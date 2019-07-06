«Закидают камнями»: что пугает Рудковскую в сыне Плющенко

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской в свои шесть лет уже исполняет двойной сальхов и без устали колесит по миру, выступая на шоу вместе с отцом.

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Недавно Рудковская заявила, что юный спортсмен уже приступил к подготовке новой соревновательной программы на следующий сезон под весьма интригующим названием — «Танго любви».

Страстный танец в исполнении ребенка дошкольного возраста может выглядеть немного странно, так что продюсер уже приготовилась к активной критике со стороны зрителей.

«Я думаю, что нас закидают камнями за название этого номера — «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать это чувство?»

Но я учу сына, чтобы он не обращал на это внимания», — заявила Рудковская в интервью «Собеседнику».

Стоит признать, что программы, не соответствующие возрасту и даже внешнему виду ребенка, действительно могут быть похожи в его исполнении на фарс. Так, вульгарные движения короля поп-музыки Майкла Джексона в показательной программе младшего Плющенко в этом сезоне порой выглядели излишними.

Тем не менее родители юной звезды не чураются экспериментов и твердо уверены, что ребенок правильно пошел по стопам отца. Плющенко уже заявил, что поставил себе цель воспитать чемпиона, а Рудковская высказалась еще жестче:

«Если бы он был бездарь, то пошел бы в футбол. Если бы и в футболе не преуспел, то в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию».

Продюсер также сообщила, что ребенок проводит шесть-семь часов на льду в упорных тренировках и не покидает каток до тех пор, пока не сможет чисто исполнить разучиваемый элемент.

«Он никуда не ездит — только на тренировки. Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх», — однозначно заявила Рудковская.

Неудивительно, что по скорости успехов мальчик уже обогнал своего именитого отца:

так, он начал показывать двойные прыжки в пять лет, в то время как Плющенко-старший — только в семь, хотя и это тогда считалось проявлением гениальности.

Из-за такого стремительного прогресса Рудковская даже опасается, что сын может возомнить о себе слишком много. «Честно говоря, я боюсь, чтобы мальчик не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела», — подчеркнула продюсер.

Известно, что ребенка отправляют участвовать в соревнованиях для детей более старшего возраста, которые должны владеть элементами другого уровня.

Видимо, это один из способов борьбы с головокружением от успехов, однако и такой прием не всегда срабатывает, поскольку Плющенко-младший периодически побеждает на этих турнирах, либо же попадает на пьедестал.

При этом юный фигурист иногда в открытую высказывает свое недовольство тем фактом, что его конкуренты изначально находятся в более выигрышном положении.

Подобный инцидент произошел, например, на турнире ко Дню защитника Отечества по третьему юношескому разряду, где Плющенко-младший завоевал серебро.

«После награждения Саша очень недовольным и возмущенным голосом спросил: «А когда я наконец-то буду соревноваться с малышами, а не со взрослыми ребятами?»

На что получил суровый ответ от папы: «Фамилия у тебя такая, сынок! Надо соревноваться с сильнейшими и старшими соперниками, теперь терпи и очень много работай, чтобы быть лучшим среди них», — писала Рудковская в своем инстаграме.

По иронии судьбы, именно на катке Плющенко-младший встретил «свою любовь», которая теперь отвлекает его от занятий. Однако родителей это пока не настораживает — Рудковская с удовольствием рассказывает о ровеснице сына, с которой у него зародилась «нежная дружба». Теперь девочка каждые выходные приезжает в гости к другу и подолгу играет с ним, обсуждая волнующие детей темы.

«Поверьте, я не дам, чтобы любовь вскружила голову. Не думаю, что сын может пожертвовать спортом ради чувств,

— отмечает тем временем строгая мать. — Мой мальчик вообще очень похож по характеру на своего папу — Евгения Плющенко. Можно сказать, что он — его зеркальная копия!»

О строгости родителей юного фигуриста Плющенко говорит и то, как его наказывают за провинности.

На телеканале «Дождь» Рудковская рассказала, что за плохое поведение лишает ребенка игрушек, бьет «маленьким тоненьким ремнем» и сажает в «темную комнату».

Из-за этих слов разгорелся едва ли не международный скандал. Британская газета Daily Mail даже выпустила статью с заголовком «Мать-миллионерша призналась, что хлещет пятилетнего сына-гения поясом и закрывает в темном шкафу, чтобы превратить его в лучшего фигуриста в мире».

Рудковской пришлось признаться у себя в инстаграме, что на самом деле она сына все-таки не бьет, но мальчик знает, что «такие методы будут, если он начнет плохо себя вести».

При этом сам ребенок подтвердил, что какие-то из методов наказания реально применялись, — например, отправка в темную комнату. Там он провел около десяти минут.

«Там могут быть мумия, зомби или вампир, и никто меня не спасет», — рассказал о своих страхах юный фигурист.

А недавно у ребенка возникла другая боязнь: он не хотел подниматься на третий этаж семейного особняка, поскольку ему мерещились там какие-то «странные звуки», и он чувствовал, что там «кто-то присутствует».

Любопытно, что такой же страх появился у всех членов семьи, и вскоре был вызван священник, который освятил дом.

«Пока все нормально. Полтергейст пропал», — сообщила Рудковская «КП».

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