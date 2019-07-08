Станет «лейтенантом Месси»? Гризманн отрекся от своих слов

Пока бразилец Неймар страдает в Париже и ждет – не дождется обратного трансфера из «ПСЖ» в «Барселону», каталонцы готовят другой громкий переход.

Как сообщает AS, уже 10 июля сине-гранатовые объявят о подписании нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Известны и детали соглашения: «Барселона» выплатит «матрасникам» €120 млн отступных, француз же (с бонусами) будет получать в год более €20 млн. И если 12 июля пройдет официальная презентация игрока на «Камп Ноу», то уже 14-го числа форвард проведет первую тренировку с новой командой.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 чемпионата Испании Гризманн сыграл 37 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. Неудивительно, что «Атлетико» во что бы то ни стало хотел удержать игрока, что и привело к обострению отношений Антуана с руководством клуба.

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«Эти пять лет были невероятными. Я выиграл свои первые важные трофеи. Были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить. Правда в том, что вы останетесь в моем сердце. Игроку нелегко получить такую любовь, и поэтому я хотел, чтобы вы были первыми, кто узнает об этом после тренера и клуба. Спасибо за все … Это были пять удивительных лет, в течение которых я отдавал всего себя на поле», — говорил Антуан в мае.

Спустя месяц тон футболиста изменился. Чемпион мира – 2018 поставил вопрос ребром: француз в ультимативной форме требовал от команды продать его «Барселоне» и даже отказался тренироваться с командой в рамках предсезонной подготовки «Атлетико». 7 июля Гризманн попросту не приехал на базу мадридцев, и теперь клуб имеет право крупно оштрафовать Антуана.

Такого рода шантаж клуба – далеко не новое явление в современном футболе. Как в этом контексте не вспомнить историю перехода в «Барселону» и дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. После встречи с представителями каталонцев Дембеле сначала удалил из аккаунтов в твиттере и инстаграме информацию про «шмелей», а потом и вовсе пропустил тренировку немецкого клуба, все-таки добившись своего трансфера.

Но Гризманн не останавливался: ради побега из стана «матрасников» футболист был готов выкупить свой контракт за все те же €120 млн, что позволило бы ему разорвать соглашение с мадридцами.

Однако неправыми тяжело назвать и руководителей «Атлетико», которые в официальном заявлении подчеркнули не самую правильную политику ведения дел со стороны соперников из Каталонии и самого Антуана.

«14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всем договорилась с Антуаном еще в марте, когда наша команда играла с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов», — говорилось в обращении клуба.

Что интересно, летом прошлого года «Барселона» уже направляла «матрасникам» предложение о покупке французского нападающего. Но тогда в переговоры вмешался… сам Гризманн. Игрок заявил, что не хочет делить роль лидера команды с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Было очень тяжело отказаться от перехода в «Барсу». Из клуба звонили, писали и хотели подписать меня. Но по другую сторону у меня был клуб, где я уже был, где игра строится вокруг меня, где меня считают важным игроком.

В итоге на меня повлияло то, как мои одноклубники и особенно тренер повели себя после той игры, когда меня освистали болельщики. Симеоне неожиданно приехал ко мне домой, успокоил меня, поговорил со мной и показал свою веру в меня. Возможно, на подсознательном уровне сыграло свою роль и нежелание быть лейтенантом Месси. Это было действительно тяжелое время. Особенно для моей жены. Иногда я будил ее в три часа ночи, чтобы обсудить свое будущее»,

— признавался Гризманн в эфире Canal+.

И вот, спустя год после таких нападающий меняет свое решение. Настраивая против себя не только болельщиков мадридцев, но и многомиллионную армию поклонников нового клуба.

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