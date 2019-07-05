Кто продал Олимпиаду: скандал с Поповым и Бубкой. ОНЛАЙН

Почетный член МОК и бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов не остался в стороне от ситуации и заверил, что при личном знакомстве Попов произвел на него весьма благоприятное впечатление.
«Речь идет о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен, — цитирует Смирнова ТАСС. — Мы встречались с Александром на последней сессии МОК в Лозанне, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить».
Олимпийский комитет РоссииРИА Новости
Что же будет сейчас с Поповым и Бубкой?
В теории их могут вызвать в бразильский суд как свидетелей или подозреваемых по этому делу. Правда, они вряд ли на это согласятся, — имеют право потребовать, чтобы разговор с ними проводили в России в присутствии адвокатов.
Также по этому делу могут быть проведены дисциплинарные слушания в МОК, куда Попов и Бубка, как члены комитета, скорее всего, должны будут явиться. Известно, что украинская легенда легкой атлетики собирался в скором времени подавать свою кандидатуру на пост вице-президента МОК. Теперь реализовать эти амбиции будет сложнее.
Президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей БубкаРИА Новости
Журова вслед за другим депутатом Госдумы Лебедевым предположила, что Кабрал, заявивший о взятке Попову, мог сделать это для того, чтобы сократить свой собственный срок в тюрьме, куда его уже отправили за коррупцию.
«Я знаю Александра и Сергея, для меня эти новости удивительны, скажем так. Это все очень странно. Мы же понимаем, что в Бразилии с заявкой было все не так просто, поэтому все что угодно может быть. Может, тому, кто заявил это, дали понять, что если ты это скажешь, то мы тебе поменьше срок дадим, но это предположение», — сказала Журова.
Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что вообще не понимает, каким образом кто-то из членов МОК, включая Попова и Бубку, мог быть подкуплен.
«Я не очень представляю, как можно членам МОК дать деньги, тем более Александру и Сергею. Это как? Будешь голосовать, и вот тебе деньги, странно. Члены МОК держатся за свое место, это и престижно, и ты представляешь страну. Как это может происходить, для меня загадка, не очень понимаю, как это можно сделать», — приводит слова Журовой Sport24.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана ЖуроваРИА Новости
Лебедев отметил, что в любом случае поймать кого-либо на взятке спустя десять лет очень сложно. По мнению функционера, доказать вину в таком случае почти не представляется возможным.
«Пусть в этом разбираются бразильские следователи и бразильская прокуратура, но учитывая, что он обвиняет МОК, то подключатся и правоохранительные органы европейских стран.
Тяжело сейчас ответить на вопрос, брал наш представитель деньги или нет, потому что, во-первых, прошло уже очень много лет, во-вторых, момент передачи взятки — очень труднодоказуемое преступление. Если и ловят, то с поличным. А сейчас, спустя столько лет, доказать, что кто-то взял взятку, очень трудно. Посмотрим, что получится у правоохранительных органов», — сказал Лебедев Sport24.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков во время вручения почетному члену Международного олимпийского комитета, четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру ПоповуРИА Новости
В Госдуме также отреагировали на эту ситуацию.
В частности, заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев признался, что не считает данный инцидент просто очередной политической провокацией против России.
«Это непростой вопрос и непростая ситуация. В рамках расследования уголовного дела, в котором замешан бывший губернатор Рио-де-Жанейро, рассматривается много вопросов.
Не думаю, что это опять какой-то политический заговор против нашей страны либо попытка повлиять на участие России в Олимпийских играх.
Господин экс-губернатор назвал не только нашу страну причастной к этому коррупционному скандалу, но и еще несколько имен и стран.
Не исключаю, что данное высказывание может являться провокацией, чтобы пойти на сделку с правосудием и вывести себя из-под удара, хотя он уже получил какой-то заоблачный срок», — цитирует Лебедева Sport24.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков во время вручения почетному члену Международного олимпийского комитета, четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру ПоповуРИА Новости
Разгоревшийся скандал прокомментировали даже в Кремле.
«Безусловно, мы обратили внимание, — заверил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. — Это достаточно серьезное обвинение, и мы также отфиксировали, что сейчас есть уже сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока что-либо говорить преждевременно.
В любом случае, скажем так, подобные заявления должны на чем-то основываться. Они не могут быть голословными и бездоказательными. Поэтому давайте сейчас не будем вмешиваться в дела МОК, дождемся каких-то результатов расследования».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковИлья Питалев/РИА "Новости"
Бывший глава, а ныне — почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался в поддержку Попова и Бубки.
«Для того чтобы выдвигать такие обвинения, нужно иметь очень серьезные доказательства. Я не верю в правдивость обвинений в адрес Попова и Бубки. Это голословные обвинения, мне кажется. Правильно, что Попов в ответ готовит иск о защите прав и достоинства. МОК нужно скорее разобраться с этим заявлением Кабрала», — цитирует Жукова РИА «Новости».
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр ЖуковАртем Сизов/"Газета.Ru"
А вот в Международном олимпийском комитете показаниями Кабрала заинтересовались и уже начали свое расследование.
«Руководитель комитета по этике МОК немедленно рассмотрел заявления бывшего губернатора штата Рио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях. МОК полностью привержен решению любых проблем, в том числе и тех, которые возникли до реформ Олимпийской повестки 2020.
С помощью этих реформ МОК перевернул страницу в отношении эффективного управления, и, в частности, процедуры выборов принимающих Игры городов», — цитирует заявление МОК ТАСС.
Президент МОК Томас БахReuters
В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) назвали всю информацию о скандале с Бубкой, Поповым и бывшим главой ИААФ Диаком «неподтвержденной».
«В настоящее время это неподтвержденное сообщение, которое мы не можем комментировать», — считают в пресс-службе организации.
Бубка также отреагировал на обвинения во взятке, которую ему якобы должен был передать Диак.
«Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос», — написал Бубка в своем твиттере.
Президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей БубкаРИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион Попов также заявил, что уже готовит иск о защите чести и достоинства.
«Считаю необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК, которому готов предоставить любую информацию. В свою очередь, я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета — Швейцарии», — сообщил легендарный пловец.
Почетный член Международного олимпийского комитета, четырехкратный олимпийский чемпион Александр ПоповРИА Новости
Также Попов заверил, что никогда не общался на тему выбора столицы Игр с «людьми, которых упоминают в информационных источниках» (видимо, речь о Кабрале и Диаке), и даже не был с ними знаком.
Попов признался, что обвинения во взятке, которую ему якобы дали десять лет назад, застали его врасплох.
«Шок ли это для меня? Это вы мягко выразились. Это вы очень мягко выразились. За что меня так приложили, — сетует прославленный спортсмен. — Я так понимаю, что для многих вообще эта утренняя новость — просто шок. И для меня особенно, я ведь за Рио не голосовал. Сейчас юристы готовят официальное заявление – а что я еще могу сделать в этой ситуации? Я, наверное, должен попросить: «Ребята, ну тогда предоставьте хоть какую-то фактуру. Тогда я буду знать, куда пойти, в какой банк».
Попов уже прокомментировал обвинения в свою сторону, заявив, что на самом деле не голосовал за Рио-де-Жанейро, так что слухи об его подкупе не могут быть правдой.
«Вы знаете, это тяжело понять, ребята-юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно», — приводит слова олимпийского чемпиона РИА «Новости».
Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Александр ПоповРИА Новости
Напомним, Рио-де-Жанейро в решающем раунде голосования с большим перевесом превозошел Мадрид — 66 голосов против 32-х.
Красочный салют на стадионе "Маракана" в честь закрытия Паралимпийских игр -- 2016 в Рио-де-ЖанейроReuters
Затем Диак якобы запросил еще $500 тысяч и пообещал обеспечить девять положительных голосов за Рио-де-Жанейро. Кабрал заявил, что сумма в итоге была ему переведена (а затем уже сам Диак, видимо, распределял ее между подкупленными членами МОК и что-то оставлял себе). Примечательно, что Кабрал из всех девяти человек назвал пока только имена Попова и Бубки. По крайней мере, в бразильской прессе, которая является первоисточником этих новостей, ничего не сказано о других подозреваемых в получении взятки.
После этого Нузман якобы связался с тогдашним президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламином Диаком, который согласился повлиять на знакомых членов Международного олимпийского комитета (МОК) и обеспечить «пять или шесть голосов» в пользу Рио в обмен на $1,5 млн.
Любопытно, что Кабрал сам в данный момент отбывает срок в тюрьме по обвинению в коррупции, однако до сих пор вызывается в суд, где дает новые показания о своих преступлениях. На этот раз он рассказал на заседании уголовного суда Бразилии о том, что в преддверии летних Олимпийских игр — 2016 обеспокоился тем, что Рио может не победить на выборах столицы, и начал обсуждать этот вопрос с тогдашним главой Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Артуром Нузманом. Тот вскоре пришел к выводу, что нужно будет давать взятку.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Тревожные новости поступают из Бразилии: отбывающий срок за коррупцию экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что якобы дал внушительную взятку нескольким членам Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии выбора столицы летних Игр-2016. Среди адресатов взятки он назвал пока только четырехкратного олимпийского чемпиона из России Александра Попова и украинскую легенду прыжков с шестом Сергея Бубку, который сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.
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