Джокович и Уильямс сражаются на Уимблдоне. LIVE

В 14:30 также вышла на корт пара К. Мухова — К. Плишкова.
Начинаются встречи и в мужском турнире: Д. Гоффен — Ф. Вердаско, Р. Баутиста-Агут — Б. Пэр и С. Куэрри — Т. Сандгрен.
Интересные новости по неугомонному Кирьосу. Австралиец не будет оштрафован за удар мячом в Надаля, даже несмотря на то, что уроженец Канберры специально целился в грудь Рафы. Мол, частое явление в теннисе, передают западные СМИ.
Австралийский теннисист Ник КирьосExpress Sport
Интересную статистику приводит «Чемпионат.com». Среди 16 теннисистов, вышедших в 1/8 финала Уимблдона — 2019, возраст большинства превышает 30 лет. Такое на турнире «Большого шлема» произошло впервые с 1968 года. А говорят про молодое поколение... В бой идут одни старики!
Что мы имеем на данную минуту. В трех из четырех встреч уже идут вторые сеты. Итак: Б. Стрыцова – Э. Мертенс — 4:6, 1:0; Э. Свитолина – П. Мартич — 3:3; Э. Барти – Э. Риске — 6:3, 1:2; Ч. Шуай – Д. Ястремская — 6:4, 0:1.
Медведев также поделился планами на будущее:
«Моя задача — стараться прогрессировать каждый турнир и выигрывать как можно больше матчей. За счет этого будут рейтинг, финалы и, может быть титулы. И если быть в Итоговом турнире к концу года, то значит, ты как раз это всё и сделал. Это очень хорошая цель. Но главная цель – никогда не останавливаться на достигнутом. Если буду на Итоговом, то значит могу быть восьмым или даже четвертым, лучше, конечно, четвертым».
Российский теннисист Даниил МедведевReuters
Пока только стартовали дебютные встречи дня, можно обратиться к словам выбывшего из борьбы Даниила Медведева, проигравшего бельгийцу Давиду Гоффену — 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.
«Очень приятно, но это один из этапов, потом очень важно в этой десятке остаться и держаться, потому что пройдёт какое-то время и будешь смотреть: «Ну, был я десятке и что?» Приятно, если там останусь. Но, конечно, обидно, потому что сетка была неплохая и можно было хотя бы до Джоковича дойти и тогда и еще выше в рейтинге подняться или хотя бы заработать очки. Рад, что стабильность дала свои плоды, если окажусь в десятке после Уимблдона», — сказал Медведев Eurosport.
В Англии — типичная британская погода. Тучи проплывают над кортами, хотя ливня вроде бы не ожидалось.
Встречи, которые будут проходить на травяных кортах — это четвертый круг «Уимблдона». Своей игрой сегодня нас порадуют такие звезды мирового тенниса, как Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович.
В 13:00 начались следующие встречи у женщин: Эшли Барти (Австралия) — Элисон Риске (США), Барбора Стрыцова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия), Элина Свитолина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия) и Чжан Шуай (Китай) — Даяна Ястремская (Украина).
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция очередного соревновательного дня Уимблдона.