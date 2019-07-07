Вечер чемпионов: главный скандалист UFC защищает титул. LIVE

Нуньес в последний раз дралась в декабре прошлого года, меньше чем за минуту нокаутировав Крис Сайборг. Сегодня ее первая защита в статусе двойного чемпиона.
Все мы сейчас немного Бен Аскрен, но эти девушки заслуживают внимания. Двойной чемпион Аманда Нуньес против той, кто победила легендарную Ронду Роузи. Холли Холм после этого, правда, в пяти поединках она потерпела три поражения, но соперники были достойными.
После двух таких нокаутов не исключено, что Масвидаль будет претендовать на титул. Камару Усман наверняка пошатнулся, увидев бедного Аскрена.
Хорхе одержал самую быструю победу в истории UFC — пять секунд. При этом роковой удар пришелся уже на вторую-третью секунду, после этого он еще дважды ударил обездвиженного Аскрена. Бен еле пришел в себе, но сейчас не понимает, что с ним произошло.
Мощнейшим коленом в голову Масвидаль встретил Аскрена, поистине отомстил за Робби Лоулера. Спокойной ночи, Бен.
ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО?! Три секунды потребовалось Масвидалю, чтобы нокаутировать Аскрена!
У Аскрена по-прежнему не было ни одного поражения в карьере. Правда, бой с Лоулером показал, что это, скорее всего, дело поправимое. Масвидаль, напомним, в марте эффектно нокаутировал Даррена Тилла. Но любит он бокс больше, чем борьбу, как Аскрен. Наверняка будет интересно.
В следующем поединке вечера Бен Аскрен после неоднозначной победы над Робби Лоулером будет испытан четвертым номером полусредневесов Хорхе Масвидалем.
Просто Камару Усман, желающий всем хорошего настроения.
Рокхолд так и не пришел в себя, чтобы хотя бы достойно выйти и принять поражение. Фантастический нокаут, который, возможно, принесет ему титульный шанс в будущем.
ВАУ! Вот это нокаут! Вышли из клинча бойцы, Блахович решился на удар с левой и как попал — сразу упал Рокхолд и уже не реагировал. Судья поздно вмешался, потому что Ян успел нанести Люк аж три дополнительных удара.
Пропустил Рокхолд удар в челюсть прямо под гонг, и понесло его. Блахович уже после сигнала на перерыв попытался добить, но остановил его судья.
Разочарована публика, и на это есть причины. Практически ничего не происходит в клетке: Рокхолд опустил руки и сидит в клинче, а Блахович не форсирует.
Поехали! Рокхолд выглядит просто великолепно в этом весе.
Следующими в клетку выйдут Ян Блахович и Люк Рокхолд. И если бы Блахович не проиграл Тиаго Сантосу в феврале, то именно он бы сегодня дрался за титул. А так — пятое место в рейтинге полутяжеловесов, зато его соперник сегодня дебютирует в этом дивизионе. В 2016-м он держал титул в среднем весе, но в конечном итоге его утратил, а спустя несколько нет решил сменить территорию. Посмотрим, что из этого выйдет.
Тем временем Джон Джонс уже прибыл на арену! Спокоен и слегка улыбается. Впрочем, как обычно.
Для Кьезы это уже вторая победа после того, как он поднялся из легкого дивизиона. Новая сила.
Как и ожидалось, Кьеза одерживает победу единогласным решением судей. Сообщил Майкл, что хочет драться с кем-то из топ-10 среднего дивизиона.
Чудом устоял Диего Санчес, за что респект ему. Выдержал тотальное доминирование от Кьезы. Просто посмотрите на эту безумную статистику:
В фулл маунте регулярно оказывается Кьеза, но, опять-таки, огромные у него проблемы в завершающей стадии.
Кеьза видно, что может добить Санчеса, поскольку тот уже болтается, но из раза в раз проходит в ноги и пытается провести болевой. Борец до мозга костей.
То ли Кьеза сегодня слабые захваты делает, то ли Санчес научился восстанавливаться за секунду. Статистика ударов — 108 против двух. Держись, Диего.
Что творит Диего Санчес? Находится в пассивной защите, пропускает от Кьезы всю мощь локтей, но каждый раз уходит с болевого или удушающего. Завидная стойкость.
Тотальное избиение Санчеса. У Кьезы получается неприлично много, а вот его соперник уже еле держится на ногах.
Все шло к тому, что Кьеза одержит досрочную победу над ветераном уже в первом раунде: много борьбы, контроль, однако Санчес пока спасается.
На удушающий со спины Кьеза вышел, но Санчес каким-то невообразимым образом выжил! Поинтереснее выглядит Майкл, он и был фаворитом изначально.
Очень активно начал бой Санчес, сходу прорвавшись в ноги Кьезы. Но ближе к середине раунда уже на стороне Майкла преимущество.
В предварительном карде громких имен не было, зато свой второй поединок в UFC Исмаил Наурдиев. Судейским решением он уступил Ченсу Ренкаунтри.
Откроет главный мейн-кард встреча Санчеса и Кьезы. Оба бойца уже появились в клетке. Кьеза свой последний поединок провел в декабре прошлого года, одолев Карлоса Кондита. После этого, напомним, он пострадал в стычке Конора Макгрегора с автобусом. Что касается, то он на UFC 235 (опять же, где главным хедлайнером был Джон Джонс) победил Микки Галла.
Посмотрим с вами пять поединков главного карда. Они будут крутейшими: Диего Санчес vs. Майкл Кьеза, Ян Блахович vs. Люк Рокхолд, Хорхе Масвидаль vs. Бен Аскрен, а также уже названные титульные бои.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции супертурнира UFC 239, на котором пройдут сразу два титульных поединка: между скандальной легендой ММА Джоном Джонсом и Тиаго Сантосом в полутяжелом весе (до 93 кг) и между Амандой Нуньес и Холли Холм в легчайшем весе среди женщин — до 61 кг.