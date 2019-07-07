Проклятье Лас-Вегаса: Хабиб едва не устроил еще одну драку

В ночь с 6 на 7 июля по московскому времени Лас-Вегас принял очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 239. Главным событием мероприятия стал бой между действующим чемпионом промоушена в полутяжелом весе, американцем Джоном Джонсом и его соперником из Бразилии Тьяго Сантосом. По итогам пяти полных раундов судьи раздельным решением отдали победу Джонсу, защитившему свой пояс. Однако прошедший турнир запомнился далеко не только одним триумфом скандального американца.

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Визит на уже известную для себя T-Mobile арену нанес действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, который в октябре прошлого года уже дрался на главной спортивной площадке Лас-Вегаса и провел свою первую защиту титула, одолев Конора Макгрегора.

Тогда бой, прошедший в рамках турнира UFC 229, завершился скандалом и массовой дракой, которую спровоцировал сам Нурмагомедов. В частности, Орел, победив Макгрегора, вступил в словесную перепалку с представителями его команды, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул ногами вперед на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В потасовку были вынуждены вмешаться охранники и полицейские, которые и развели обе стороны по разным раздевалкам.

Теперь же Нурмагомедов, вернувшись в Лас-Вегас уже в качестве зрителя, едва вновь не подрался за пределами восьмиугольника.

Российский боец вступил в конфликт с американским бойцом Нейтом Диасом. Судя по видеозаписи инцидента, которую опубликовал у себя в инстаграме отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, Орел сидел в компании Ислама Махачева, а также двух своих менеджеров Ризваном Магомедовым и Али Абдель-Азизом. В это время мимо россиян сзади прошел Диас и сказал, по всей видимости, что-то резкое в адрес Хабиба.

В итоге российский чемпион UFC в легком весе встал со своего места, предложив американцу «выяснить отношения», однако в перепалку вовремя вмешались сотрудники арены, не дав бойцам устроить драку.

Отец Нурмагомедова раскритиковал поведение Диаса, предположив, что экс-претендент на пояс промоушена в легком весе своими действиями желает выбить у UFC бой с Хабибом, однако, по его словам, команда Орла в свое время уже выходила с предложением о проведении поединка.

«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы звали его и Энтони Петтиса на бой, но с ними было очень тяжело договориться, хотя UFC может дать такую возможность этому парню»,

— написал Нурмагомедов-старший.

За драку, организованную на турнире UFC 229, Хабиб был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тысяч. О том, каким бы могло быть наказание, подерись Нурмагомедов и в этот раз, можно только представлять, хотя в данном случае провокатором инцидента выступил не россиянин, а Диас. Сам же Нурмагомедов после октябрьского скандала и его последствий утверждал, что возвращаться в Лас-Вегас не намерен, отметив, что если и явится на «T-Mobile Арену», то только в качестве зрителя.

«Что происходит в Вегасе — остается в Вегасе. Вы сами все видели и прекрасно знаете, что я выиграл этот бой. Но я не хочу об этом говорить, как и не хочу говорить об этом городе. Конкретно к городу у меня претензий нет, но все это мне навеивает не лучшие воспоминания. Мы потеряли там очень много денег. Но дело даже не в деньгах, там просто очень плохо движется любой процесс. Я не хочу возвращаться и драться там снова. Если в Лас-Вегасе будет какой-то крупный бой — я приду посмотреть, но участвовать в этом я не хочу», — цитирует Нурмагомедова BT Sports.

Что касается конфликта Хабиба с Нейтом Диасом, то история натянутых взаимоотношений двух бойцов, ни разу не встречавшихся в октагоне, насчитывает почти четыре года. Так, в августе 2015 года Нурмагомедов и Диас приехали в качестве зрителей на турнир World Series of Fighting (WSOF) в Лас-Вегас, где участвовали двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов и давний друг американца Джейш Шилдз. Потасовка произошла прямо по ходу соревнований.

Ник Диас, старший брат Нейта, бросил бутылку с водой в сторону Хабиба, однако массовой драки удалось избежать благодаря действиям охранников арены.

Выяснение отношений продолжилось позднее в отеле, где подрались друзьям Нурмагомедова и Диаса.

Комментируя инцидент, американец упрекнул Орла в трусости, подчеркнув, что тот не сумел ответить ни за свои слова, ни за «пропущенную пощечину».

«Я ударил его прямо по роже, а он ни хрена не сделал. Он испугался за свою жизнь. Он и все его друзья. Его отхлестали пощечинами, а он никак не ответил. Глазенки у них у всех так и бегали. Они все жалкие трусы», — говорил Диас.

Нурмагомедов в свою очередь представил иную картину произошедшего и обвинил американца в провокации, предложив ему организовать поединок.

«Это может подтвердить большое количество свидетелей, не хочу описывать все подробно, но когда все пошло по крупному этот чертила бежал три раза от меня, но в долгу я не остался. Что будет дальше, мы посмотрим, Я уже попросил боя с ним у боссов UFC, но судя по той скорости, как бежал Диас, тяжело верится, что бой состоится», — говорил Нурмагомедов.

Проведение боя, по всей видимости, действительно маловероятно. По крайней мере, сейчас, когда Нурмагомедов является бесспорным чемпионом промоушена в своем весе, Орлу поединок против Диаса, не выходившего в октагон с августа 2016 года, неинтересен.

«Все забыли о нем, поэтому он пытается напомнить о себе через медиа, цеплять меня или что-то подобное. Сколько раз он проигрывал? 12 или 11? Его били все топовые бойцы: Рори Макдональд, Бен Хендерсон, Дос Аньос, Конор. Все били Диаса, так что забудьте о нем» — цитирует Хабиба портал BJ Penn.

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