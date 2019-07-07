«Фальсифицировали документы»: что убило Астори

7 июля стали известны новые подробности в деле о смерти капитана итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшегося во сне в марте 2018 года в отеле в Удине перед игрой Серии А с «Удинезе».

Причиной смерти футболиста стала внезапная болезнь, оказавшаяся по результатам вскрытия брадиаритмией (когда пульс не достигает 60 ударов в минуту).

Сообщалось, что игрока можно было спасти, если бы он не ночевал в номере один, однако Астори как капитан имел в команде привилегию в виде одноместного размещения в отелях.

Реклама

Еще в марте текущего года стало известно, что прокуратора Флоренции подозревает сразу двух, работавших автономно друг от друга врачей, в халатности, приведшей к смерти футболиста.

Главным подозреваемым прокуратуры был глава Института спортивной медицины Флоренции Франческо Станьо, который проводил обследование Астори в июле 2014 года, в результате чего у защитника были выявлены нарушения в работе сердца.

Однако доктор не посчитал проблему значительной и выдал сертификат об отсутствии противопоказаний к выступлениям на профессиональном уровне.

Впрочем, Станьо был не единственным врачом, который не выявил официально у Астори проблем со здоровьем. В 2016 и 2017 годах обследование игрока проводил медицинский консультант Джорджо Галанти.

Именно с его именем связаны последние подозрения итальянской полиции. По информации La Nazionale, в отношении Галланти начато новое расследование из-за выданного им 10 июля 2017 года сертификата.

Сообщается, что в апреле 2019 года отчет о смерти Астори был сфальсифицирован для того, чтобы фактически избавить Галанти от подозрений.

В измененном документе говорится, что доктор провел все необходимые стресс-тесты сердца, которые на самом деле скончавшийся футболист не проходил.

В представленном прокуратуре докладе полиции утверждается, что документы были изменены, однако сделал это не сам Галанти, а другой человек, сотрудничавший с доктором, который в данный момент уже вышел на пенсию.

Предполагаемый сообщник Галанти уже вызывался на допрос, как и работающий в «Кальяри» Станьо, чьи действия были поставлены под сомнения из-за экспертизы профессора Доминико Коррадо. Благодаря данному исследованию стало понятно, что проблемы Астори с сердцем были видны во время обследований и в 2014, и в 2016 годах и должны были насторожить врачей.

В итоге именно халатность докторов привела к смерти футболиста, хотя Football Italia утверждает, что курс медикаментов спас бы жизнь Астори.

У итальянца остались гражданская жена и двухлетняя дочь, а «Фиорентина» вывела из обращения номер Астори – 13-й.

Астори родился в Бергамо и начал заниматься футболом в клубе «Понтизола», откуда попал в академию «Милана». Не проведя за первую команду «россонери» ни одного матча и поездив по арендам, футболист перебрался в «Кальяри», где и приобрел известность.

Клубу с Сардинии защитник принадлежал с 2008 по 2016 год, хотя последние два сезона провел в арендах в «Роме» и «Фиорентине», которая и выкупила права на Астори. За «фиалковых» он провел 58 матчей в Серии А за два с половиной сезона, отличившись в них тремя голами.

На церемонию прощания с игроком 8 марта 2018 года пришли семь тысяч болельщиком «Фиорентины», а также представители всех клубов, за которые выступал Давиде. Кроме последней команды футболиста, 13-й номер из обращения вывели еще и в «Кальяри».

Интересно, что в апреле этого года стало известно, «Фиорентина» пожертвовала 1,5 млн евро семье скончавшегося Астори. «Фиалковые» обнародовали финансовый отчет за 2018 год, куда входил созданный клубом целевой фонд для семьи погибшего защитника.

Дань памяти игрока отдала и Серия А. В марте в чемпионате Италии на 13-й минуте каждой игры в течение 13 секунд на табло стадионов была показана фотография Астори, что связано с номером, под которым выступал футболист.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».