Джокович и Уильямс сражаются на Уимблдоне. LIVE

Пока только стартовали дебютные встречи дня, можно обратиться к словам выбывшего из борьбы Даниила Медведева, проигравшего бельгийцу Давиду Гоффену — 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

«Очень приятно, но это один из этапов, потом очень важно в этой десятке остаться и держаться, потому что пройдёт какое-то время и будешь смотреть: «Ну, был я десятке и что?» Приятно, если там останусь. Но, конечно, обидно, потому что сетка была неплохая и можно было хотя бы до Джоковича дойти и тогда и еще выше в рейтинге подняться или хотя бы заработать очки. Рад, что стабильность дала свои плоды, если окажусь в десятке после Уимблдона», — сказал Медведев Eurosport.