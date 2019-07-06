«Не мой уровень»: Хабиб намерен уничтожить Порье

В ночь с 5 на 6 июля в Лас-Вегасе прошла звездная пресс-конференция UFC. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье, чемпионы промоушена Макс Холлоуэй, Роберт Уиттакер и Даниэль Кормье, легенда ММА Фрэнки Эдгар, обладатель временного пояса в среднем весе Исраэль Адесанья и могучий нокаутер Стипе Миочич — на мероприятии было за кем последить.

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Особое внимание к пресс-конференции было приковано в свете информации, просочившейся в СМИ накануне: сообщалось, что его мог посетить экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор и сделать анонс своего следующего боя. Но не судьба. Печально известный продолжает бессрочный отпуск, пока Хабиб и Дастин рассуждают о главном на данный момент противостоянии 2019 года.

Так Орел не стал недооценивать своего соперника, однако ясно дав понять журналистам — представитель США находится не на его уровне.

«Помните, что я сделал в прошлый раз на «T-Mobile Arena»? Защитил титул. В Абу-Даби я сделаю то же самое, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки.

Могу сказать о Порье, что он отличный боец. У него очень хорошие боксерские навыки, и он хорошо двигается на ногах… Не ожидал, что Холлоуэй проиграет ему, так что Порье удивил меня. Как бы то ни было, он никогда не бился с таким соперником. Он всегда дрался с ударниками, но никогда не встречался с тем, кто постоянно борется. Его ждет тяжелая ночь. Я не стану его недооценивать, но Порье не на моем уровне»,

— обозначил свою позицию Хабиб, добавив, что его популярность в мусульманских странах вкупе с проведением поединка в Абу-Даби не дадут ему большого преимущества. Для россиянина место боя вообще не имеет особого значения.

«Абу-Даби или Лас-Вегас. Все это не имеет значения. Октагон — всегда моя территория. Люди говорят, что Абу-Даби моя территория, потому что там проживает много мусульман и там много моих фанатов, однако уверен, что там будет достаточно болельщиков Порье. Я был в европейских и африканских странах, в США, в Турции, России и могу сказать, что ОАЭ — самое безопасное место», — заявил Нурмагомедов.

Не полез за словом в карман и Порье. Несмотря на статус тотального «андердога», который, по мнению большинства знатоков ММА, не ровня образцовому борцу с показателем поединков 27-0, американец настраивается на сокрушение идеального рекорда российского чемпиона.

«На Хабиба необходимо оказывать давление, нужно чувствовать себя уверенно и быть готовым к самопожертвованию. В бою с Нурмагомедовым я сделаю что-то особенное, собираюсь шокировать мир»,

— бросил вызов самому себе Порье.

Стоит отметить, что в последний раз поклонники смешанных единоборств могли видеть Хабиба в октагоне в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, когда россиянин сначала болевым приемом одолел Макгрегора, а потом преодолел заграждения восьмиугольника и прыгнул в гущу команды противника.

Спортсмен, как и его спарринг-партнеры Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, за массовую драку после поединка были дисквалифицированы Атлетической комиссией штата Невада (NSAC): Орел — на девять, а его товарищи — на 12 месяцев соответственно. Срок отстранения подойдет к концу как раз в первый месяц осени.

Дисквалифицированным же на год партнерам наказание скостили также до девяти месяцев – по информации американских изданий, Тухугов даже может выступить на UFC 242 вместе с Хабибом.

Что же касается соперника Орла, то Дастин Порье 14 апреля на турнире UFC 236 единогласным решением судей одолел Макса Холлоуэйя и взял временный пояс легкого веса. Этот успех и вывел «Бриллианта» (именно такое прозвище предпочитает Дастин) на долгожданную встречу с непобежденным представителем России.

Как итог, супербой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье возглавит турнир UFC 242 в Абу-Даби.

Вечер боев назначен на 7 сентября.

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