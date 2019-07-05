Кто продал Олимпиаду: скандал с Поповым и Бубкой. ОНЛАЙН

Что же будет сейчас с Поповым и Бубкой?

В теории их могут вызвать в бразильский суд как свидетелей или подозреваемых по этому делу. Правда, они вряд ли на это согласятся, — имеют право потребовать, чтобы разговор с ними проводили в России в присутствии адвокатов.

Также по этому делу могут быть проведены дисциплинарные слушания в МОК, куда Попов и Бубка, как члены комитета, скорее всего, должны будут явиться. Известно, что украинская легенда легкой атлетики собирался в скором времени подавать свою кандидатуру на пост вице-президента МОК. Теперь реализовать эти амбиции будет сложнее.