королева была одной из самых результативных гандболисток в составе национальной командой. В семи матчах предварительного и утешительных раундов она набрала 31 балл и заняла второе место в списке бомбардиров сборной, уступив только Ксении Дьяченко (101 очко).

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