Хабиба и Конора там бы убили: почему кулачные бои круче UFC

Бойцовский мир привык к традиционному соперничеству бокса и смешанных единоборств (MMA). В боксе, который считается более цивилизованным и благородным видом спорта, намного выше зарплаты и статус, тогда как MMA сами по себе современнее и разнообразнее. За последние годы смешанные единоборства совершили резкий скачок в популярности. Предполагалось, что в ближайшее время ничего не изменится, однако на горизонте неожиданно появился промошуен Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), специализирующийся на проведении кулачных боев.

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Это не бои без правил, но кровь хлещет без остановки

Новые бои по своим атрибутам очень похожи на классический бокс. Спортсмены также одеты в шорты, а поединки проводятся в ринге. Правда, округлой, а не квадратной формы, что создает эффект окружающей соперников толпы, как это происходило когда-то на улицах, где зарождался этот вид единоборств.

Но на деле это совсем не тот бокс, который мы привыкли видеть по телевизору. Главная особенность состоит в том, что бойцы могут лишь забинтовать себе руку, но нельзя при этом защищать костяшки. Бинт нужен для того, чтобы зафиксировать кисть, однако просвет до костяшек должен составлять не менее трех сантиметров.

Часто бокс на кулаках ошибочно путают с боями без правил. Такое мнение может сложиться из-за, мягко говоря, непрезентабельного вида спортсменов после поединков и фонтанов крови. Однако и это ошибочное представление.

В кулачных боях запрещены любые борцовские приемы и удары ногами, попадания в пах, тычки в глаза, а также добивание соперника, когда он находится на канвасе. Удары в пах — особенно актуальная тема еще и из-за того, что мексиканские бойцы славятся своей любовью к этому приему, даже отрабатывая его на тренировках.

Бои длятся пять раундов по две минуты. Самое интересное, что в клинче спортсменам разрешено стоять не более трех секунд, после чего вмешивается судья и разнимает их. Здесь не приемлют скучного зрелища.

Даже известен случай, когда Расти Кроудер так пассивно действовал в бою с Реджинальдом Барнеттом, что президент BKFC обязал его выплатить половину гонорара сопернику.

Во время поединка бойцы никак не защищены. В этом нет смысла, потому что, кроме кулаков, другие части тела оказываются не задействованы. Если костяшки совсем разбиты, то можно бить внутренней стороной ладони.

Использование технических навыков сводится к минимуму, особенно если сравнивать со смешанными единоборствами, где без джиу-джитсу, дзюдо, самбо и тхэквондо спортсмен оказывается совершенно беспомощен, если попадает в клетку с базовым борцом.

Из этого можно сделать вывод, что кулачные бои — это прежде всего шоу и только потом уже спорт. Свое начало они берут еще в 1600-х, когда в Ирландии решили, что из этого может получиться неплохое зрелище. Правда, изначально кулачные бои включали в себя еще и элементы борьбы, однако со временем утратили эту часть. Дрались, прежде всего, за денежные призы, или же устраивали уличные разборки на забаву народу.

В России классические кулачные бои, которые проходили на праздниках и базарах, были запрещены еще при Николае I, поскольку император считал это вредным видом спорта.

В 1889 году этот вид единоборств официально запретили и в США. С тех пор подобные соревнования если и проводились, то только подпольно. Первым легальным промоушеном стал как раз ныне действующий BKFC, который каким-то образом убедил Атлетическую комиссию легализовать состязания под его эгидой.

Первый турнир, прошедший летом прошлого года в Вайоминге, шокировал зрителей жестокостью и кровавой баней, которую бойцы устроили на ринге. С другой стороны, многих это действительно захватило, — иначе взлетевшую популярность BKFC не объяснить.

При этом стоит учитывать и то, что кулачные бои не столь примитивны, как может показаться на первый взгляд. Например,

если спортсмен будет бездумно бить со всей силы, то при первом же попадании в тяжелую кость (например, в лоб) он, вероятнее всего, сломает себе руку. Поэтому соперники пытаются четко выцеливать удары в глазную часть, где рассечение может вызвать сильное кровотечение у оппонента,

а также в челюсть, которую относительно легко сломать. Вот такая жестокая математика в условиях горячей схватки.

Неудивительно, что после поединков бойцы выглядят так, будто только что гримировались для Хэллоуина или съемок очередной части «Пилы».

Почему бойцы согласны на это безумие

Коммерческий успех BKFC непосредственно связан с боксом и смешанными единоборствами. Почти весь ростер промоушена состоит из бывших профессиональных бойцов, не добившихся больших успехов в боксе или ММА.

Кроме того, в смешанных единоборствах чаще всего не могут реализовать себя спортсмены без таланта к борьбе, даже если они являются неплохими стартовыми ударниками. А в кулачных боях борьба не нужна, благодаря чему можно продемонстрировать весь свой боксерский потенциал.

Кстати, в BKFC не возбраняется драться и девушкам. Например, Бек Роулингс потерпела четыре поражения подряд в UFC и была уволена, а в кулачных боях стала настоящей звездой. Со своими соперницами она делала страшное.

Первой настоящей медиазвездой BKFC стал экс-боец UFC Артем Лобов. Ирландец с русскими корнями был насмешкой в мире смешанных единоборств, а его отрицательный рекорд (13 побед, 15 поражений) приводили в пример, чтобы показать, каким бойцам не стоит вообще выходить в октагон. Дружба с Конором Макгрегором серьезно помогла Лобову: он стал одним из главных участников конфликта с Хабибом Нурмагомедовым, привлек большое внимание СМИ, и, честно говоря, только это спасало его карьеру в UFC в последнее время.

Однако с точки зрения бойцовских навыков Артем был едва ли не слабейшим атлетом в ростере организации. Потерпев три поражения подряд, Лобов принял решение об уходе из смешанных единоборств и подался в кулачные бои.

За «просто так» себя уродовать никто не захочет, поэтому в BKFC продуманно решили заявлять гонорары намного выше среднего. Если за одно поражение в UFC Лобов, даже учитывая его высокую медийность, зарабатывал не более $30 тыс., то за десять минут в BKFC он получает минимальный оклад $50 тыс.

Разумеется, что с процентом от продаж платных трансляций и рекламы эта сумма возрастает в разы — окончательная зарплата составляет порядка $150-200 тыс. Сам Лобов уверяет, что получает «больше, чем 90 процентов бойцов UFC». Охотно верится.

С BKFC Лобов подписал контракт на три поединка. Дебютировал он кровавой победой над еще одним бывшим бойцом UFC — Джейсоном Найтом. За весь бой оба соперника так разукрасили лица друг другу, что у Лобова заплыли оба глаза, а у Найта на всей физиономии разместились огромные сечки, из которых хлестала кровь.

Глядя на полотенца и салфетки катменов, можно было подумать, что бойцам проводили десятичасовую операцию.

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Промоутеры, выступая перед Атлетической комиссией ранее, божились сохранять медицинские отстранения. Такая практика существует в смешанных единоборствах — каждому спортсмену после боя запрещают драться на определенный срок, учитывая полученный им урон. После ряда обследований отстранение может быть сокращено или увеличено. В любом случае, работает эта система ради здоровья самого бойца. В BKFC уверяют, что у них тоже есть отстранения, однако информация о них никогда не публикуется.

На деле же Лобов, получив серьезный ущерб в бою с Найтом даже при том, что его кости остались целы, свой следующий поединок провел уже через два с половиной месяца.

Ждать было нельзя, потому что страсти между ним и бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи накалились до предела. За это Лобову надо сказать спасибо Конору, потому что именно из-за его ссоры с Малиньяджи все и началось.

Решение BKFC пустить Лобова драться после такого короткого отдыха резко раскритиковали бывшие бойцы UFC Майкл Биспинг и Кенни Флориан — не последние люди в бойцовской индустрии. Они назвали это безумием, потому что за это время спортсмен якобы не способен восстановиться.

При этом стоит признать, что это достаточно спорный вопрос, поскольку в кулачных боях, кроме лица, у бойца ничего не должно травмироваться.

Теоретически, если кости черепа целы, нет проблем с глазами и зубами, то можно драться хоть каждый месяц. Тем не менее Биспинг настаивает, что «бокс без перчаток — это шаг назад в развитии боевого спорта».

Никаких ограничений на грязь и унижения

Возвращаясь к противостоянию Лобова и Малиньяджи, нельзя не отметить, что в BKFC раскручивают конфликты не хуже, чем в UFC. И если сейчас главный бойцовский промоушен стали порицать за переизбыток трэштока, то у промоутеров-кулачников не существует тормозов вообще.

Сложно представить, чтобы на официальной пресс-конференции с участием руководства UFC бойцы отпускали грубые ругательства в адрес родственников соперника, доходя даже до угроз смерти. В этом смысле смешанные единоборства куда цивилизованнее.

«Я не жалею, что плюнул в Лобова. Жалею, что не опустил его еще больше. Если бы там была его мать, плюнул бы и ей в лицо», — говорил Малиньяджи после скандальной стычки прямо накануне боя.

В итоге сам поединок получился довольно скучным, и Лобов одержал победу решением судей, однако про его унылость никто не вспоминает, потому что с точки зрения медиа он был раскручен идеально.

«Кулачные бои — это крутой спорт. Наша история с Лобовым была спланирована — и мы подарили фанатам то, чего они хотели. Думаю, на этом я завязал с кулачными боями. Но это было весело», — признался Малиньяджи на пресс-конференции после боя.

Выглядели их взаимные оскорбления действительно ужасно (даже если сравнивать с трэштоком Конора Макгрегора), однако вся эта жесть сильно выделяет BKFC среди других бойцовских видов спорта и обеспечивает коммерческий успех.

Конец боксу и ММА?

В ростере промоушена сейчас насчитывается 80 бойцов. Если верить боссам лиги, то в ближайшее время планируется расширение до 120-150 атлетов. Уже скоро там можно будет увидеть даже россиян. Например, переговоры с BKFC активно ведет Александр Емельяненко, так и не сумевший найти себя в смешанных единоборствах после пребывания в тюрьме.

В связи с этим ходят слухи, что к BKFC может присоединиться и Сергей Харитонов. У него с Емельяненко-младшим уже давно существует конфликт, чем, вероятнее всего, и захотят воспользоваться промоутеры.

Интерес бойцов к BKFC растет с каждым турниром. Если еще три месяца назад казалось, что это спорт для отчаянных, то сейчас многие представители UFC и Bellator смотрят в сторону кулачных боев. Конечно, из-за зарплат.

Начинающий и еще не раскрученный боец на первых порах получает в ММА за поединок $5-10 тыс., чего зачастую не хватает даже на содержание семьи. А в BKFC и гонорар выше, и драться можно чаще, поэтому вариант весьма привлекательный.

О том, что кулачные бои — это новый серьезный игрок в бойцовском мире, говорит и то, что недавний турнир BKFC превзошел по продажам даже UFC. Встреча Лобова и Малиньяджи вошла в число самых успешных мероприятий мира единоборств в текущем году, продав 200 тыс. платных трансляций. Если переводить на деньги, то получается около $8 млн.

Номерные мероприятия UFC в 2019-м пока не смогли преодолеть планку в 200 тыс. pay-per-view, а это значит, что интерес к кулачным боям постоянно растет, тогда как к смешанным единоборствам — падает.

Таким образом, ММА и боксу пора серьезно задуматься, потому что прямо у них под боком появился мощный конкурент, способный уже в ближайшее время захватить эту индустрию.

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