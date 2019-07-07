Вечер чемпионов: главный скандалист UFC защищает титул. LIVE

Следующими в клетку выйдут Ян Блахович и Люк Рокхолд. И если бы Блахович не проиграл Тиаго Сантосу в феврале, то именно он бы сегодня дрался за титул. А так — пятое место в рейтинге полутяжеловесов, зато его соперник сегодня дебютирует в этом дивизионе. В 2016-м он держал титул в среднем весе, но в конечном итоге его утратил, а спустя несколько нет решил сменить территорию. Посмотрим, что из этого выйдет.