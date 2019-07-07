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Вечер чемпионов: главный скандалист UFC защищает титул. LIVE

Онлайн-трансляция UFC 239 Джон Джонс — Тиаго Сантос

В Лас-Вегасе проходит турнир UFC 239, на котором скандальный Джон Джонс защищает титул чемпиона в полутяжелом весе от Тиаго Сантоса, а Аманда Нуньес пытается удержать пояс в легчайшем весе в поединке против Холли Холм. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера.
Трансляция
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06:33

Нуньес в последний раз дралась в декабре прошлого года, меньше чем за минуту нокаутировав Крис Сайборг. Сегодня ее первая защита в статусе двойного чемпиона.

06:28

Все мы сейчас немного Бен Аскрен, но эти девушки заслуживают внимания. Двойной чемпион Аманда Нуньес против той, кто победила легендарную Ронду Роузи. Холли Холм после этого, правда, в пяти поединках она потерпела три поражения, но соперники были достойными.

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06:24

После двух таких нокаутов не исключено, что Масвидаль будет претендовать на титул. Камару Усман наверняка пошатнулся, увидев бедного Аскрена.

06:21

Хорхе одержал самую быструю победу в истории UFC — пять секунд. При этом роковой удар пришелся уже на вторую-третью секунду, после этого он еще дважды ударил обездвиженного Аскрена. Бен еле пришел в себе, но сейчас не понимает, что с ним произошло.

06:19

Мощнейшим коленом в голову Масвидаль встретил Аскрена, поистине отомстил за Робби Лоулера. Спокойной ночи, Бен.

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06:17

ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО?! Три секунды потребовалось Масвидалю, чтобы нокаутировать Аскрена!

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06:14

У Аскрена по-прежнему не было ни одного поражения в карьере. Правда, бой с Лоулером показал, что это, скорее всего, дело поправимое. Масвидаль, напомним, в марте эффектно нокаутировал Даррена Тилла. Но любит он бокс больше, чем борьбу, как Аскрен. Наверняка будет интересно.

06:08

В следующем поединке вечера Бен Аскрен после неоднозначной победы над Робби Лоулером будет испытан четвертым номером полусредневесов Хорхе Масвидалем.

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06:05

Просто Камару Усман, желающий всем хорошего настроения.

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06:03

Рокхолд так и не пришел в себя, чтобы хотя бы достойно выйти и принять поражение. Фантастический нокаут, который, возможно, принесет ему титульный шанс в будущем.

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06:01

ВАУ! Вот это нокаут! Вышли из клинча бойцы, Блахович решился на удар с левой и как попал — сразу упал Рокхолд и уже не реагировал. Судья поздно вмешался, потому что Ян успел нанести Люк аж три дополнительных удара.

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05:59

Пропустил Рокхолд удар в челюсть прямо под гонг, и понесло его. Блахович уже после сигнала на перерыв попытался добить, но остановил его судья.

05:57

Разочарована публика, и на это есть причины. Практически ничего не происходит в клетке: Рокхолд опустил руки и сидит в клинче, а Блахович не форсирует.

05:53

Поехали! Рокхолд выглядит просто великолепно в этом весе.

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05:50

Следующими в клетку выйдут Ян Блахович и Люк Рокхолд. И если бы Блахович не проиграл Тиаго Сантосу в феврале, то именно он бы сегодня дрался за титул. А так — пятое место в рейтинге полутяжеловесов, зато его соперник сегодня дебютирует в этом дивизионе. В 2016-м он держал титул в среднем весе, но в конечном итоге его утратил, а спустя несколько нет решил сменить территорию. Посмотрим, что из этого выйдет.

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05:47

Тем временем Джон Джонс уже прибыл на арену! Спокоен и слегка улыбается. Впрочем, как обычно.

05:45

Для Кьезы это уже вторая победа после того, как он поднялся из легкого дивизиона. Новая сила.

05:41

Как и ожидалось, Кьеза одерживает победу единогласным решением судей. Сообщил Майкл, что хочет драться с кем-то из топ-10 среднего дивизиона.

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05:39

Чудом устоял Диего Санчес, за что респект ему. Выдержал тотальное доминирование от Кьезы. Просто посмотрите на эту безумную статистику:

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05:38

В фулл маунте регулярно оказывается Кьеза, но, опять-таки, огромные у него проблемы в завершающей стадии.

05:35

Кеьза видно, что может добить Санчеса, поскольку тот уже болтается, но из раза в раз проходит в ноги и пытается провести болевой. Борец до мозга костей.

05:32

То ли Кьеза сегодня слабые захваты делает, то ли Санчес научился восстанавливаться за секунду. Статистика ударов — 108 против двух. Держись, Диего.

05:30

Что творит Диего Санчес? Находится в пассивной защите, пропускает от Кьезы всю мощь локтей, но каждый раз уходит с болевого или удушающего. Завидная стойкость.

05:28

Тотальное избиение Санчеса. У Кьезы получается неприлично много, а вот его соперник уже еле держится на ногах.

05:26

Все шло к тому, что Кьеза одержит досрочную победу над ветераном уже в первом раунде: много борьбы, контроль, однако Санчес пока спасается.

05:24

На удушающий со спины Кьеза вышел, но Санчес каким-то невообразимым образом выжил! Поинтереснее выглядит Майкл, он и был фаворитом изначально.

05:22

Очень активно начал бой Санчес, сходу прорвавшись в ноги Кьезы. Но ближе к середине раунда уже на стороне Майкла преимущество.

05:15

В предварительном карде громких имен не было, зато свой второй поединок в UFC Исмаил Наурдиев. Судейским решением он уступил Ченсу Ренкаунтри.

05:13

Откроет главный мейн-кард встреча Санчеса и Кьезы. Оба бойца уже появились в клетке. Кьеза свой последний поединок провел в декабре прошлого года, одолев Карлоса Кондита. После этого, напомним, он пострадал в стычке Конора Макгрегора с автобусом. Что касается, то он на UFC 235 (опять же, где главным хедлайнером был Джон Джонс) победил Микки Галла.

05:10

Посмотрим с вами пять поединков главного карда. Они будут крутейшими: Диего Санчес vs. Майкл Кьеза, Ян Блахович vs. Люк Рокхолд, Хорхе Масвидаль vs. Бен Аскрен, а также уже названные титульные бои.

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05:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции супертурнира UFC 239, на котором пройдут сразу два титульных поединка: между скандальной легендой ММА Джоном Джонсом и Тиаго Сантосом в полутяжелом весе (до 93 кг) и между Амандой Нуньес и Холли Холм в легчайшем весе среди женщин — до 61 кг.